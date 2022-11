Come funziona Among Us in realtà virtuale Gli studi di sviluppo hanno fatto in modo di creare un’esperienza indipendente, unica, rivolta sia alle persone legate ad Among Us sia a quelle appassionate di VR.

A cura di Lorena Rao

Un boom improvviso nel 2020 su PC e dispositivi mobile, seguito da una successiva diffusione su PlayStation, Xbox e Nintendo: in soli due anni, Among Us è diventato uno dei videogiochi più popolari tra il pubblico di massa, con numeri davvero da capogiro. Ma la scalata del titolo creato da InnerSloth non si ferma certo qui: Among Us è adesso disponibile anche per i visori Meta Quest 2 e Meta Quest Pro. In altre parole, la lotta tra impostori e crewmate approda nella realtà virtuale (VR).

InnerSloth, Schell Games e Robot Teddy hanno ricreato completamente il gioco, per sfruttare al massimo l'immersione e le possibilità offerte dalla VR, consentendo di interpretare il proprio personaggio in prima persona. "Volevamo preservare l’essenza e il cuore di Among Us, che, come abbiamo scoperto giocando, riguardava soprattutto l’interazione sociale" ha affermato Mike Traficante, Project Director di Among Us VR, in un comunicato pubblicato nel blog di Meta. "È davvero un gioco che si basa sull'incontro con le persone, sul permesso di mentire loro e sul divertimento che ne deriva. Quello che abbiamo scoperto subito quando abbiamo iniziato a lavorare nello spazio VR è che quando puoi vedere il volto mascherato delle persone con cui stai giocando, le loro mani, sentire la loro voce, mentire è tutta un’altra cosa. È così reale e stimolante, in un modo diverso rispetto al gioco originale".

A quante pare, Among Us VR non è una semplice trasposizione in realtà virtuale del gioco originale in 2D. Gli studi di sviluppo hanno fatto in modo di creare un'esperienza indipendente, unica, rivolta sia alle persone legate ad Among Us sia a quelle appassionate di VR. Grazie quindi a un processo di progettazione iterativo e a numerose prove, i team sono riusciti a ridisegnare il gioco passando da una prospettiva in terza persona a una più coinvolgente prima persona, completa di opzioni di locomozione a una o due mani e di impostazioni di comfort ottimizzate. Per il resto il fulcro di gioco resta invariato: i crewmate devono completare le task per riparare la navicella, mentre gli impostori devono agire in segreto per eliminare gli avversari, per un massimo di 10 giocatori in contemporanea.

"Attorno ad Among Us VR si svilupperà una community e noi vogliamo ascoltarla”, ha detto Jennfer Rabbitt, Lead Producer di Among Us VR. "Vogliamo dare a questo gioco spazio e flessibilità sufficienti perché possa crescere e diventare un prodotto a sé stante. Questo è il punto di partenza. Volevamo davvero rimanere fedeli alla realtà virtuale e a ciò che è immersivo, che funziona per la VR, e non solo tradurre coerentemente il gioco originale. E InnerSloth e Robot Teddy sono molto d’accordo con questa filosofia".