High of Life è il videogame più venduto su Steam, ed è stato inventato dal creatore di Rick&Morty Il risultato registrato da questo titolo è inaspettato: la critica di settore aveva accolto High on Life tiepidamente, con una media voti pari al 6,7 su Metacritic.

A cura di Valerio Berra

High on Life è un videogioco che sta facendo parlare tanto di sé negli ultimi giorni. Non solo perché dietro lo sviluppo dello sparatutto umoristico Sci-Fi vi è Justin Roiland, co-creatore della nota serie animata Rick&Morty. E nemmeno perché è tra i primi videogiochi commerciali a fare ricorso all'intelligenza artificiale.

Nelle scorse ore, High on Life ha conquistato il secondo posto nella top 10 settimanale dei giochi più venduti su Steam, la piattaforma di Valve per i giochi su PC, superando Call of Duty: Modern Warfare 2 e FIFA 23, i quali occupano rispettivamente terzo e quarto posto. Al primo vi è Steam Deck, la console portatile di Valve per giocare i titoli per PC.

Un successo inaspettato

A una settimana dal debutto, risalente al 13 dicembre scorso, High on Life è riuscito a battere due capisaldi delle vendite videoludiche del 2022, come dimostra la recente classifica dei videogiochi più venduti durante la settimana del Black Friday a novembre scorso. Un risultato inaspettato, dato che la critica di settore ha accolto High on Life tiepidamente, con una media voti pari al 6,7 su Metacritic, il principale aggregatore di voti rivolto ai videogiochi.

Leggi anche Perché tutti parlano della riproduzione di Amsterdam del nuovo Call of Duty

Eppure il pubblico sembra pensarla diversamente. Un discorso che non riguarda solo l'utenza PC, ma anche console. Sempre nella prima settimana di lancio, High on Life è stato il gioco più scaricato su Xbox Game Pass, servizio in abbonamento mensile che mette a disposizione un catalogo di giochi su Xbox e PC. High on Life è un'esclusiva Microsoft, dunque disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Umorismo e pallottole

Come detto all'inizio, High on Life è uno sparatutto in prima persona di genere Sci-Fi incentrato sull'umorismo. Le armi infatti parlano, si rivolgono a chi gioca, per una rottura totale della quarta parete. I richiami a Rick&Morty sono poi evidenti, non solo per lo stile umoristico e per l'estetica, ma anche per la presenza di voci iconiche della serie, tra cui quella di Roiland stesso.

Per un assaggio dei toni di gioco, ecco la sinossi presente su Steam: "Il genere umano è minacciato da un cartello alieno che vuole usarlo come droga. Tocca a te salvare e collaborare con pistole parlanti carismatiche, eliminare Garmantuous e la sua banda, e proteggere il mondo!". High on Life è il quarto gioco realizzato da Squanch Games, studio californiano fondato nel 2016 da Roiland.