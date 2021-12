Il trucco per modificare le pagelle online diventa virale su TikTok L’operazione si basa su modifiche mirate al codice sorgente del documento che si possono apportare da qualunque browser, ma per rimediare basta ricaricare la pagina.

A cura di Lorenzo Longhitano

Considerato che l'età media degli utenti di TikTok è decisamente più bassa di quella che caratterizza gli altri social, non stupisce che sulla piattaforma di condivisione cinese si diffondano spesso in modo virale contenuti dedicati a ragazzi e studenti. L'ultima clip che rischia di fare proseliti però andrebbe probabilmente mostrata anche ai genitori, dato che mostra un trucco pericolosamente semplice per ritoccare i voti ricevuti nella pagella del trimestre.

I quattro diventano dieci

L'autore o l'autrice del tiktok ha comprensibilmente deciso di mantenere celata la sua identità, ma il video è già stato visualizzato due milioni di volte e mostra un modo per modificare i valori elettronici inseriti nella pagella che gli studenti si vedono aggiornata in formato digitale al termine del trimestre in conclusione. Nella clip viene mostrato come trasformare un quattro in un dieci utilizzando gli strumenti di sviluppo che ormai sono inclusi all'interno di qualunque browser Internet.

Dov'è il trucco

Le pagelle visualizzate non sono altro che semplici pagine HTML, scritte nello stesso linguaggio con cui la maggior parte delle pagine web appare sullo schermo di un dispositivo elettronico; il browser ha semplicemente il compito di scaricare questo codice sorgente dai siti ai quali si collega e trasformarlo in paragrafi, immagini, tabelle e colori che possano essere visualizzati in modo chiaro dagli utenti. Poter mettere le mani in questo codice dà modo di modificare quello che viene visualizzato nel browser esattamente come modificando un documento in un programma di videoscrittura, e questo è esattamente ciò che avviene nel tiktok diventato virale: l'autore o l'autrice cambia il numero nella casella da modificare e modifica lo sfondo della casella assegnandogli la stessa tonalità di verde che nelle pagelle elettroniche viene assegnata alle sufficienze.

Modifica temporanea

Il fatto che tutto avvenga utilizzando nient'altro che strumenti già presenti nei browser più diffusi ha contribuito alla viralità del video, ma l'operazione in realtà è meno dannosa di quanto sembri. Quello che viene modificato infatti non è altro che la copia del codice HTML che è stata scaricata sul computer dello studente: cambiarne i connotati modifica solo la pagina visualizzata nella finestra già aperta e non ha alcun impatto sul registro originale che viene conservato sui server scolastici. Anzi: ricaricare la pagina riporta la pagella esattamente com'era prima.