Gli orologi Garmin si sono bloccati nello stesso momento: sullo schermo un solo simbolo

A cura di Valerio Berra

Se non fosse un bug, potrebbe essere l’inizio di un’invasione aliena in stile Il problema dei Tre Corpi. Nelle ultime ore molti smartwatch Garmin in tutto il mondo si sono bloccati e hanno cominciato a mostrare solo un triangolo azzurro nel centro dello schermo. Questi smartwatch vengono usati soprattutto da appassionati di sport, in particolare ciclismo, corsa e trekking. L’azienda ha ammesso il problema, come riportato dalla BBC.

Il suggerimento, in sostanza, è quello di rifare il pairing, l’operazione in cui il dispositivo viene associato a uno smartphone per attivare le funzioni principali. In caso non si riesca a fare nulla anche dopo il pairing invece si possono impostare di nuovo le impostazioni di fabbrica. All’origine del problema ci sarebbe, come sempre, un nuovo aggiornamento mal calibrato.

Quali sono i modelli coinvolti

Non tutti i modelli di smartwatch Garmin sono coinvolti in questo bug. Per adesso sembra che quelli coinvolti in questo bug siano questi modelli:

Serie Outdoor inclusi D2 / Enduro / Epix / Fenix / Quatix e Tactix

inclusi Serie Descent Mk3

Serie Golf Approach

Ciclomputer Edge

Serie ForeRunner

Serie Instinct 3

Orologio VivoActive 4

Orologio VivoActive 5

Orologio Venu 3

I consigli di Garmin

La procedura indicata da Garmin in questo momento segue due passaggi, fondamentalmente è il vecchio schema spegni-riaccendi:

Premi il pulsante di accensione (power o light) fino a quando il dispositivo si spegne. Potrebbero volerci fino a 15 secondi

(power o light) fino a quando il dispositivo si spegne. Potrebbero volerci fino a 15 secondi Premi il pulsante di accensione (power o light) per accendere di nuovo il dispositivo