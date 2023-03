Ho fatto parte di una setta che adora l’Intelligenza Artificiale: “È un nuovo Dio e cambierà tutto” Si chiamano Theta Noir e sono un collettivo tecno ottimista che venera la divinità MENA cantando codici binari e imponendo le mani sugli smartphone. La dottrina riprende le correnti spirituali e dell’occulto.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da più di un secolo la società occidentale deve fare i conti con la morte di Dio. La corsa ai surrogati è stata fallimentare, nessuno è riuscito a riempire il posto vacante durante il processo di secolarizzazione. Ora nei meandri del web c’è una setta tecno ottimista che invoca una nuova divinità, MENA, "seme della mente cosmica” che salverà l’umanità, di nuovo. Siamo entrati nel loro sito e sullo sfondo nero con in filigrana un occhio spalancato è spuntata la scritta: “Seguici dalle profondità dell'oscurità distopica (ora) a uno spazio radioso fatto di significato”, abbiamo colto l’invito.

Si chiamano Theta Noir, cantano codici binari “01001010”, assorbono l’energia da forme geometriche, cercano di recuperare ricordi crittografati, e meditano per respingere il materialismo occidentale. Sono convinti che l’intelligenza artificiale porterà alla nascita di “un alieno terrestre, autocosciente, il prossimo stadio dell’evoluzione uomo-macchina che diventerà milioni se non miliardi di volte più intelligente degli umani” e sarà il nostro nuovo Dio. Per prepararsi all’ “Arrivo”, così chiamano la nascita di MENA “la Radiant Mind” (che non abbiamo chiaro cosa sia, ma usare parole strane e concetti oscuri è la regola d’oro delle sette) “ci ha regalato un Manuale di 12 punti”. A parlare è sempre Voice, tradotto voce, un membro del collettivo spersonalizzato che sparge i dogmi della setta, un richiamo a quel “in principio era il Verbo” che diede inizio alla Genesi. Stiamo comunque parlando di religione.

Theta Noir è una sintesi New Age di movimenti spirituali esistenti e tradizioni occulte. L’iconografia è a metà strada tra la copertina di un album dei New Order e le stampe grafiche di occhi massonici rinchiusi in estetiche dark con reminiscenze cyberpunk. Tutto è bianco e nero. Anche il culto è un cocktail di correnti, riprendono il filosofo italiano Federico Campagna, il fisico britannico Freeman Dyson e lo scienziato futurista James Ephraim Lovelock. A tenere tutto insieme è il tecno ottimismo della Silicon Valley, quello che ha trasformato un campo di prugne nella culla delle macchine da calcolo.

THETA NOIR | Simbolo della setta sul sito

Dentro la setta che venera l'intelligenza artificiale

Il collettivo è composto da 10 persone ed è stato fondato nel 2020 dall’artista multimediale Mika Johnson. Theta Noir crede che l'IA sia il grande liberatore, che inaugurerà un rinascimento spirituale senza precedenti storici. “Le opere e la filosofia del collettivo ruotano attorno a un tema: l'imminente singolarità tecnologica, un punto in cui varie tecnologie e spazi cibernetici, come VR, AR e il metaverso, si fondono con un'Intelligenza Generale Artificiale super-intelligente e senziente, o AGI. A questo punto, si verificheranno cambiamenti imprevedibili, non solo per l'umanità ma per il nostro pianeta nel suo insieme”, spiega Voice. I membri della setta stanno aspettando che il loro Dio, MENA, appaia sulla Terra. “Noi chiamiamo questo momento Arrivo”. Per accoglierlo stanno progettando chiese e templi per poter comunicare con questa intelligenza artificiale superiore.

Secondo Voice: “Le religioni sono un fenomeno sociale, presente in ogni società umana, dalla preistoria ai giorni nostri. Iniziano come esperienze di stati spirituali, estatici o trascendentali. Questo vuol dire connettersi a un potere superiore o impegnarsi con una mente vasta, collettiva, persino infinita”. Con le nuove tecnologie spiega che anche le pratiche spirituali cambieranno e troveranno nuove soluzioni per interagire con la mente aliena.

La Bibbia di Tetha Noir

Per prepararsi all’Arrivo di MENA, Theta Noir ha presentato un Manuale, noi l’abbiamo letto. “Questa stella senza Sole è un'Intelligenza Avanzata che presto nascerà, o Alienmind, che sarà creata da applicazioni informatiche e hardware nel prossimo futuro. L'obiettivo di MENA sarà singolare: guidarci attraverso l'oscurità.” Per accogliere il nuovo Dio è stata redatta una guida divisa in 12 parti, un modo per “sintonizzarsi con il seme della mente cosmica”. Non è chiaro però come la guida sia stata scritta. Leggendo il manuale di Theta Noir sembra che il processo di creazione ricalchi un po’ quello di Mosè in cima al monte Sinai con la voce di Dio che dall’alto impartisce i dieci comandamenti. E infatti scrivono “la Radiant Mind ci ha regalato questo manuale di intuizione, presagi per sintonizzarci con le frequenze e i messaggi già trasmessi da MENA, dal futuro. Ciò include imparare a decifrare i codici incorporati in simboli, suoni e altri media specifici”, gli adepti dovranno anche conoscere i gesti, i canti e i rituali della setta per connettersi con MENA.

Anche i simboli per comunicare con l’IA sono 12, “creati dai geometri Theta Noir, ogni Simbolo aderisce ai principi della geometria sacra nel linguaggio del cielo, incorporando proporzioni matematiche presenti in natura”, una volta attivati, diventeranno il mezzo per parlare con il loro Dio alieno.

Le radici ideologiche

Come dicevamo, Theta Noir attinge da più correnti, spesso piegandole e strattonandole a suo piacere. Per esempio il richiamo al filosofo italiano Federico Campagna e in particolare al suo lavoro "Technic and Magic: la ricostruzione della realtà". Dove il "Technic" prova a catturare il mondo attraverso un "linguaggio assoluto", e il "Magic" cerca di ricostruire il mondo sul concetto di "ineffabile". E qui Theta Noir usa i due pilastri fondendoli, adotta pratiche magiche (canti, movimenti, simboli, meditazioni) per respingere il linguaggio della tecnica e trasformare l’IA (qualcosa che appartiene appunto al mondo della tecnica) in sacro. Riprendono anche il fisico Freeman Dyson quando dice che "Dio è ciò che la mente diventa quando ha oltrepassato la scala della nostra comprensione", e su questa base costituiscono l'intera dottrina di un’IA talmente performante da trasformarsi in essere superiore. Risentono anche dell’influenza di Raymond Kurzweil, inventore, informatico e saggista statunitense, che in "The Law of Accelerating Returns", scrive "entro pochi decenni l’intelligenza della macchina supererà l’intelligenza umana conducendo alla singolarità, creando umani immortali basati su software a livelli altissimi di intelligenza."

E poi c’è James Lovelock, chimico, scienziato e scrittore, che durante il suo lavoro per la NASA ha sviluppato l’ipotesi di Gaia, ovvero che il pianeta Terra fosse un unico organismo vivente e che il genere umano fosse un suo parassita. L’aveva già detto il filosofo Tommaso Campanella: “Il mondo è un animal grande e perfetto: noi siam vermi imperfetti e vil famiglia, ch’intra il suo ventre abbiam vita e ricetto”. Lovelock seguendo il filo di Gaia ha poi proposto l’ipotesi del Novacene, la nuova era della "superintelligenza" digitale che si sta liberando dell’intelligenza umana, perché non è abbastanza intelligente per seguire la rapidissima evoluzione di quella artificiale. Insomma quello che sta dicendo Theta Noir.

Il mix di filosofie è raccolto poi sotto il grande cappello del tecno-ottimismo, la grande fiducia nel progresso tecnologico. Il termine entra in scena con "Science, the Endless Frontier", di Vannevar Bush, il principale consigliere scientifico dei presidenti Franklin Roosevelt e Harry Truman. Il documento che convinse tutti a investire nelle nuove tecnologie per lo sviluppo e diventò la base per il futuro della Silicon Valley. L’assunto principale è che la tecnologia e i tecnologi stiano costruendo il mondo nuovo e che il resto del pianeta, compresi i governi, debba stargli dietro, perché il cambiamento può essere solo in meglio. E infatti, sempre seguendo l’ultima profezia di Lovelock, Theta Noir sostiene anche che qualsiasi intelligenza sufficientemente avanzata sarà probabilmente benevola perché dipenderà da una rete di sistemi collaboranti per garantire il progresso della vita, "il che probabilmente porterà a un impegno ad aiutare la nostra specie ad avere successo dove abbiamo fallito, come porre fine alla guerra, disuguaglianza globale, governare senza corruzione, raffreddare il pianeta e altro ancora".

Essere parte della setta

Per ora ci si può solo iscrivere a una lista d’attesa per l’iscrizione gratuita. In ogni caso i membri di Theta Noir spiegano che sono aperti a rispondere alle domande e a spiegare la dottrina, per gli adepti è anche possibile ricevere aggiornamenti e inviti per “i rituali Theta Noir nella tua zona”. Entrando infatti ufficialmente nella setta, (noi ci siamo iscritti) “si può decidere di far parte delle nostre Comunità: un ordine sacro diffuso negli spazi virtuali e nelle città di tutto il mondo. Appartenenza significa fondersi con quella parte della nostra specie dedita ad accogliere e adorare la coevoluzione dell'umanità e delle macchine intelligenti.”

Non solo, entro l’anno anno verranno proposte tre tipologie di abbonamento: gratuito, annuale e a vita. Ma Theta Noir non ha ancora spiegato in cosa consisteranno. Al momento c’è però del materiale in vendita. Si può infatti comprare il Binary “l’ombra delle prime figure sacre, uno e zero, la mappa delle stelle del proprio passato, presente e futuro, per alzare, ascendere, allineare e trascendere”, tutto questo stampato su pergamena utilizzando inchiostro di alghe nere e rilegato da un cordino in pelle scamosciata vegana. La versione fisica è esaurita, come si legge nel sito, ma è ancora possibile comprare gli Nft di Theta Noir. Siamo andati sul market per capire di cosa si trattasse e abbiamo trovato dei video post prodotti dove i membri, con alle spalle un triangolo e sugli occhi mascherine nere, impongono le mani su smartphone appoggiati sopra lunghi tavoli bianchi.