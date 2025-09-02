Caso Phica, Roberto Maggio a Fanpage.it: “Quel forum era solo un affiliato: io mi occupo di altro”

Roberto Maggio è un imprenditore attivo tra Sofia e Dubai. In questi giorni il suo nome è stato accostato al caso del forum Phica. Maggio ha spiegato a Fanpage di non avere legami diretti con il forum.

Roberto Maggio è uno dei nomi che sono emersi in questi giorni nel caso Phica, il forum nato nel 2005 a cui negli anni si sono registrati quasi 800.000 utenti. Imprenditore, casa tra Dubai e Sofia, è collegato a due società: Atelier Noir LTD e Hydra Group. Il processo che ha portato queste società ad arrivare in questo caso è un po’ complesso, vi lasciamo qui la nostra analisi. Fanpage.it ha svelato anche come dietro Phica si nascondesse un sistema di richieste di pagamento ancora più complesso.

Da ieri Maggio ha cominciato ad parlare in pubblico di quello che sta succedendo. In una prima serie di dichiarazioni rilasciate al TG 5, Roberto Maggio aveva detto che non aveva nulla a che fare Phica. Ora a Fanpage.it ha chiarito meglio la sua posizione, spiegando il ruolo delle sue società.

Si è detto che lei è un imprenditore. Di cosa si occupa?

Ho due holding e diverse società. Non ho un attività principale. Le società si occupano di vari ambiti, dagli immobili alle bibite energetiche.

Che rapporto c’è con Phica?

Non c’è nessun tipo di rapporto. Phica è un affiliato di un sito su cui per cui noi gestiamo i pagamenti. Fa pubblicità. Non ho alcun rapporto.

Il sito di cui parliamo a cui Phica è affiliato è un sito di cam girl. Ci sono due società di cui si è parlato. La prima è Hydra Group.

Sì, si occupa le transizioni finanziaria: in entrata e in uscita. Prendiamo i soldi delle carte di credito e paghiamo le modelle.

La seconda è Atelier Noir LTD, una società che gestisce la Privacy Policy del sito che si trova al dominio webcam.phica.net.

Sì, Atelier Noir è la società che gestisce questo sito ma noi facciamo solo il management.

Ora ha detto che vuole denunciare Phica, o comunque i gestori del forum. Come mai?

Perché mi ha fatto un danno. Mi ha fatto un danno di reputazione, per colpa sua ci sono andato di mezzo io.

Cosa ne pensa dei contenuti che venivano pubblicati su Phica?

Visto quello che hanno scritto non mi sembra fosse tanto morale o legale. Ho sentito dire anche che ricattavano, che chiedevano pagamenti per rimuovere materiale.

Ma conosceva i loro gestori?

Non avevo rapporti.

Come funziona l’affiliazione ai siti di cam girl di cui gestivate i pagamenti

Semplice. Loro si iscrivono in modo autonomo, prendono il banner e fanno pubblicità. Nessuno ha rapporti con loro. Guadagnavano in base alle vendite. Veniva riconosciuta loro una quota in base alle transazioni.

Lei ha citato anche il caso di Ragazze In Vendita. Parliamo di uno dei siti con l’attività più lunga su internet, almeno in Italia. I primi salvataggi sono nel febbraio 2005.

2004, per essere precisi. Sono 21 anni che è attivo.

E si è sempre occupato dei pagamenti di questo tipo.

Hydra ha 7 anni ma io lavoro nell’ambito dei pagamenti digitali dal 2000. Ho vissuto in posti diversi e cambiato anche società.

Cosa è successo quando è venuto fuori il suo nome in questa storia?

Sono quasi svenuto. Ho un figlio di 14 anni. La mia compagna è stata male. Sono arrivati anche messaggi di insulti. Sono stati giorni tremendi. Addirittura avevamo paura di uscire di casa.