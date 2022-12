Il Capitolo 4 ha rivoluzionato Fortnite: tutto quello che cambia tra mappa, moto da cross e collaborazioni La stagione 1 del Capitolo 4 è stata inaugurata (come tradizione) da un evento dal vivo: Frattura. Tra le novità più significative nel nuovo gameplay ci sono i Perks, delle abilità che si sbloccano mentre il giocatore è in partita.

Promossa. Per adesso il parere della community di gamer sul nuovo capitolo di Fortnite è abbastanza unanime. Tra mappa, droni, moto da cross e nuove funzioni del gioco Fortnite ha fatto quello che gli riesce meglio da sempre: cambiare. Il battle royale dei record ha inaugurato il 4 dicembre la prima stagione del Capitolo 4, uuna nuova era del gioco. Come sempre, per celebrare l’inizio del nuovo Capitolo del gioco c’è stato anche un evento dal vivo: Frattura. Questa volta decisamente sottotono rispetto a quello a cui eravamo abituati.

Fortnite non è mai uguale a se stesso. Con scadenze regolari Epic Games, la casa produttrice, pubblica nuove stagioni in cui modifica con dei piccoli accorgimenti il gioco. Inserisce nuovi personaggi, nuove armi e nuove dinamiche. Qualche aggiustamento ma di solito nulla di rivoluzionario. Le rivoluzioni avvengono proprio con il cambio dei Capitoli, con il Capitolo 3 ad esempio la mappa con cui erano abituati a giocare gli utenti è stata completamente stravolta.

Armi, mezzi di trasporto e droni: quali sono i nuovi oggetti introdotti su Fortnite

La mappa è stata modificata. C’è una nuova isola, con nuove location e soprattutto un design che la rende spaziale. Quando il giocatore la sorvola a. bordo del bus vede un enorme continente sospeso nello Spazio. Ma quello che è che colpisce di più sono i nuovi oggetti che si possono trovare al suo interno, a partire dai mezzi di trasporto. Dopo i quad, sono arrivate nel gioco le moto da cross. Si possono usare non solo per muoversi ma anche per sparare in corsa.

Tra i nuovi oggetti è da segnalare un martello che potrebbe incidere parecchio nel metagame, il modo in cui gli utenti interpretano il gioco. Si chiama Martello Onda D’Urto e praticamente è come avere in mano una bomba ad impulsi in grado di ricaricarsi, ogni volta che lo si picchia a terra si viene sbalzati in aria e questo permette di muoversi facilmente attraverso la mappa.

Tra le nuove armi interessanti anche il Fucile Ex-Caliber, in grado di provocare fino a 75 punti di danno all’avversario. Sempre in tema di armi da segnalare anche l’ingresso in gioco dei droni. Sui cieli della mappa si muovono dei droni che portano speciali ceste. Il loro contenuto è più scarso rispetto alle ceste normali in cui trovare armi e potenziamenti per scudo e salute ma averle è più semplice: basta abbattere il drone con qualche colpo.

Su Fortnite ogni giocatore può contare su una barra della vita divisa su due livelli. 100 punti sono i punti salute, altri 100 sono quelli che vengono dati a uno scudo. Entrambi si possono ricaricare con la Slurp Juice, un liquido che si trova in vari formati nella mappa di gioco. Da questo capitolo oltre alla Slurp Juic che ricarica l’armatura i giocatori potranno trovare anche la Slam Juice, un liquido di colore arancione che permette di curare la salute e aumentare la velocità per un tempo limitato.

Cosa sono i Perks, gli ottimizzatori di gioco del nuovo Capitolo

Tra le tante dinamiche introdotte nel Capitolo 4 di Fortnite ci sono anche i Perks, o Ottimizzatori di Gioco. Sono delle abilità che vengono sbloccate durante la partite. Durante il gioco nella schermata destra della della visuale del player compaiono delle notifiche che annunciano l’attivazione di queste abilità.

Per ottenerle non bisogna fare niente, arrivano in automatico mentre la partita procede ed è possibile accumularne fino a quattro. I Perks aprono ad abilità molto utili durante il gioco. Permettono di guidare i mezzi senza consumare carburante, di trovare più strumenti per curare la salute nelle ceste o ricaricare più velocemente le armi. Una volta attivati durano per tutta la partita.

My Hero Academia e Mr. Beast, le nuove collaborazioni di Fornite

La fortuna di questo gioco è legata (anche) alle collaborazioni. Da Star Wars a Naruto, passando per Dragon Ball, Rick e Morty, Marvel o Marshmello è ormai infinita la lista di franchise che hanno lavorato insieme a Epic Games per inserire personaggi, location o strumenti del gioco. Per questa stagione alcune collaborazioni sono già confermate: ci sarà sicuramente quella con il manga My Hero Academia e quella con il re di YouTube Mr. Beast.