Buon San Valentino 2023, immagini romantiche e gif divertenti per gli auguri il 14 febbraio È arrivata la festa che celebra l’amore, San Valentino: per l’occasione abbiamo selezionato immagini e gif gratuite e semplici da scaricare, per mandare un messaggio di auguri alle persone che si amano.

Oggi, 14 febbraio, si festeggia la festa degli innamorati: San Valentino. Il nome nasce proprio dal santo cristiano che ha dato origine alla festa. I simboli che caratterizzano San Valentino sono i cuori, il cioccolato, le colombe e Cupido. In Italia le chiavi sono diventate un emblema della festa e vengono date agli innamorati come invito ad aprire il loro cuore. Per l'occasione abbiamo selezionato le immagini e gif più divertenti e dolci e da scaricare gratis e inviare su Whatsapp o social alle persone che si amano. Un modo alternativo e simpatico per augurare buon San Valentino e una soluzione per essere vicini con il pensiero nonostante le distanze.

Tutte le card sono gratuite, per scaricarle basta premere sull'immagine con il dito per un secondo, oppure cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare l'opzione per il salvataggio dell'immagine. Per pubblicare o inviare le card bisogna invece accedere sul proprio social o sulla propria app di messaggistica e scegliere l'opzione per gli allegati, una volta scelta l'immagine basta scaricarla e inviarla a chi si ama.

Auguri di Buon San Valentino amore mio, le immagini più belle

Colorate, frizzanti e eleganti. Dal classico cuore rosso alle sfumature arcobaleno che richiamano l'immaginario LGBTQ+ e l'amore libero. Queste card sono modo semplice e romantico per augurare San Valentino. Le immagini sono un modo per far colpo mandando un messaggio d'amore su WhatsApp o sui social, si possono anche personalizzare aggiungendo una dedica scritta per la persona amata o che si vuole conquistare.

Immagini di San Valentino divertenti per la festa degli innamorati

Divertenti e auto ironiche. D'altronde San Valentino è anche questo. Si possono inviare non solo alla propria dolce metà, ma anche agli amici che sono single per ridere sui classici cliché di San Valentino, dai tavoli prenotati per uno al ristorante, ai fiorai, gli unici che traggono dei veri benefici dalla festa. Sono anche un modo per ridere con il proprio partner e prendersi un po' in giro, o un pretesto simpatico per un approccio via messaggio.

Gif simpatiche e romantiche per gli auguri di Buon San Valentino 2023

Per chi preferisce invece inviare immagini animate ecco le Gif più belle che abbiamo selezionato per voi. Si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp, se però si desidera mandare comunque in chat una Gif è possibile cercarla nel pannello delle emoji. I cuori che compaiono e le scritte che si illuminano sono sicuramente un modo accattivante per augurare Buon San Valentino.