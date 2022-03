Buona festa del papà 2022, le migliori immagini gratis da inviare su WhatsApp per gli auguri il 19 marzo Il 19 marzo è il giorno in cui si celebra la festa del papà. Ecco quindi una guida agli auguri per la festa del papà su WhatsApp, dove troverete tante immagini e GIF a tema da scaricare gratis e condividere sui social.

Il 19 marzo è il giorno dedicato a tutti i papà del mondo: è infatti la festa del papà, una ricorrenza speciale perfetta per celebrare il nostro "supereroe" preferito. Che sia vicino o lontano, oggi è importante prendersi del tempo per chiamarlo o mandargli un messaggio di auguri. E a proposito di messaggi, per augurare una buona festa del papà e manifestargli il nostro affetto, abbiamo raccolto una serie di immagini da poter condividere gratis su WhatsApp e sui social network, con frasi e GIF simpatiche create per l'occasione. Per scaricarle sul vostro dispositivo vi basterà tenere premuto con il dito sulle singole immagini e poi selezionare la voce "Scarica sul dispositivo". Se invece state leggendo da computer, vi basterà fare clic con il tasto destro del mouse e poi selezionare "Salva immagine".

Buongiorno e buona festa del papà 2022, le immagini più belle per gli auguri il 19 marzo

Una semplice immagine può comunicare l'affetto per il proprio genitore più di mille parole. Se non sapete cosa dire o cosa scrivere, ecco una selezione di immagini da inviare al vostro papà per augurargli una giornata speciale.

Festa del papà 2022, frasi e immagini divertenti da inviare gratis su WhatsApp

Per molti il rapporto con il papà è fatto anche da battute e ironia, ecco perché anche durante questa festa speciale è importante inviare degli auguri che possano anche far ridere chi li riceve. Abbiamo preparato una selezione di frasi e immagini divertenti da inviare al vostro papà.

GIF simpatiche e immagini animate da condividere per la Festa del papà 2022

Non vi piacciono le immagini statiche? Nessun problema, perché per fortuna la scelta di GIF animate a tema festa del papà è molto ampia. Eccone alcune da inviare al vostro genitore per augurargli una festa speciale con un po' di movimento.