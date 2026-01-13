C’è un’app che ogni due giorni ti chiede di dimostrare che sei vivo e in Cina è la più scaricata

Se morissi e nessuno se ne accorgesse? È questa paura silenziosa che ha trasformato una strana app in un fenomeno virale in Cina. A inizio del 2026 Are You Dead? (“Sei morto?”), è diventata l'app a pagamento più scaricata sugli store cinesi. Funziona come un “assistente di vita”, ogni utente deve fare un “check-in” ogni due giorni premendo un pulsante nell’app per confermare di essere vivo. Se salta due check-in consecutivi, l’app invia automaticamente un avviso alla persona di fiducia che l’utente ha scelto in fase di registrazione, segnalando che potrebbe esserci un problema.

“È pensata come un safety companion, uno strumento di tutela per chi vive da solo”, hanno spiegato gli sviluppatori. L’interfaccia è volutamente minimale: niente login sofisticati o dati biometrici, soltanto un grande pulsante verde da schiacciare per dimostrare di essere ancora vivo.

Solitudine sotto controllo: l’app che monitora chi vive da solo

La scelta del nome, "Are You Dead" non è casuale: riflette una profonda ansia sociale. In Cina, dove sempre più persone – giovani professionisti, studenti fuori sede, anziani – vivono lontano dalla famiglia, cresce anche la preoccupazione di essere isolati al punto da non avere nessuno che si accorga di un’emergenza.

E infatti, secondo le proiezioni dei media cinesi, entro il 2030 il Paese potrebbe arrivare a fino a 200 milioni di nuclei familiari composti da una sola persona, un dato che riflette il progressivo isolamento. È in questo contesto che la funzione di Are You Dead? smette di essere un semplice gadget digitale e diventa un metodo concreto per monitorare il benessere di chi vive da solo.

Solitudine urbana e mercato globale

Nonostante sia particolarmente popolare in Cina, l’app ha attirato l’attenzione anche all’estero. Presentata a livello internazionale come Demumu, si posiziona tra le prime due nelle classifiche delle app a pagamento per servizi negli Stati Uniti, a Singapore e a Hong Kong, e tra le prime quattro in Australia e Spagna, trainata probabilmente dalla comunità di utenti cinesi residenti all’estero.

Dietro una semplice azione – premere un pulsante per dimostrare di essere vivi – si nasconde una lettura lucida della società contemporanea: reti sociali più sottili, vite frammentate e un’urbanizzazione che amplifica l’isolamento.