Elon Musk in Italia, arriva in Tesla a Palazzo Chigi per parlare con Meloni e Tajani Dopo la tappa in Italia, il 16 giugno Elon Musk sarà a Parigi per la fiera Vivatech. Qui incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron.

L’incontro è iniziato questa mattina. Elon Musk è arrivato in auto a Palazzo Chigi, la sede del governo, per una serie di incontri istituzionali. Ovviamente l’auto era una Tesla, bianca. Dalle informazioni arrivate fino a questo momento l’agenda di Musk prevede due incontri: uno con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e uno con la premier Giorgia Meloni. L’incontro non era annunciato. La notizia dell’arrivo di Musk è stata diffusa dalle agenzie stampa solo nelle ultime ore.

Il contenuti dei colloqui sono riservati, tanto che sui social network dei protagonisti non c’è nessuna traccia. Anzi. L’ultimo tweet di Musk è un meme che riflette la struttura non esattamente lineare del suo pensiero. Ve lo lasciamo qui sotto. L’ultimo tweet di Antonio Tajani invece riferisce di un colloquio con la Presidenza del Partito Popolare Europeo (PPE) il gruppo europarlamentare di cui fa parte Forza Italia. L’unico incontro della sua agenda di cui parla Meloni invece è quello con il primo ministro di Malta Robert Abela.

Il tour europeo di Elon Musk

La visita in Italia di Elon Musk dovrebbe durare giusto 24 ore. Secondo l’agenzia stampa Reuters il 16 giugno dovrebbe essere già in Francia per incontrare il presidente Emmanuel Macron. Questo sarebbe il secondo incontro tra i due in poco più di un mese. Il tema dell’incontro in questo caso è più chiaro: i due dovrebbero discutere della possibilità di aprire una Gigafactory di Tesla nel Paese. Con Gigafactory si intendono gli enormi impianti in cui vengono assemblate le auto con motore elettrico.

Macron sta lavorando da tempo a questa operazione. Al momento in Europa c’è una sola Gigafactory di Tesla e si trova in Germania, appena fuori Berlino. Annunciando l’incontro con Elon Musk, il presidente francese Emmanuel Macron aveva detto: “Parleremo di intelligenza artificiale, social media e quadro normativo. E poi gli parlerò anche di auto, batterie, per promuovere la possibilità di affrontare questi investimenti in Francia e nell’Unione Europea”.