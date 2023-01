Il bus che trasporta solo cani sta conquistando TikTok, il conducente: “Non riesco a credere che sia un lavoro” Moo e Lee Thompson hanno aperto in Alaska un servizio di trasporto per animali, il Mo Muntain Mutts, sui social tutti si sono innamorati del progetto.

Ogni giorno in Alaska un autobus bianco si ferma davanti alle case di Skagway, un paese di 24 chilometri quadrati, con poco più di mille abitanti. Le porte si aprono, i cani entrano, annusano i sedili, e scelgono il loro posto. Alla guida ci sono Moo e Lee Thompson che hanno deciso di aprire il Mo Muntain Mutts, un servizio di trasporto e intrattenimento per i cani di Skagway.

La coppia filma tutto, carica i video su TikTok e raccoglie 8 milioni di visualizzazioni. “A volte guardo nello specchietto retrovisore dell'autobus mentre guido. E vedo tutti i cani là dietro. Non posso credere che lo facciamo per vivere, ma è meraviglioso".

Il Mo Muntain Mutts

Moo Thompson ha iniziato portando a spasso i cani degli amici durante le pause pranzo dal suo lavoro. “Da lì è partito un effetto a catena, mi dicevano: "Ehi, ho sentito che sei davvero brava con i cani, mi puoi aiutare?”, così ho cominciato a fare la dog sitter portando a spasso i pet in gruppo abbinandoli in base alla loro personalità”, racconta Moo all’Alaska Public Media.

Poi le richieste aumentano, così Mo, decide di chiedere aiuto a suo marito Lee. "Siamo tutti e due specializzati nella socializzazione di gruppo senza guinzaglio, insegniamo le buone maniere, facciamo interagire i cuccioli, e li portiamo fuori per le escursioni. Così abbiamo iniziato a lavorare insieme, creando il Mo Muntain Mutts!", spiega Moo.

"Siamo una coppia che si diverte con poco, e così Lee ha cominciato a filmare tutto. Poi è nata l’idea dell’autobus e il fenomeno è diventato virale”. Partono al mattino, insieme al figlio di Vern, di 8 mesi “che si diverte tantissimo”, passano a prendere i cani e poi raggiungono un prato ghiacciato per far giocare gli animali in libertà.

L'autobus dei cani

Moo e Lee Thompson accudiscono tra i 20 e i 40 cani al giorno, ogni spedizione è pensata per un gruppo di 12, tutti hanno un posto assegnato sul bus. “Sono i cani che salgono sul pulmino Jake entra e sceglie il suo posto, Amaru è fuori seduto sul marciapiede che aspetta l'autobus. Bama appena entra lascia che i cani lo annusino prima di mettersi sul suo sedile. E poi ancora Slade arriva come volando salta sul suo posto e inizia a pomiciare con Otis ", racconta Moo.

Gli animali poi vengono assicurati al sedile con le cinture di sicurezza e il bus, dopo qualche chilometro, percorso a velocità moderata, si ferma. Ogni stop è raccontato sui social dalla coppia. “Li lasciamo liberi di giocare, qui abbiamo moltissimi spazi aperti a nostra disposizione dove non c'è nessuno. Quando ci fermiamo lascio spesso il veicolo in funzione così i cani possono salire a scaldarsi prima di riprendere a giocare tra la neve”.

Il successo su TikTok

Nelle clip vengono anche immortalate scenette divertenti, per esempio Moo che cammina lungo il corridoio distribuendo snack come un’assistente di volo, o Lee che dà indicazioni ai passeggeri come se fosse un vero autista di bus. Queste scenette "hanno davvero catturato il cuore di molte persone", spiegano Moo e Lee Thompson alla CNN.

Su TikTok hanno superato il milione di follower, e raggiunto quasi 29.000 mi piace. Uno dei loto video, che mostra il gruppo di cani mentre salgono a bordo del loro autobus speciale e rivendicano i loro posti, ha collezionato circa 50 milioni di visualizzazioni. “Alla vigilia di Capodanno, abbiamo stappato dello champagne e un aperto un nuovo sacchetto di dolcetti per i nostri cani".