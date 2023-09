Il ritorno di Pong, è stato presentato un nuovo sequel del padre di tutti i videogiochi Qomp 2 è il secondo capitolo di un videogioco indipendente uscito nel 2021 ispirato all’iconico titolo arcade di Atari. La sua uscita è prevista nel 2024 per tutte le principali piattaforme di gioco.

A cura di Lorena Rao

È il 1972 quando Pong debutta nelle sale giochi, dando il via al boom dei videogame come prodotti commerciali. Da questo momento in poi, nomi come quelli dell’imprenditore statunitense Nolan Bushnell e della sua Atari entrano a far parte della storia videoludica, nel bene e nel male. Cinquant’anni dopo, la software house californiana riporta alla luce la sua vecchia gloria con Qomp 2. Si tratta del secondo capitolo di un videogioco indipendente uscito nel 2021 ispirato all’iconico titolo arcade di Atari. Un lavoro realizzato da un piccolo team di sviluppo composto da sole quattro persone, tra le quali c’è Stuffed Wombat, game designer sperimentale.

Da Pong a Qomp 2: cosa cambia

Qomp 2 intende fare un ulteriore passo in avanti, dando all’immaginario di Pong un valore narrativo. Una bella sfida per un videogioco partorito in origine come un arcade sportivo. Qomp 2 mette dunque al centro temi profondi come l’identità e l’accettazione di sé stessi. Per farlo ricorre a un design e un’estetica minimali, che richiamano l’originale Pong, ma che al contempo vengono investiti di messaggi simbolici. Dietro a queste ambizioni c’è Graphite Lab, uno studio di sviluppo sito a Saint Louis che ha già lavorato in passato ad altri titoli prodotti da Atari, come Kombinera, Mr. Run and Jump e Rollercoaster Tycoon Adventures Deluxe.

QOMP 2 | Una sequenza del gioco

Al di là del forte simbolismo, il gioco propone un’esperienza basata su puzzle ambientali, scontri contro i boss e diverse sfide. Un particolare viaggio tra le emozioni che compongono il gioco, da vivere sotto forma di pallina. A tal proposito, oltre a poter modificare la sua traiettoria di 45 gradi, ora in Qomp 2 è possibile spingerla in avanti grazie a uno slancio. È bene precisare che il titolo è ancora in fase di sviluppo, pertanto non c’è ancora una data d’uscita dettagliata. Il lancio è comunque previsto nel 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One,Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Atari VCS e dispositivi mobile iOS e Android.