Come sono le nuove AirPods Pro 2 di Apple: caratteristiche, prezzo e quando usciranno I nuovi auricolari Apple costeranno 249 dollari. I primi modelli si potranno ordinare dal 9 settembre.

A cura di Valerio Berra

Dopo gli Apple Watch Series 8, Apple ha presentato le AirPods Pro 2. La loro comparsa sul palco di Cupertino, in California, non è avvenuta dal vivo ma con un video registrato che ha mostrato tutte le nuove capacità di questi auricolari. Durante l'evento Far Out organizzato da Apple sono state il secondo prodotto presentato, prima degli iPhone 14.

Auricolari e capacità di cancellare i rumori esterni

La nuova generazione di AirPods Pro si basa sul chip H2, un processore in grado di migliorare le performance di questo dispositivo. Secondo Apple questa tecnologia permetterà di distinguere i suoni in modo ancora più dettagliato, qualsiasi genere di musica si voglia sperimentare. La nuova esperienza di suono lanciata da Apple è stata definita Spatial Audio e dovrebbe permettere all'ascoltatore di sentire il suono tutto interno a sè.

Oltre allo Spatial Audio, le AirPods Pro 2 hanno ottimizzato l'Active Noise Cancellation, una tecnologia che attraverso l'emissione di un rumore bianco permette di bloccare ogni rumore esterno per poter ascoltare meglio la musica. Non solo, con l'Adaptive Transparency sarà possibile cambiare la cancellazione del rumore in base a come cambierà il rumore esterno. Migliorata anche la tenuta della batteria: una volta tolte dal case le AirPods Pro 2 potranno garantire sei ore di ascolto.

Costi e data di uscita

Le nuove AirPods Pro 2 costeranno 249 dollari e sarà possibile ordinarle dal 9 settembre. I primo dispositivi arriveranno il 23 settembre.