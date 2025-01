Attacco hacker ai supermercati Conad: ora i pirati vogliono pubblicare i dati

video suggerito

A cura di Valerio Berra

La rivendicazione è molto asciutta. Si legge: “Vittima: Conad”. E poi una lunga sequenza numerica che definisce meglio l’obiettivo colpito. Sul sito ufficiale della cyber gang Lynx è apparso un messaggio nelle ultime ore che sta rimbalzando sulla stampa italiana. Da quello che sembra a un primo rilievo potrebbe trattarsi di un attacco ransomware a Conad Società Cooperativa, la catena della grande distribuzione.

Conad conferma, anche se non del tutto. In una nota l’azienda ha detto di aver subito un attacco hacker, fornendo anche qualche dettaglio in più: “Una piccola quantità di dati – non strutturati e non rilevanti, non riferiti in alcun modo ai clienti dell’insegna – potrebbe essere stata oggetto di copia”. Eppure c’è un passaggio che solleva qualche dubbio.

Nella comunicazione di Conad si legge che l’attacco confermato non è recente ma si riferisce a diversi mesi fa: “Conad ha subito, in data 20 novembre 2024, un attacco informatico ai propri sistemi, prontamente respinto grazie alle misure di difesa immediatamente implementate”. Ora, non è chiaro se l’attacco di cui parla di gruppo Lynx sia quello del 20 novembre o si tratti di un attacco più recente.

Il countdown attivato dal cybercriminali

Sul sito di Lynx gli hacker hanno avvisato l’azienda di essere pronti a pubblicare tutti i dati. Hanno attivato un countdown di tre giorni, al termine dei quali renderanno pubblici i dati rubati. Spiega Dario Fadda su CyberSecurity 360 che gli esempi dei documenti trafugati contengono soprattutto contratti con i fornitori. Non chiaro quindi quanto sia grande e dettagliato l’archivio degli hacker.

Curiosa la coincidenza. Attorno al 23 novembre, data in cui secondo Conad sarebbe avvenuto l’attacco, il gruppo Lynk era stato sospettato di un altro attacco informatico, sempre di tipo ransomware. Questo attacco era avvenuto verso Inps Servizi, lasciando le pagine dei suoi portali irraggiungibili per diversi giorni.