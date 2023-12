Ingegnere Tesla attaccato da un robot: “Ha affondato gli artigli e lasciato una scia di sangue” L’incidente del 2021 è venuto alla luce attraverso un record di infortuni depositato alle autorità di regolamentazione. Le nuove macchine richiederanno più misure protettive per limitare gli incidenti sul posto di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

È il 2021, siamo a Austin, in Texas, un ingegnere informatico di Tesla sta programmando un software per controllare l'assemblaggio delle auto, quando un robot lo immobilizza e affonda gli artigli di metallo nel suo braccio. I colleghi riescono a spegnere la macchina, l'ingegnere si libera lasciandosi dietro "una scia di sangue", si legge nel rapporto sugli infortuni presentato alla contea di Travis. Non è la prima volta, l’8 novembre 2023 in Corea del Sud un operaio è stato scambiato per una scatola di peperoni e schiacciato da un braccio robotico. Nel 1981, un dipendente della Kawasaki Heavy Industries, Kenji Urada è morto per aver ostacolato il percorso di un robot malfunzionante, e cannone robotico antiaereo aveva ucciso per sbaglio nove soldati sudafricani nel 2007. L'incidente del 2021 è venuto alla luce attraverso un record di infortuni depositato alle autorità di regolamentazione. Secondo la testata The Information, quasi un lavoratore su 21 presso la fabbrica Tesla Giga in Texas è rimasto ferito sul posto di lavoro nel 2022.

I robot di prossima generazione collaboreranno con gli esseri umani e viaggeranno liberamente nelle fabbriche e nelle aziende (in parte sta già succedendo). Come aveva spiegato Kent Massey, direttore dei programmi avanzati di HDT Robotics, al New York Times: “Affinché i robot possano lavorare in modo più produttivo, devono uscire dalle loro gabbie ed essere in grado di lavorare a fianco delle persone. Per raggiungere questo obiettivo in sicurezza, i robot devono diventare più simili alle persone. Devono avere occhi e senso del tatto, oltre all'intelligenza per usare quei sensi”. Di conseguenza, le nuove macchine richiederanno più misure protettive. Perché come la storia insegna, la sicurezza non progredisce con l'innovazione. E i robot che feriscono o uccidono i dipendenti sul posto di lavoro ne sono la dimostrazione.

Il caso del dipendente di Tesla

A raccontare l'incidente sono stati due colleghi. I testimoni hanno spiegato che la macchina, progettata per afferrare e spostare parti di automobili in alluminio appena fuso, ha bloccato l'ingegnere informatico e poi ha affondato i suoi artigli nel braccio. Poi un collega è riuscito a premere il pulsante di arresto per le emergenze fermando il robot. L'uomo è caduto scivolando per terra. L'incidente ha causato una "lacerazione, taglio o ferita aperta" alla mano sinistra, si legge nel rapporto.

Hannah Alexander avvocato dell'organizzazione no-profit Workers Defense Project ha spiegato alla testata DailyMail che il numero di infortuni è sottostimato. "Il mio consiglio sarebbe di leggere quel rapporto con le pinze", ha aggiunto. "Abbiamo avuto diversi lavoratori che sono rimasti feriti, e un lavoratore che è morto, molti casi non sono presenti in questi rapporti che Tesla dovrebbe compilare accuratamente e presentare alla contea per ottenere incentivi fiscali".

Il problema dell'intelligenza artificiale

L'integrazione dell‘intelligenza artificiale nei robot non può che peggiorare lo scenario attuale. Anche perché la pericolosità delle macchine non è inversamente proporzionale alla loro "intelligenza". Basti pensare alle auto a guida autonoma, ai cani robot, o ai sistemi biometrici. Il pilota automatico di Tesla ha causato oltre 40 decessi. Spesso le auto hanno avuto problemi con i sistemi di frenata o hanno interpretato male i segnali stradali.

Il riconoscimento biometrico invece commette ancora moltissimi errori. Se non sei un uomo bianco occidentale rischi di non essere riconosciuto correttamente dagli algoritmi e in alcuni casi anche essere arrestato ingiustamente. E se dobbiamo immaginare le fabbriche del futuro, con robot alimentanti dall’intelligenza artificiale, ci sarà ancora più bisogno di una regolamentazione che renda l’innovazione sicura.