Il modo in cui questo robot si alza in piedi fa abbastanza paura Boston Dynamics ha presentato la nuova versione di Atlas, il suo robot umanoide. Per la prima volta si muove solo con un sistema elettrico, senza usare nessun tipo di impianto idraulico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Qual è il modo migliore per un essere umano di passare da una posizione sdraiata a una in piedi? Se volete tenere tutti gli altri attaccati al corpo avete un po’ di opzioni. Potete girarvi, fare pressione sulle mani, alzare il busto e poi mettervi in piedi. Oppure potete scattare con un balzo con una mossa di kung fu, o ancora usare gli addominali.

Se tutte le vostre giunture fossero snodabili invece i movimenti da fare per alzarvi sarebbero molto diversi. L’ultimo video diffuso da Boston Dynamics rende abbastanza chiaro quali possono essere le potenzialità di un robot che non è vincolato all’anatomia della nostra specie.

Cosa si vede nel nuovo video di Boston Dynamics

La clip dura circa 30 secondi. Si vede il nuovo modello di Atlas che è disteso a terra. I suoi movimenti vanno oltre al contorsionismo. Prima piega le ginocchia all’indietro. Poi appoggia i piedi a terra. Si alza con le gambe, ruota la testa e alla fine ruota anche il busto.

Al netto dei gesti per alzarsi, la vera innovazione di questo robot doveva essere un’altra. Questa versione di Atlas per la prima volta è completamente elettrica. Come viene spiegato sul sito dell’azienda per la prima volta sono stati abbandonati tutti i sistemi idraulici.

Questa settimana abbiamo annunciato il ritiro del nostro Atlas idraulico e svelato ciò che verrà dopo: un robot Atlas completamente elettrico progettato per applicazioni nel mondo reale.

Il video di Atlas

Tutti i robot di Boston Dynamics

Per adesso il robot più noto di Boston Dynamics è Spot, una macchina con quattro arti che viene definita spesso cane-robot ed è molto più versatile dei robot umanoidi come Atlas. Nei mesi scorsi un esemplare di Spot è stato arruolato anche dalle forze dell’ordine italiane. Battezzato Saetta, è in forze al Nucleo Artificieri dei carabinieri di Roma.