Cos’è Viva l’edilizia, l’account di TikTok che commenta costruzioni e cantieri La formula che ha scelto per i suoi tiktok sta attirando la curiosità di migliaia di follower: da una parte i lavori in corso, dall’altra il suo commento.

A cura di Lorenzo Longhitano

Negli ultimi mesi tra gli utenti italiani di TikTok si stanno diffondendo video molto particolari che ripropongono cantieri, costruzioni e ristrutturazioni. Questo genere di clip in realtà affolla da sempre la piattaforma di condivisione insieme a molte altre categorie di contenuti, ma in Italia c'è un utente in particolare che ormai da mesi sta raccogliendo i migliori video commentandoli uno per uno e accumulando in questo modo più di 150.000 follower: si tratta di Viva l'edilizia, uno degli ultimi fenomeni virali di TikTok basati su una formula particolare.

I video di Viva l'edilizia

I video di Viva l'edilizia non sono difficili da riconoscere, perché si basano tutti sulla formula dei duetti; questa particolare tipologia di contenuto messa a disposizione da TikTok era inizialmente tarata sulle su balli e performance musicali, e permette di prendere come base un video già presente sulla piattaforma e affiancare il proprio, come per un duetto canoro. L'utilizzo che ne fa il canale di Viva l'edilizia è ovviamente diverso: il materiale utilizzato come base sono clip di cantieri e lavori in corso, mentre il suo contributo è un commento tecnico — generalmente molto entusiasta — a quanto sta accadendo nell'altro video.

Il segreto della viralità

Non mancano video più tradizionali nei quali il commento è semplicemente una voce fuori campo, né clip che si soffermano su alcuni dettagli e ferri del mestiere, ma la formula di base è la stessa: nei video si resta ipnotizzati dall'opera di costruzione e da ciò che le ruota attorno, ma spesso si finisce anche per imparare qualcosa di nuovo sulle tecniche impiegate. A condire il tutto ci sono la parlantina scatenata e la simpatia del proprietario del canale, insieme ai tormentoni con i quali apre e chiude molto spesso i suoi interventi e che hanno contribuito a renderlo celebre: da Edilizia number one a Top number one, passando per Viva l'edilizia.