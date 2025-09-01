Caso Phica, chi è Roberto Maggio: “Gestivo solo i pagamenti di un sito, non i contenuti del forum”

Roberto Maggio, si presenta come un imprenditore che vive tra Dubai e Sofia. In questi giorni è stato collegato da alcuni media e analisi al forum Phica. Oggi ha voluto chiarire la sua posizione: “La nostra atttività si concentra esclusivamente sulle transizione, non sui contenuti”.

L’universo attorno al forum Phica comincia a prendere forma. Il forum al centro delle cronache delle ultime due settimane era uno delle piazze di scambio più grandi di internet per il materiale diffuso senza consenso. Quasi 800.000 utenti. Migliaia di discussioni. Una storia iniziata nell’agosto del 2005. Per capirci, in Italia Phica è più vecchio di Facebook. Su Fanpage.it vi abbiamo già raccontato dei collegamenti con i portali di cam girl, delle strategie di estorsione per le donne di cui si parlava nel sito e anche di Boss Miao, la figura che si occupava di recuperare i soldi dietro l’icona di un gattino. Nelle ultime ore però uno nomi fatti attorno alla struttura di Phica ha deciso di parlare.

Lui si chiama Roberto Maggio, si presenta come un imprenditore che vive tra Dubai e Sofia e ha parlato al Tg5: “Non ho nessun legame di proprietà con Phica.eu. Il mio nome è stato citato perché Hydra insieme ad Atelier gestisce i sistemi di pagamento di un sito esterno a cui Phica rimandava. La nostra atttività si concentra esclusivamente sulle transizione, non sui contenuti”.

Il ruolo della società Atelier Noir LTD

Atelier Noir LTD è il nome di una delle società legate all’universo di Phica. Parliamo di una società con sede del Regno Unito che viene citata nell’informativa della privacy di un altro sito. Anche qui siamo nell’ambito della pornografia. Il sito si chiama, Pom***are in Webcam. È un sito di cam girl, ragazze con cui si può organizzate chiamate in webcam a pagamento. In pratica le antenate di OnlyFans.

Il sito ha una sezione dedicata alla Privacy Policy in cui si spiega che la società Atelier Noir LTD è la titolare del trattamento dei dati degli utenti. Ma cosa collega questo sito Phica? Semplice: almeno due cose. La prima è che il sito si trova sull’indirizzo webcam.phica.net. Di fatto quindi parliamo di un sottodominio di Phica. La seconda è che secondo le analisi pubblicate da diversi esperti in questi giorni il forum Phica e il sito webcam.phica.net dovrebbero condividere uno stesso documento: il certificato SSL. Parliamo di un file che serve per verificare l’identità del sito e la sua crittografia.