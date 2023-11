Da dove arriva e come fare il meme dei bambini che cantano stonati Il meme che state vedendo su tutti i vostri social arriva da un film del 2010. Riprodurlo non è difficile ma bisogna smanettare un po’ con un app dedicata al montaggio dei video su TikTok.

A cura di Valerio Berra

Come i migliori meme, lo potete usare per qualsiasi cosa. E come i migliori meme, un po’, fa sempre ridere. Negli ultimi giorni sia Instagram che TikTok sono stati colonizzati da un piccolo coro di bambini che canta Total Eclipse Of The Heart di Bonnie Tyler. Il gioco è semplice. Nel meme vengono fatte vedere tre esibizioni canore pessime. Poi quella che sembra l’insegnante di musica inizia a sentirne una molto più orecchiabile e arriva un bambino che in effetti è su un altro livello musicale.

Al meme vengono associate situazioni quotidiane, dove la scelta meno intelligente diventa invece quella più diffusa. Ad esempio. Cose da fare nel giorno libero. Prima bambina stonata: “Pulire”. Secondo bambino stonato: “Fare la spesa”. Terzo bambino stonato: “Uscire con gli amici”. Ultimo bambino intonato: “Marcire nel letto”. Ma come insegna Valerio Lundini spiegare i meme è un po’ come spiegare le battute: vi lasciamo direttamente qui uno di questi video.

Chi sono i bambini che cantano

La scena del coro arriva dal film Diario di una Schiappa, tratto dal libro di Jeff Kinney. La pellicola è del 2010 ed è diretta da Thor Freudenthal. Greg Heffley, interpretato da Zachary Gordon, è il protagonista della storia ed è anche il bambino che si vede cantare in modo ascoltabile alla fine del meme. La scena originale dura poco più di due minuti e potete trovare molte più stonature ma anche una performance un po’ più lunga di Greg. In Italia Diario di una Schiappa si trova in streaming su Disney +. La piattaforma ha anche pubblicato il video dell’esibizione di Greg con un commento: “POV: Tutti usano il modello ma tu hai l’originale”.

Come fare il meme di TikTok con il coro di bambini

Per creare il meme invece dovete smanettare un po’ di più con TikTok. Per prima cosa bisogna scaricare CapCut, un’app per il montaggio video da mobile sviluppata da ByteDance. Sì, è la stessa azienda che ha creato TikTok. Partendo dal video che vi lasciamo qui sotto dovete cliccare su “CapCut – Prova questo modello” e poi sul banner rosso “Usa questo modello in CapCut”. A questo punto basta inserire le immagini e le scritte dove volete e il meme è fatto.