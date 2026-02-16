Il Ceo di Instagram ha detto che 16 ore sui social non sono una “dipendenza clinica”: le sue parole in tribunale

Durante uno storico processo contro Meta e Alphabet in corso a Los Angeles, il Ceo di Instagram Adam Mosseri ha detto che la dipendenza è una “questione personale”.

Il Ceo di Instagram Adam Mosseri mentre entra in tribunale a Los Angeles

La settimana scorsa a Los Angeles è iniziato un processo che giù in molti hanno definito "storico" contro Alphabet e Meta. Le aziende proprietarie di alcuni dei social più utilizzati in tutto il mondo, ovvero YouTube, Instagram e Facebook, sono accusate di aver "costruito macchine con l'obiettivo di creare di proposito meccanismi di dipendenza nel cervello dei bambini" e più in generale nei giovani. Gli altri due social contro cui pure si rivolgevano le accuse dei querelanti, Snapchat e TikTok, non dovranno comparire perché hanno già raggiunto un accordo prima del processo.

Invece chi ha già parlato in tribunale è Adam Mosseri, Ceo di Instagram e uno dei principali dirigenti di Meta, proprietaria anche di WhatsApp e Facebook. Interrogato sulle responsabilità dei social nel rischio di dipendenza, Mosseri l'ha definita una "questione personale", sostenendo che il numero di ore non è per forza indicativo di un problema di dipendenza.

Le parole del Ceo di Instagram

Per capire meglio cosa è successo dobbiamo fare un passo indietro. Il processo attualmente in corso a Los Angeles è partito dalle accuse di una donna, identificata come Kaley GM, che ha accusato Meta e Alphabet di averla resa dipendente dai social quando era poco più di una bambina. Secondo Kaley – e questo è quello che vorrebbe dimostrare nel processo – i social avrebbero giocato un ruolo decisivo nel peggiorare la sua salute mentale, alimentando la sua depressione e perfino pensieri suicidi.

In attesa di ascoltare le parole di Mark Zuckerberg – è prevista anche la sua presenza in aula – nei giorni scorsi Mosseri, alla guida di Instagram da otto anni, è stato chiamato a rispondere alle accuse di KGM. Anche se ha concordato con il suo avvocato sul fatto che Instagram dovrebbe fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei suoi utenti, ha poi aggiunto che il concetto di dipendenza è qualcosa di molto soggettivo e personale .

"È importante distinguere tra dipendenza clinica e uso problematico", ha detto, aggiungendo che un tipo di uso per una persona può essere problematico, mentre un'altra potrebbe non avere nessun tipo di problema.

Quando poi l'avvocato della donna gli ha chiesto cosa pensasse del fatto che un giorno la sua cliente aveva trascorso anche 16 ore su Instagram, Mosseri ha detto che "sembra un uso problematico", m non ha usato la parola dipendenza. Tuttavia, in più occasioni Mosseri ha ribadito di non essere un esperto di dipendenze.

In realtà gli studi scientifici raccontano altro. Ad esempio secondo il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, i bambini e gli adolescenti che trascorrono più di tre ore al giorno sui social hanno un rischio doppio di sviluppare problemi come ansia e depressione.

Perché si parla di un processo storico

In aula l'avvocato di Kaley, Mark Lanier, ha detto di aver visionato documenti interni delle aziende che dimostrerebbero come i social siano state progettati "di proposito" per funzionare come macchine "per creare dipendenza nel cervello dei bambini".

Da parte sua, durante la dichiarazione di apertura l'avvocato di Meta, Paul Schimidt, ha fatto riferimento alla storia di abusi familiari della donna, come a intendere che avrebbe avuto problemi di salute mentale a prescindere dalla presenza dei social nella sua vita.

Questo processo, che durerà sei settimane, ha il compito di stabilire – spiega Reuters – se le piattaforme Big Tech possono essere ritenute responsabili di creare problemi di salute mentale. Se le aziende saranno condannate, il verdetto potrà fare da precedente in processi simili. Le stesse aziende sono state infatti già accusate di aver causato problemi di dipendenza negli adolescenti in diversi paesi del mondo, in alcuni casi l'accusa è stata anche quella di avere parte di responsabilità in diversi casi di suicidio.