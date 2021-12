Da dove arriva Ma pensa un po’, l’audio virale su TikTok con la voce di Chiara Ferragni L’audio è stato pubblicato dall’inizio del mese su TikTok ma è diventato virale soltanto ultimamente, quando i primi utenti hanno iniziato a usarlo in modo più creativo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi frequenta spesso TikTok avrà iniziato a imbattersi da pochi giorni in un nuovo audio dalla circolazione virale e nella serie di video che lo accompagnano e hanno ormai dato vita a una vera e propria tendenza. Battezzata "Ma pensa un po'", la clip è lo spezzone di un brano musicale che qualcuno conoscerà già: si tratta infatti della sigla iniziale della serie The Ferragnez, che vede protagonisti gli influencer Chiara Ferragni e Fedez ed è stata rilasciata all'inizio di dicembre sulla piattaforma in streaming Amazon Prime Video.

Dallo streaming a TikTok

Chi ha già visto almeno un paio di episodi della serie in questione ricorderà almeno vagamente la melodia, composta e cantata proprio dal duo protagonista dell'opera. Nell'audio utilizzato su TikTok la canzone parte con il primo verso di Fedez che recita: "Tutto è iniziato con un e un papillon", mentre il controcanto di Chiara Ferragni commenta proprio con quel "Ma pensa un po'" che ha attirato l'attenzione dei tiktoker. Sulla piattaforma di condivisione infatti l'audio è stato estrapolato e viene utilizzato cantando in playback fino al verso in questione per commentare ironicamente situazioni il cui esito era chiaro all'autore fin dall'inizio.

È difficile risalire a chi abbia ideato lo stratagemma: l'audio originale è stato caricato su TikTok dall'account ufficiale di Amazon Prime Video, proprio nella speranza che qualcuno ne trovasse un utilizzo potenzialmente virale. Così è stato: la semplicità dell'accostamento e l'orecchiabilità del brano hanno aiutato la clip a diffondersi, facendo contemporaneamente pubblicità alla serie. A oggi l'audio è stato utilizzato circa 10.000 volte, sia da tiktoker con una manciata di follower che veri e propri influencer, compresa la influencer per eccellenza nonché cantante del brano: Chiara Ferragni.

Da TikTok a Chiara Ferragni

L'imprenditrice digitale ha usato l'audio per togliersi un sassolino dalla scarpa, raccontando nel suo tiktok che la reazione è riferita a "Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009". Polemiche a parte, solo quella clip è stata visualizzata più di 3 milioni e mezzo di volte, contribuendo ulteriormente a far girare il passaparola sulla produzione che la vede protagonista.