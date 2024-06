video suggerito

"Gli algoritmi tolgono il libero arbitrio, ci conoscono meglio di noi": la teoria di Dorsey Jack Dorsey, fondatore di Twitter, ha parlato durante il 16° Freedom Forum di Oslo. Durante l'evento ha sollevato nuovi dubbi sugli algoritmi e sull'impatto che possono avere sulla liberà di scelta degli utenti. L'unica soluzione per Dorsey è creare un nuovo mercato di algoritmi.

A cura di Elisabetta Rosso

Nel 2011 Facebook modifica il suo newsfeed per premiare i post con più interazioni. Inizia così l'esposizione di massa all'algoritmo. È una sequenza finita di operazioni per trasformare un input in un output. L'algoritmo sta alla base della nozione teorica di calcolabilità, al di là della natura tecnica le decisioni algoritmiche non sono neutre. Anzi.

"Possiamo resistere quanto vogliamo, ma ci conoscono meglio di quanto noi ci conosciamo" perché gli diciamo sempre le nostre preferenze in modo implicito ed esplicito, e questo davvero pericoloso". A parlare è Jack Dorsey, fondatore di Twitter. Durante il 16° Freedom Forum di Oslo, Dorsey ha parlato di algoritmi e libero arbitrio. “Siamo nel programma. Siamo programmati sulla base di ciò a cui diciamo di essere interessati, e ci viene detto attraverso questi meccanismi di scoperta ciò che è interessante".

È un circolo vizioso che guida gli utenti, attraverso un'ipnosi collettiva ma personalizzata, verso la gabbia dorata dell'algoritmo. “Questo suonerà un po’ folle, ma penso che il dibattito sulla libertà di parola sia una distrazione in questo momento. Penso che il vero problema dovrebbe essere sul libero arbitrio”.

Assitenti IA che ci comandano

L'integrazione dell'intelligenza artificiale solleva nuove paure. “Alla fine, tutte le nostre interazioni con il mondo digitale saranno mediate dagli assistenti dell’IA. Ciò significa che gli assistenti dell’IA costituiranno un archivio di tutta la conoscenza e la cultura umana; costituiranno un’infrastruttura condivisa come Internet è oggi “, ha spiegato Yann LeCun, informatico e ricercatore esperto di apprendimento automatico, nel suo discorso alla GenAI Winter School.

Secondo LeCun, gli strumenti IA attraverso il design o il default, influenzeranno il nostro pensiero a livello subconscio, il rischio è di potenziare la macchina algoritmica.

“Questi sistemi controllano ogni singolo aspetto della nostra vita. Ogni singolo giorno, qualcuno incontrerà una sorta di intelligenza artificiale che interagisce con le persone", ha avvertito Dorsey. "Questo è davvero spaventoso".

Il mercato degli algoritmi

Come si interrompe il loop? Per Dorsey l'unico modo per preservare il libero arbitrio è creare un mercato degli algoritmi che restituiscono la scelta agli utenti. Il fondatore di Twitter immagina quindi un futuro in cui le persone avranno la possibilità di scegliere l'algoritmo che modella il loro feed.

Secondo Dorsey, però, non basta rivelare il codice sorgente, come ha fatto Musk con X. Anche se un algoritmo è open source, rimane di fatto una scatola nera. È impossibile modellarlo o prevedere cosa mostrerà, "può cambiare in qualsiasi momento se ci pensi".

"Cinque aziende stanno costruendo strumenti dai quali diventeremo tutti completamente dipendenti e poiché sono così complicati, non abbiamo idea di come verificarne la correttezza o il funzionamento o cosa stanno effettivamente stanno facendo".