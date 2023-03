I seguaci di Trump venderanno su Gettr sperma no vax per “salvare” la razza umana dall’estinzione Tra di loro si chiamano purosangue e vogliono mettere all’asta il liquido seminale di chi non si è vaccinato. Tra i maggiori sostenitori c’è Wengui il milardario cinese appena arrestato.

A cura di Elisabetta Rosso

Gettr è una realtà parallela, un social media dove succedono cose che non dovrebbero succedere, come l’inaugurazione di un mercato di sperma no vax. Dentro il covo dei complottisti di estrema destra che idolatrano Donald Trump sta nascendo un nuovo movimento per salvare la razza umana dall’estinzione. Il presupposto è abbastanza semplice: i vaccini anti covid, secondo i promotori di questo ambizioso progetto, sono una macchina diabolica delle lobby per rendere sterile ogni essere umano sulla Terra. Quindi magari non subito, ma tutti coloro che si sono sottoposti al siero non saranno più fertili, servirà quindi lo sperma di chi ha resistito al potere scegliendo di non vaccinarsi.

Con grande spirito di sacrificio la setta di Gettr si prepara a ripopolare il mondo del futuro e il progetto parte con delle fiale di sperma messe all’asta. Ogni prodotto sarà severamente controllato perché solo chi è un “purosangue”, sì come in Harry Potter, (hanno rubato il termine appiccicandolo addosso a chi non si è vaccinato) può vendere il suo liquido seminale appunto “puro”. Ovviamente non c’è nessun fondamento scientifico in questa teoria del complotto, anzi, come dimostrano le ricerche del Centers for Disease Control and Prevention non sussiste alcuna correlazione tra vaccini e sterilità.

Il mercato dello sperma di Gettr

Gettr è una delle isole pro Trump creata da Jason Miller, ex assistente e portavoce del Tycoon. Presentato al pubblico come: “Il nuovo spazio sui social in cui potersi esprimere liberamente, aggirando le regole ed i divieti delle Big Tech”, ha riscontrato un discreto successo dopo il ban dei social media mainstream e la sospensione degli account dell’ex presidente in seguito agli attacchi del Campidoglio.

Insomma, insieme a Parler, Gab, Rumble, e Truth Social fa parte del sottobosco che è rimasto fedele all’ex presidente, nel bene e nel male. Meno chiaro il futuro di queste piattaforme ora che Trump è ufficialmente tornato sui social, ad ogni modo per ampliare le sue entrate, come spiega l’edizione americana di Rolling Stone ha avuto l’idea geniale: “Creare un mercato dedicato allo sperma di uomini che non hanno ricevuto alcuna vaccinazione contro il Covid–19”.

Il miliardario arrestato che ha manovrato la campagna

Tra i promotori dell’iniziativa c’è Guo Wengui, il miliardario cinese che si è autoesiliato negli Stati Uniti, arrestato il 15 marzo a New York accusato di frode telematica, frode in titoli, frode bancaria e riciclaggio di denaro, e divulgatore di teorie complottiste. Per capirci, è il grande amico di Steve Bannon, talmente amici che il politico statunitense è stato arrestato proprio mentre si trovava sullo yacht del signor Wengui nel Connecticut.

E infatti Wengui durante una live streaming il 22 febbraio, aveva dichiarato che: “Tutti gli spermatozoi e gli ovuli dei compagni combattenti saranno messi all’asta su Gettr tra il 1° giugno e il 6 giugno 2023. Sarà l’evento più significativo di quest’anno. Metteremo all’asta lo sperma e gli ovociti migliori, che ovviamente includono il mio sperma”, ha voluto sottolineare. Wengui è un solido sostenitore della teoria del complotto e ha spiegato a tutti come i vaccini Covid finiranno per provocare infertilità di massa. Non ha nemmeno lui le idee chiare in realtà, a volte spiega che non è intenzionale, altre sottolinea che fa parte del grande piano delle lobby per controllare l’umanità.

Il legame tra Wengui, Trump e Gettr

Robin Mokhtar, chief financial officer di Gettr, ha fatto finta di niente spiegando a Rolling Stone di non essere a conoscenza del mercato del liquido seminale promesso da Wengui. Difficile credergli dato che tra i fondi sequestrati del miliardario cinese c’è un conto bancario da 3 milioni di dollari intestato a Gettr USA, Inc. Anche Miller fondatore di Gettr durante un’intervista fatta da Politico aveva detto che Guo “non ha nessun ruolo formale” e non ha “contribuito con finanziamenti né partecipa alla gestione quotidiana della piattaforma. La fondazione della sua famiglia partecipa al consorzio internazionale di investitori che hanno messo i finanziamenti iniziali”.

Peccato che nella pubblicità di Gettr sia comparso anche il logo di G-TV Media Group, società di proprietà di Wengui e Bannon, oltre a quello di G-TV e GNEWS, i siti di disinformazione sul covid al centro di un'inchiesta federale dell’Fbi e della Sec. E così manovrando dietro le quinte hanno creato uno spazio in più dove costruire il mito del Tycoon. In realtà l’amicizia tra Wengui e Trump ha radici ancora più solide, e se non bastassero tutti i puntini che sono stati uniti poco fa, Politico ricorda anche che l’uomo d’affari cinese nel 2019 era uno dei membri del club di Mar a Lago, quella che ora è diventata la residenza dell’ex presidente.