Come scoprire se i follower Instagram di una pagina sono comprati o sono veri? Per capire se un account ha comprato i follower per far crescere le sue statistiche bisogna guardare almeno due dati. Il primo è il rapporto tra numero di follower e interazioni nei contenuti pubblicati mentre il secondo è l’andamento nel tempo dei follower. Più i movimenti sono bruschi, più l’account è sospetto.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Capire se un account Instagram ha comprato i follower è possibile. Non ci sono app e non ci sono strumenti precisi ma è ci sono delle analisi che si possono fare e degli schemi che possiamo imparare a riconoscere. Nulla di scientifico, ma quando gli indizi cominciano ad accumularsi allora qualche sospetto può diventare legittimo. Ricordiamo come funziona questa pratica: i fake follower vengono acquistati a pacchetti. Spesso si tratta di bot: account generati in automatico che attingono da una archivio di foto e nomi per costruire delle identità completamente false. Non interagiscono molto, non mettono like, non taggano e non commentano. Stanno fermi al loro posto a gonfiare i dati.

Come capire se i follower di Instagram sono stati acquistati

I follower non costano poi molto. Un pacchetto da 1.000 follower può costare circa 15 dollari. Le tariffe aumentano se oltre ai follower si vuole cercare anche qualcosa in più. I follower non sono tutto, per avere delle buone statistiche servono anche like e commenti. Anche perché proprio la differenza tra numero di follower e numero di like o commenti è uno dei parametri migliori per capire se un profilo ha comprato i suoi follower. In tutti questi casi si tratta di suggerimenti, come dichiarato subito non esiste nulla di scientifico.

Uno dei portali migliori da cui partire per tutte queste analisi è Not Just Analytics. Una volta si chiamava Ninjalitics. Qui è possibile inserire il nome di un account Instagram e vedere tutta una serie di dati discretamente interessanti. Si può vedere come i follower di un account sono cresciuti nel tempo e qual è il rapporto tra follower e interazioni. Questo dato viene misurato con l’Engagement Rate, un valore che si calcola facendo la media dei like e dei commenti degli ultimi 12 post (escluso l’ultimo) diviso il numero totale dei follower.

Leggi anche Come fare i sondaggi Instagram e come usarli nelle stories

L’analisi dell’Engagement Rate

L’Engagement Rate (E.R.) è il primo parametro per misurare lo stato di salute di un account. Ovviamente più crescono i follower più è difficile mantenerlo alto. Avere una buon Engagement Rate non indica solo che i follower sono originali ma anche che la community è attiva. Basta fare qualche esempio. Camilla “Camihawke” Boniardi è una creator con delle ottime statistiche. E infatti ha un E.R. che arriva al 6.32%. Tantissimo considerando che ha 1,3 milioni di follower.

Prendiamo un altro esempio. Lorenzo “Favij” Ostuni invece ha un numero di follower più alto, circa 3,2 milioni di follower, ma un E.R. più basso: 1,19%. Questo non vuol dire che Favij abbiamo comprato i follower, ma semplicemente che la sua community è meno attività. Favij infatti ha acquisito molta notorietà grazie a YouTube ma il suo pubblico era composto soprattutto da adolescenti che poi crescendo hanno preferito altri creator.

Ad ogni modo, avere un E.R. che Not Just Analytics identifica come “più basso rispetto alla media” solleva la prima Red Flag. Se il primo risultato è questo potete cominciare a nutrire qualche sospetto. I follower falsi non interagiscono.

Come leggere il grafico dei follower

Il parametro migliore da controllare per capire se ci sono follower falsi in un profilo è il grafico che mostra l’andamento del numero di follower nel tempo. Anche qui prendiamo come esempio Camihawke. Come si può vedere c’è una crescita costante. Ci sono periodi in cui la curva è più inclinata e altri in cui è più morbida ma comunque la tendenza è sempre positiva. Non ci sono scatti improvvisi e nemmeno perdite.

NOT JUST ANALYTICS | L’andamento dei follower di Camihawke

Ora qualche esempio più sospetto. Ricordiamolo. Non è possibile dire con certezza se i follower sono stati acquistati o no. Ma ci sono parecchi indizi che rendono questi grafici sospetti. Nel primo grafico potete vedere che il numero di follower cresce molto rapidamente. Ci sono iniezioni da almeno mille follower al giorno. Poi la crescita si ferma all’improvviso. Un giorno l’account acquista quasi 3.000 follower, il giorno dopo nessuno. A rendere ancora più sospetto tutto è che nei mesi dopo i follower hanno iniziato a diminuire. Questo andamento è tipico dei profili che acquistano pacchetti di follower: a distanza di tempo il numero diminuisce perché gli account bot vengono eliminati dalla piattaforma.

NOT JUST ANALYTICS | L’andamento dei follower di un profilo sospetto

Anche in questo nel caso che vi lasciamo qui sotto la crescita dei follower è più che sospetta. Questo account acquista in un solo giorno oltre 10.000 follower, passando da circa 5.000 a circa 15.000 in 24 ore. Certo, a volte questi scatti improvvisi possono verificarsi. Soprattutto quando una persona si ritrova esposta, per un post, un caso di cronaca o per la citazione da un altro account più famoso. In questo caso però alla botta da 10.000 follower non sono seguite altri follower nei giorni dopo. È vero che la notorietà sui social ormai corre veloce e i casi si sgonfiano in poco tempo. Ma un’esposizione di questo tipo che dura solo 24 ore è un po’ troppo sospetta.