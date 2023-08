Il toast di Como è già virale: tutti i meme sul panino tagliato al costo di due euro Da Harry Poter a Bulbasaur, c’è anche un riferimento al caso Fassino e gli stipendi d’oro, una vignetta applicata sull’immagine del deputato del Pd infatti recita: “Voglio un toast, non lo divida, guadagno solo 4.718 euro”.

A cura di Elisabetta Rosso

I meme raccontano benissimo un mondo scomposto e faticoso dove non ci resta che ridere. Sono diventati uno strano strumento per decodificare la realtà, e così, anche se non si sa bene come, certe notizie entrano nella macchina memetica e diventano altro. È il caso del toast sul lago Como. Una coppia di turisti ha dovuto pagare 2 euro in più perché si sono fatti tagliare il toast a metà. Il barista si sarebbe giustificato dicendo di aver dovuto usare un altro piatto e due tovaglioli. Lo scontrino è stato poi pubblicato su TripAdvisor con il commento: "Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà". Ma siccome "eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due". Il caso diventa l'ambasciatore di una polemica più ampia: i rincari, i prezzi gonfiati nei luoghi turistici, le vacanze inaccessibili. Ma succede anche altro.

Il Meme sta entrando di diritto nel gotha delle avanguardie, perché “è il mezzo di comunicazione più potente del contemporaneo perchè nessuno pensa che il meme sia il mezzo di comunicazione più potente del contemporaneo”, aveva detto a Fanpage.it Max Magaldi, artista che, a partire dal 2018, sperimenta azioni performative digitali che intrecciano musica, arte contemporanea e hackeraggio sui social network. E, per raccontare bene la realtà, scomoda i grandi personaggi dell'immaginario comune. Scendono infatti in campo Harry Potter, il Piccolo principe, il Diavolo veste Prada, e Aldo Giovanni e Giacomo. Il caso del toast di Como diventa la ripetitiva sceneggiatura di meme diversi che giocano sullo stesso tema. Impulsivi, incontrollabili, sono diventati virali sul web.

I meme realizzati dagli utenti

Harry Potter è un evegreen per i meme, vediamo per esempio tirata di in causa la scena dove i gemelli Weasley all'inaugurazione del loro Tiri Vispi Weasley, fanno pagare il prezzo pieno Ron. C'è anche la scena dove Harry Potter nell'ufficio di Lumacorno cerca di capire come funzionano gli Horcrux. Rientra in modo diverso con il meme di Miranda Priestly del Diavolo veste Prada. Nella scena infatti chiede alla sua instancabile assistente di trovare due manoscritti di Harry Potter per le sue gemelle.

Scorrendo tra i meme troviamo anche il Piccolo Principe che prova a dare un'interpretazione (ironicamente) filosofica al caso del toast, e Bulbasaur che "usa taglio" e il gioco si fa da sé, sotto infatti c'è scritto: "Fanno due euro grazie". Non mancano Aldo Giovanni e Giacomo, che sono una risorsa inesauribile per la fabbrica dei meme, e Noè che prima divide il Mar Rosso e poi l'ormai celebre toast. C'è anche un riferimento al caso Fassino e gli stipendi d'oro, una vignetta applicata sull'immagine del deputato del Pd infatti recita: "Voglio un toast, non lo divida, guadagno solo 4.718 euro".