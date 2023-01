Come funziona Kippy, il collare smart italiano che monitora tutte le funzioni vitali del tuo animale domestico Sono 51 le start up italiane esposte al Ces 2023 di Las Vegas, tra queste c’è anche un collare per cani che localizza e monitora il benessere dei pet tramite un’app.

A cura di Elisabetta Rosso

In questo momento a Las Vegas è stata appena inaugurata una delle fiere tech più importanti al mondo il Consumer Electronic Show (Ces) 2023. In esposizione c’è un pezzo di futuro, raccontato da decine di migliaia di prodotti che prima o poi entreranno nelle nostre case.

In mezzo ai 186.000 metri quadri di spazio espositivo ci sono anche 51 start up italiane. Tra queste c’è anche Kippy, il fit bit per animali che segue e monitora anche lo stato di salute.

Kippy, la start up italiana

Kippy è un'azienda italiana di Pet Care che sviluppa e produce dispositivi Iot in grado di localizzare e monitorare la salute degli animali domestici. La startup è nata a fine 2014, fondata da Simone Sangiorgi e Marco Brunetti, produce collari in grado di raccogliere dati in tempo reale, le informazioni registrate vengono poi visualizzate su un'app dedicata che serve a garantire una qualità di vita elevata al proprio animale domestico, monitorarlo e trovarlo facilmente nel caso scappasse.

Leggi anche Come funziona il primo casco da moto dotato di airbag

Un processo possibile grazie a una serie di algoritmi studiati insieme al Dipartimento di Veterinaria della Università degli Studi di Milano e la continua implementazione della innovativa tecnologia “Sim on chip”. Poche settimane fa la start up ha chiuso un round di investimento Serie A per un totale di 2,6 milioni di euro. A guidare l'operazione c’è stato Oltre Impact, il primo fondo con focus impact italiano nato per supportare le aziende a impatto sociale o ambientale. Ora si è guadagnata anche un posto d’onore al Ces 23, classificandosi tra le migliori 51 start up italiane esposte alla fiera.

Il Ces 2023

L'edizione, che terminerà l’8 gennaio, è dedicata a una tecnologia sempre più al servizio dei diritti umani e, per la prima volta, verrà introdotta la categoria Web3, dedicata alle tecnologie blockchain e al Metaverso. Ma ci sono anche i grandi classici dell'automotive ai gadget digitali, dalla domotica alle app per gli smartphone. Protagonisti anche i veicoli elettrici, che presenteranno novità soprattutto nell’ambito del design, consentendo ai partecipanti di lanciare uno sguardo su quello che sfreccerà per le strade tra qualche anno.

Il padiglione italiano

“A Taste of Italian Innovation” è il motto della missione italiana negli Stati Uniti. Al CES 2023 infatti persone da tutto il mondo potranno valutare il talento italiano e il nostro spirito innovativo. Questo è parte del progetto di ICE negli USA, in cui rientra anche la presentazione del nuovo Centro di Innovazione, Innovit, da poco aperto a San Francisco.

Il padiglione Italia ospita una delegazione ricca e diversificata. Dalla start up che ha creato una cover per smartphone con display per visualizzare una grafica personalizzata , ai parastinchi per giocare a calcio muniti di sensori che rilevano tutte le azioni e le giocate di chi li indossa.

C’è anche un purificatore d’aria indossabile, un dispositivo biometrico capace di sbloccare gli schermi con le onde celebrali, e sistemi di pagamento attraverso le impronte digitali. Regna poi l’intelligenza artificiale applicata in tutte le sue forme, dalle previsioni di comportamento, alle soluzioni per risparmiare energia.