I vecchi set Lego valgono una fortuna: come capire a quanto vendere i tuoi

A cura di Valerio Berra

I set Lego stanno seguendo lo stesso percorso delle carte Pokémon. Nascono come prodotti destinati al mercato di massa, vengono venduti a prezzi modesti e poi a un certo punto il loro valore di mercato esplode. E così i vecchi set conservati in cantina o ancora montanti su qualche scaffale diventano piccoli tesori. Il problema è riconoscere quali.

In questo momento su eBay una singola minifgure di Spider-Man viene venduta a 18.900 dollari. Ovviamene è un pezzo molto raro. Ne esistono 350 esemplari al mondo e si potevano vincere solo grazie a una lotteria al Comic-Con di San Diego del 2013. L’ultima vendita registrata è segnalata da Bricklink: 11.278,26 euro con incluso il biglietto della lotteria.

EBAY | La minifigure Lego di Spider-Man

Il mercato nero dei Lego

Il New York Times ha elencato una serie di furti avvenuti negli ultimi mesi nei negozi che vendono set vintage. A Bricks&Minifigs sono stati rubati set per 100.000 dollari. Un mese fa Alameda County Sheriff ha subito un furto di circa 200 set Lego. Anche Five Little Monkeys ha subito un furto di 7.000 dollari, sempre in set Lego.

Questi set finiscono spesso su mercati secondari. Passano di privato in privato ed escono dai canali tracciati. I vecchi set Lego hanno un mercato florido e ormai esistono anche figure che si occupano in modo professionale dalla compravendita dei set più ricercati.

Sempre il New York Times ha intervistato Shane O’Farrell, uno youtuber che si occupa di investimenti Lego. Ha un canale da 25.000 dollari in cui consiglia i se che possono funzionare di più nel tempo esattamente come se stesse analizzando delle azioni. O’Farrell ha spiegato di aver venduto pezzi Lego per 500.000 dollari nel 2023.

Come valutare i tuoi set Lego

Se volete valutare i vostri set Lego ci sono due cose da controllare. La prima sono le condizioni del set. I set che entrano nel mercato sono quelli in condizioni perfette. Mint o Near Mint, in gergo. E poi devo essere completi. Cosa che non riguarda solo i pezzi ma anche la scatola, le istruzioni e i gadget allegati. Ovviamente è ancora meglio che i set siano sigillati.

Se trovate qualcosa di integro tra i giochi della vostra infanzia vi consigliamo di controllare su un portale specializzato come BrickEconomy. Qui trovate tutti i set prodotti da Lego con i valori di mercato aggiornati. Non solo. Per ogni set o minifigure trovate tutti i dati sulle vendite registrate nel tempo così da capire se e quanto sta crescendo il valore del pezzo.

Le regole per far crescere il prezzo sono sempre le stesse: rarità e domanda. Il caso della minifgure di Spider-Man è emblematico ma ci sono anche molti altri set che sono cresciuti di valore nel tempo. A partire dai Bionicle, la serie di guerrieri robotici che ha segnato per anni l’immagine di Lego.

Il set con il guerriero Toa Mata Noi, 366 pezzi al mondo, era arrivato sugli scaffali nel 2009 a 50 dollari. L’ultima vendita è arrivata a 1.859,57 euro. E ancora. Una singola maschera di questa serie data solo a participanti dell’evento LEGO Inside Tour ora ha raggiunto un valore stimato di 4.239 euro.

LEGO | Il set Bionicle che vale di più sul mercato