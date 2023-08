Come riconoscere una guida scritta dall’intelligenza artificiale: la nuova truffa per i turisti Al di là dello spreco di denaro può anche essere pericoloso. Per esempio le guide scritte dall’intelligenza artificiale sulla Russia o sull’Ucraina non menzionano in alcun modo la guerra.

A cura di Elisabetta Rosso

Forse se parliamo di intelligenza artificiale è il caso di giudicare un libro dalla copertina. Negli ultimi mesi, soprattutto con l'arrivo dell'estate, sui siti di e-commerce sono spuntate guide turistiche nuove di zecca, hanno tutte recensioni 5 stelle, commenti entusiastici e un costo troppo basso. Il motivo è semplice: sono state scritte dall‘intelligenza artificiale. Per esempio è apparso un libro, "France Travel Guide", di un certo Mike Stevens, sulla copertina c'è una la Tour Eiffel blu e rossa e dentro una serie di frasi sconclusionate copiate da Wikipedia. Eppure tra i commenti si legge "la migliore guida mai scritta sulla Francia". Si può acquistare anche una collezione di Stuart Hartley che, a quanto pare, in un tempo record ha scritto guide su Londra, Scozia, Roma, Irlanda, Parigi, Grecia, Giappone, Firenze, e la lista è ancora lunga.

Sono tutte false e molti clienti attratti dai prezzi bassi e dalle valutazioni a 5 stelle, sono caduti nella trappola. Per esempio Amy Kolsky, amante di viaggi di Bucks County. "Sono stata immediatamente attratta da tutte le fantastiche recensioni", ha spiegato al New York Times, "poi quando ho aperto la guida ho trovato un sacco di informazioni copiate o non corrette, sembravano incollate a caso". Alcune guide turistiche scritte dall'IA, nonostante appaiano nelle ricerche, sono state cancellate da Amazon, resistono invece sui siti di e-commerce minori, dove è possibile comprarle a prezzi scontati. Ma come si fa a riconoscere una guida scritta dall'intelligenza artificiale? Come sempre il diavolo sta nei dettagli, e se sappiamo dove guardare è semplice trovare lo zampino dell'IA.

Stelle e recensioni

Di solito i punteggi sono sbilanciati. Mancano le valutazioni intermedie, appaiono o 5 stelle, date dai bot e dagli utenti falsi per pompare in alto nelle classifiche la falsa guida, oppure 1 stella, a darla sono gli sventurati che attratti dai costi bassi e dalle recensioni positive hanno deciso inconsapevolmente di comprare un guida scritta da una macchina.

Anche le recensioni possono essere un indizio utile. Di solito sono vaghe, ripetitive, alcune prive di senso o con una punteggiatura scorretta. Ah, chiaramente la maggior parte sono entusiastiche, compaiono frasi come: "È stupenda non ho mai letto una guida così bella", oppure "la migliore guida capace di dirmi la stagione migliore per visitare la città". In contrasto, come per le stelle, compaiono anche recensioni come questa: "Puoi anche cercare su internet e stampare qualche foglio piuttosto che comprare questo libro. L'ho restituito", oppure: "Su questa guida non compare nessun itinerario".

AMAZON | Le recensioni sbilanciate delle guide scritte dall’IA

La caccia all'autore

La caccia all'autore è un altro ottimo metodo per scoprire se una guida è stata scritta con l'intelligenza artificiale. Per esempio non c'è traccia sul web di Mike Stevens, il presunto autore della Guida di Parigi, appare solo una biografia caricata su Amazon che lo descrive come un "famoso scrittore di viaggi", che ha pubblicato "articoli su varie riviste di viaggi e siti web". C'è anche una sola foto di Stevens, probabilmente creata con l'intelligenza artificiale visto che compaiono elementi sospetti come lo sfondo sfocato, la maglia che assume pieghe strane e uno strano oggetto simile a un orecchino vicino al suo lobo sinistro.

I prezzi e le case editrici

Per quanto riguarda le case editrici vale lo stesso metodo di controllo degli autori. Di solito hanno nomi banali che richiamano i viaggi da sogno, basta una ricerca sul web per accorgersi che queste realtà editoriali sono inconsistenti e nate di recente, molto spesso le guide sono auto pubblicate. Anche il prezzo è un indicatore. I libri scritti dall'IA costano meno, per esempio, quando abbiamo cercato le guide di Stuart Hartley le abbiamo trovate a un prezzo che oscilla tra i 9,56 e 12,28 euro. Certo esistono anche prodotti più economici, ma di solito una guida costa tra i 17 e i 25 euro, a seconda della casa editrice e della destinazione.

AMAZON | La guida a 12,28 euro

Le barriere imposte da Amazon non sono sufficienti

Amazon non ha regole che vietano i contenuti generati dall'intelligenza artificiale, ma il sito offre linee guida per contenuti, titoli, copertine e descrizioni: “I libri in vendita su Amazon dovrebbero fornire un'esperienza positiva al cliente. Non sono consentiti contenuti descrittivi destinati a fuorviare i clienti o che non rappresentano accuratamente il contenuto del libro. Inoltre, non consentiamo contenuti che in genere sono deludenti per i clienti".

Non solo, la portavoce di Amazon ha spiegato al Times che la società non tollera recensioni false. “Abbiamo politiche chiare che vietano l'abuso di recensioni. Sospendiamo, vietiamo e intraprendiamo azioni legali contro coloro che violano queste politiche e rimuoviamo le recensioni non autentiche". Amazon ha affermato di aver bloccato oltre 200 milioni di recensioni false nel 2022, eppure le valutazioni rimangono, e infatti , alla "Spain Travel Guide 2023" di Adam Neal (altro autore fantasma), sono state rimosse 217 recensioni da Amazon, continua però ad avere una valutazione di 4,4 stelle.

Problemi per la sicurezza dei viaggiatori

Al di là dello spreco di denaro, comprare una guida scritta dall'IA può anche essere pericoloso. Omissioni, informazioni vecchie, dati imprecisi potrebbero mettere a rischio i viaggiatori, soprattutto in quei Paesi che hanno regole e tradizioni diverse. Non solo, le guide scritte dall'intelligenza artificiale sulla Russia o sull'Ucraina non menzionano in alcun modo la guerra, anzi scrivono "fate le valige e preparatevi a un'avventura indimenticabile verso l'Est Europa".