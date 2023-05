Il call center per i disturbi alimentari licenzia: ora chi ha bisogno dovrà parlare con un chatbot I chatbot del benessere sono ormai una moda, vengono addestrati da esperti, psicologi e terapeuti. Ma non sono solo pappagalli artificiali e non possono sostituire le persone.

A cura di Elisabetta Rosso

“Ciao, sono Tessa. Sono un chatbot di supporto per la salute mentale qui per aiutarti a sentirti meglio ogni volta che hai bisogno di parlare senza essere giudicato, giorno o notte." Apparirà questo messaggio ai clienti della National Eating Disorders Association d'ora in poi. Prima a rispondere era il personale della Hotline, ora l'ennesimo chatbot del benessere. I volontari e i dipendenti secondo la testata Npr saranno licenziati. “NEDA ha detto che questo è stato un cambiamento atteso da tempo e che l'intelligenza artificiale può servire meglio le persone con disturbi alimentari", ha scritto Abbie Harper, membro del sindacato di assistenza che lotta al fianco del lavoratori della Helpline di NEDA .

I chatbot del benessere sono ormai una moda. Da poco è stata lanciata l‘intelligenza artificiale con cui fare una seduta di psicanalisi (l'abbiamo provata e non è andata bene), ci sono anche software motivazionali, o semplicemente per sentirsi meno soli. Per addestrare la tecnologia, le aziende assumono esperti, terapisti, psicologi che insegnano all'IA come muoversi tra le difficoltà delle persone. E per quanto i chatbot abbiano imparato a rubare frasi ben formulate per dare risposte coerenti rimangono pappagalli artificiali, non possono sostituire le persone. Per questo i dipendenti di NEDA stanno alzando la voce contro l'azienda che li vuole sostituire con Tessa.

Come funziona Tessa

Tessa, è uno dei tanti "chatbot del benessere", lanciato a febbraio 2022. È stata creata da un gruppo di ricerca della facoltà di medicina della Washington University guidato dalla dottoressa Ellen Fitzsimmons-Craft, è stato addestrato per rispondere a tutti i problemi che riguardino l'alimentazione, o la percezione del corpo. "Il chatbot è stato creato sulla base di decenni di ricerche condotte da me e dai miei colleghi," ha detto Fitzsimmons-Craft a Motherboard. “Non sto sottovalutando in alcun modo la potenziale disponibilità a parlare con qualcuno delle preoccupazioni. È un servizio completamente diverso progettato per insegnare alle persone strategie basate sull'evidenza per prevenire e fornire un intervento precoce per i sintomi del disturbo alimentare".

Il portavoce della NEDA ha anche detto a Motherboard che Tessa è stata testata su 700 donne tra novembre 2021 e 2023, e 375 di loro hanno dato a Tessa una valutazione positiva. "Quando i ricercatori hanno concluso la loro valutazione dello studio, hanno scoperto che il successo di Tessa dimostra i potenziali vantaggi dei chatbot come opzione conveniente, facilmente accessibile e non stigmatizzante per la prevenzione e l'intervento nei disturbi alimentari", hanno scritto.

Contro i chatbot del benessere

Harper ha criticato l'uso dei chatbot per la Hotline. “Alcuni di noi si sono ripresi personalmente dai disturbi alimentari e portano quell'esperienza inestimabile nel nostro lavoro. Tutti noi siamo venuti qui per la nostra passione, per la difesa della salute mentale e il nostro desiderio di fare la differenza ", ha scritto nel suo post sul blog. Come spiegano i dipendenti la dimensione umana e il confronto, soprattutto con chi ha già vissuto i problemi legati a un disturbo alimentare, è fondamentale.

“Noi, Helpline Associates United, abbiamo il cuore spezzato per aver perso il lavoro e siamo profondamente delusi dal fatto che la National Eating Disorders Association (NEDA) abbia scelto di andare avanti con la chiusura della linea di assistenza. Non ci arrendiamo. Non stiamo scioperando. Continueremo a presentarci ogni giorno per supportare la nostra community fino al 1 giugno. Condanniamo con la massima fermezza la decisione della NEDA di chiudere la Helpline. Un chatbot non può sostituire l'empatia umana e crediamo che questa decisione causerà un danno irreparabile alla comunità dei disturbi alimentari", ha detto a Motherboard l'Helpline Associates United in una dichiarazione.