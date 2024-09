video suggerito

Amazon elimina del tutto il lavoro da remoto: è la fine dello smart working? Le aziende tech hanno subito introdotto la modalità da remoto durante la pandemia, ora dopo quattro anni stanno tornando al lavoro in presenza, almeno part time. Amazon è la prima ad eliminare completamente lo smart working. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lunedì mattina i dipendenti di Amazon hanno ricevuto una nota, si legge: "L'azienda chiederà ai dipendenti di tornare in ufficio cinque giorni a settimana a partire da gennaio", abolendo completamente lo smart working introdotto durante la pandemia di Covid-19. Amazon è la prima Big Tech a reintrodurre un'intera settimana in ufficio, altre aziende tecnologiche hanno lentamente modificato le loro policy negli ultimi due anni riducendo progressivamente il lavoro da remoto. Mai eliminandolo completamente.

"Abbiamo deciso che torneremo a stare in ufficio come eravamo prima dell'inizio del COVID", ha spiegato il CEO Andrew Jassy nella nota. "Quando guardiamo indietro agli ultimi cinque anni, vediamo quanto i vantaggi dello stare insieme in ufficio siano stati significativi. Abbiamo osservato che è più facile per i nostri colleghi imparare, modellare, praticare e rafforzare la nostra cultura; collaborare, fare brainstorming; insegnare e imparare gli uni dagli altri è più fluido; e i team tendono a essere meglio connessi tra loro".

Prima i dipendenti di Amazon erano tenuti a essere in ufficio solo tre giorni a settimana, dal 2 gennaio diventeranno cinque. Amazon non è l'unica. Diverse aziende stanno richiamando i dipendenti in ufficio, le Big Tech minacciando chi ha provato a prolungare lo smart working, persino realtà come Zoom hanno deciso di abbandonare la modalità da remoto.

Cosa succederà ai dipendenti di Amazon

Le aziende tech hanno subito introdotto la modalità da remoto durante la pandemia, ora dopo quattro anni stanno tornando al lavoro in presenza, almeno part time. Jassy ha spiegato che l'idea è di tornare all'era pre-pandemia. Rimarrà lo smart working ma per casi eccezionali. Per esempio se il figlio sta male, c'è un'emergenza in casa, in ogni caso il lavoro da remoto dovrà sempre essere motivato e approvato dal rispettivo supervisore.

Jassy riconosce che alcuni dipendenti "potrebbero aver impostato la propria vita personale in modo tale che tornare in ufficio regolarmente cinque giorni alla settimana richiederà alcuni aggiustamenti", si aspetta però che tutti siano conformi entro il 2 gennaio.

Perché questa decisione potrebbe essere molto pericolosa per l'azienda

"Mosse come quella di Amazon hanno delle conseguenze", ha spiegato Prithwiraj Choudhury, professore alla Harvard Business School, esperto di lavoro, al Washington Post. "Le mie ricerche hanno dimostrato che quando le aziende annullano le politiche di lavoro flessibile, spesso perdono i migliori performer, i lavoratori eterogenei e i candidati. Spesso è anche un modo per le aziende di ridurre il numero di dipendenti senza licenziamenti."

"Sembra un passo indietro nel tempo", ha detto, "è una leadership regressiva". Non solo, siamo in un mondo ibrido, e come sottolinea Choudhury la vera sfida è capire l'ibrido non ostacolarlo. "Il modo migliore sarebbe lasciare che siano i team a decidere con quale frequenza, quando e dove incontrarsi."