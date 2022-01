Cosa dice “You want to bam ba”, il suono virale su TikTok del rapper Goya Menor Sta invadendo TikTok con più di un milione di clip che lo hanno usato come base. Ecco da dove arriva e cosa dice la canzone virale del momento.

A cura di Lorenzo Longhitano

L'ultima canzone ad aver saturato i padiglioni auricolari degli utenti di TikTok è un tormentone che arriva dalla Nigeria: si chiama Ameno Amapiano, ma la maggior parte delle persone che vi si è imbattuta per caso la conosce probabilmente come "You want to bam ba", ovvero dalle prime parole pronunciate all'inizio dell'audio che si sta diffondendo in modo virale.

Chi sono gli autori di "You want to bam ba"

Dietro alla canzone ci sono due artisti di origine africana. Il primo è il nigeriano Goya Menor, un rapper di 26 anni che in patria è già piuttosto conosciuto ma che all'estero sta sfondando proprio grazie all'arrivo del suo audio su TikTok e grazie al successo che ha riscosso presso gli utenti della piattaforma. Il secondo è Nektunez, nato in Ghana ma residente negli Stati Uniti, che nella sua collaborazione con Menor ha sfornato l'arrangiamento della canzone che sta spopolando online.

Da tormentone locale a hit globale

Se dunque in un'ottica globale si può dire che i due artisti non fossero celebri, in realtà nessuno dei due è davvero uno sconosciuto, e allo stesso modo Ameno Amapiano non è una hit improvvisata. Il brano è uscito a giugno, e in patria ha guadagnato trazione per mesi fino a diventare una sorta di tormentone locale per tutto il mese di dicembre. Nasce come rivisitazione di una hit degli anni '90: il brano Ameno, del progetto francese Era; i due artisti ne hanno infuso la melodia con parole e ritmi provenienti dall'universo del genere musicale amapiano, nato in Sudafrica e ormai popolare anche in altri Paesi.

L'audio, importato all'interno di TikTok, ha scatenato la fantasia della prima manciata di iscritti fino a finire nella macchina amplificatrice della piattaforma che ha percepito interesse nel brano iniziando a spingerne i video sulle pagine principali degli utenti. Chi lo ha ascoltato ha poi voluto confrontarcisi pubblicando un proprio contenuto, e così via: a oggi Ameno Amapiano è stata riutilizzata come base per oltre un milione di nuovi tiktok, che a loro volta hanno generato ciascuno decine, centinaia, migliaia o milioni di visualizzazioni.

Cosa dice il testo

E mentre lo stesso Menor si dice stupito dal successo della canzone ("Due settimane fa era tutto normale, due settimane dopo sono una star", è il suo commento sui social), in molti tra gli spettatori di TikTok si lasciano rapire dal ritmo di Ameno Amaiano senza conoscerne esattamente il testo. Eccolo qui nella prozione resa celebre da TikTok: