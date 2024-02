Il Regno Unito vieta gli smartphone a scuola: “Si va a lezione per imparare e fare amicizia” Secondo le nuove linee guida per le scuole, i presidi potranno scegliere come muoversi: gli smartphone potranno anche essere sequestrati all’inizio delle lezioni per rimanere chiusi negli armadietti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il Department for Education (DfE) del Regno Unito ha confermato il piano per bloccare gli smartphone nelle scuole. Secondo quanto riportato dal britannico The Guardian, gli smartphone a scuola non saranno più tollerati. Non potranno essere usati a lezione e soprattutto non potranno essere usati durante l’intervallo. Il metodo da seguire per sequestrare gli smartphone varia in base alle scuole.

Le opzioni che vengono suggerite nel piano per limitare l’uso degli smartphone a scuola sono quattro. I presidi possono chiedere agli alunni di non portare i loro dispositivi a scuola, possono sequestrarli ai ragazzi quando arrivano, possono chiuderli negli armadietti appena iniziano le lezioni o possono chiedere agli studenti di lasciarli spenti nei loro zaini.

Perché impedire ai ragazzi di usare lo smartphone in classe

Queste linee guida rafforzano delle policy giù diffuse nelle scuole britanniche. Ora sono più chiare le possibilità che hanno i presidi per impedire l’uso di questi dispositivi. Gillian Keegan, segretaria di Stato per il Ministero dell’Istruzione, ha spiegato: “Vai a scuola, vai a imparare, vai a creare quelle amicizie, vai a parlare con la gente e a socializzare e vai a studiare. Non vai a sederti sul tuo cellulare o a mandare messaggi mentre potresti davvero parlare con qualcuno”.

Come vengono usati gli smartphone nelle scuole italiane

In Italia è un dibattito ciclico: il divieto di usare lo smartphone a scuola esiste da tempo, a volte si torna a parlare di metodi per sequestrarlo o per evitare che gli studenti lo guardino durante le lezioni. Nell’autunno del 2022 c’è stata una nuova fiammata su questo dibattito, qui potete trovare un’intervista fatta da Fanpage.it a due psicologhe che suggeriscono un uso più integrato con la didattica.