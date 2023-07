Galateo delle app di incontri: quali sono le 5 cose da non fare al primo appuntamento L’app d’incontri Bumble ha condotto una ricerca su un campione di oltre 1.000 donne italiane per capire cosa si aspettano al primo appuntamento. Ci sono alcuni grandi classici ma anche elementi fuori dagli schemi più noti, a partire dal sesso.

A cura di Elisabetta Rosso

Hai visto solo qualche foto, una biografia e scambiato una manciata di messaggi, spesso spinti avanti da domande pre impostate per rompere il ghiaccio. Poi avete deciso ora e posto. Mancano cinque minuti all'incontro e non non sai nulla di lei. Cosa vuole, cosa le piace, cosa sta cercando. Non hai nemmeno il lusso del passo falso, in quell'ora giocata davanti a un drink. Vivere le app d'incontri oggi è difficile, eppure esiste un galateo da seguire per "non sbagliare troppo". Bumble, la dating app in cui sono le donne a fare la prima mossa, ha condotto una ricerca su un campione di oltre 1.000 donne italiane per capire cosa si aspettano durante un primo appuntamento dopo il match. Partendo dall'assunto che il Principe Azzurro per il 39% delle donne non esiste, le donne della Gen Z stanno costruendo nuove scale di priorità.

Per Valeria Locati, psicologa ed esperta di relazioni: "I meccanismi che fanno scattare la "scintilla" tra due persone, soprattutto tra le nuove generazioni, si sono straordinariamente evoluti, in particolare negli ultimi anni. Con il cambio di paradigma dei riferimenti culturali e sociologici, reso evidente anche da un nuovo immaginario che si sta sempre più affermando (basti pensare a film e serie tv), è sorprendente constatare quanto oggi le relazioni non rappresentino più solo la culla di un romanticismo culturalmente agognato, ma rivelino una nuova essenza delle priorità individuali". Si deve parlare di sesso, ma non di soldi e lavoro, avere passioni in comune, evitare scivolate sulle derive patriarcali e cerimonie demodè. Rimangono gli intramontabili, come fare ridere.

1. Non parlare di lavoro e soldi

D'altronde lo diceva già Marilyn Monroe: "Se riesci a far ridere una ragazza, puoi farle fare qualsiasi cosa". Le donne intervistate da Bumble seguono questa linea. Senso dell'umorismo e mentalità positiva sono stati scelti come caratteristica imprescindibile rispettivamente dal 57% e dal 51% delle donne. Scendono invece in classifica l'aspetto fisico e un lavoro di successo. Meglio non parlare di soldi, professione e carriera. Almeno non al primo appuntamento, un conto è raccontare sogni, aspettative e progetti, un altro è parlare della Ral. Non solo noioso, può anche essere scambiato come un vanto venale per rimarcare una presunta superiorità.

Leggi anche Quali sono le app sviluppate in Cina che sono installate sui nostri smartphone, oltre TikTok

Come ha spiegato Locati: "I meccanismi che fanno scattare la "scintilla" tra due persone, soprattutto tra le nuove generazioni, si sono straordinariamente evoluti, soprattutto negli ultimi anni. Con il cambio di paradigma dei riferimenti culturali e sociologici, reso evidente anche da un nuovo immaginario che si sta sempre più affermando (basti pensare a film e serie tv)."

2. Non seguire le regole

Un romanticismo 3.0. La comunicazione onesta e aperta (votata dal 77% del campione di donne), la maturità emotiva (76%) e il rispetto per la propria indipendenza (70%) sono considerati i pilastri del romanticismo contemporaneo, cavalleria e i grandi gesti d'amore non passano di moda ma senza le basi diventano accessori inconsistenti secondo le donne intervistate da Bumble. "Offrire una cena o regalare un mazzo di fiori possono essere elementi del corteggiamento, ma non costituiscono un vincolo indispensabile per essere apprezzati. La sincerità nel costruire un futuro insieme, la naturalezza nel vivere la quotidianità fatta di gesti tangibili e partecipativi, la possibilità di rimanere genuini in un rapporto che fa crescere entrambi sono ciò a cui ambiscono le donne italiane oggi", ha spiegato Locati.

3. Non avere tabù: parlate di sesso

Il 53% delle donne vuole parlare apertamente di sesso, desiderio e preferenze. Per quattro intervistate su dieci un uomo è più attraente se riesce a parlare liberamente di sesso. Come sempre non si deve superare il limite sfociando in giudizi o commenti inopportuni, una donna su 3 infatti teme di essere giudicata per la propria esperienza e storia sessuale durante un primo appuntamento. In altre parole smarcare i tabù con rispetto. Anche perché come ha spiegato una ricerca dell’Università del Texas pubblicata su The Journal of Sex Research, parlare di sesso con il partner migliorerebbe la vita sessuale. Lo studio ha dimostrato come le coppie che comunicano di più tendono ad avere una vita erotica più soddisfacente. Come sempre, anche in questo caso, è necessario farlo nel modo giusto.

"Nella sfera sessuale, la ricerca di qualcuno che prenda parte a una vita intima basata sul rispetto e la reciproca gratificazione attira più della semplice dimensione "passionale" nella relazione", spiega Locati. "È quindi essenziale accedere alla sfera della fiducia, sia essa verso la fisicità, il piacere reciproco o l'uguaglianza di genere nella manifestazione dei bisogni fondamentali, invece che limitarsi a essere attivi sul piano dell'intimità"

4. Interessi, passioni e hobby

Il tempo libero negli ultimi anni ha acquisito nuova dignità, il Report FragilItalia “I giovani generazione Z e il lavoro”, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, ha mostrato che il lavoro è sceso alla sesta posizione nella classifica delle priorità, molti giovani lo considerano una fonte di reddito da investire poi negli hobby e nelle passioni. Anche il sondaggio fatto da Bumble restituisce questa fotografia. Avere interessi comuni è fondamentale per le donne intervistate: il 65% cerca qualcuno con il quale può condividere uno stile di vita comune, il 48% i valori familiari, il 41% , l’amore per i viaggi e l'avventura, il 40% per gli animali domestici. Le passioni condivise quindi non sono solo un'ottima soluzione per rompere il ghiaccio a un primo appuntamento ma anche per costruire un'intesa a lungo termine.

"A dispetto di quanto si possa credere, i più giovani dimostrano di essere molto più "concreti" e "pratici" nella ricerca dell'amore: badano alla condivisione dei valori, sono consapevoli dell'importanza di una comunicazione esplicitamente orientata alle emozioni e hanno capito che è fondamentale sentirsi liberi di esprimersi, fuori e dentro la coppia, e soprattutto condividere le passioni", ha spiegato Locati.

5. Non pagare il conto

Due donne su tre hanno sottolineato che non uscirebbero con qualcuno incastrato nei ruoli di genere. Per esempio, il 53% ha spiegato che non si aspetta la cena o il drink offerto dalla controparte maschile. L'80% ammira le donne che prendono l'iniziativa, che si tratti del conto o delle relazioni. L'uguaglianza quindi è la conditio sine qua non per resistere i primi 10 minuti seduti a un tavolo. "I giovani in Italia stanno ridefinendo il romanticismo, cercando legami costruiti sul rispetto reciproco e sulla comunicazione aperta. Due donne su tre hanno dichiarano che non uscirebbero con qualcuno che non sostiene l'uguaglianza di genere", ha spiegato Naomi Walkland, vicepresidente marketing per l'Europa di Bumble.