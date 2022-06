Altro che Boiler Summer Cup: su TikTok è in trend la gentilezza della Flower Summer Cup La Flower Summer Cup nasce come un movimento spontaneo della community. L’idea parte dalla tiktoker Maria. “Invece che fare la Boiler Summer Cup, ragazzi, non potreste fare la Flower Summer Cup?”

A cura di Lorena Rao

I social network sono spesso luoghi di troll, linguaggio d'odio e sfide offensive e pericolose. Per fortuna non è sempre così: i social sono anche spazi attraverso cui abbattere le barriere e far emergere i lati positivi degli essere umani, tra cui la gentilezza. L'ultimo trend su TikTok è la Flower Summer Cup, una challenge che invita a donare dei fiori a una persona sconosciuta. Una risposta alla Boiler Summer Cup, un disgustoso inno al body shaming e alla grassofobia che ha preso piede nelle scorse settimane sul noto social cinese.

La Flower Summer Cup nasce come un movimento spontaneo della community. L'idea parte dalla tiktoker Maria (@marylinzemmy). "Invece che fare la Boiler Summer Cup, ragazzi, non potreste fare la Flower Summer Cup? Cioè chi regala più fiori a una ragazza" afferma la tiktoker nella clip che ha dato inizio alla sfida. "È una cosa molto più carina, non pensate?". La clip di Maria ha subito trovato riscontro: i video legati all'iniziativa hanno già superato le 2,5 milioni di visualizzazioni. L'hashtag ufficiale è #flowersummercup. "Quando ho pubblicato il video, il mio intento era quello di condividere gentilezza e generosità in un mondo in cui spesso ci si dimentica degli altri. Non servono grandi gesti, anche la semplicità di un fiore donato può migliorare la giornata a qualcuno" ha detto Maria per TikTok. Altri noti creator della piattaforma hanno promosso l'iniziativa: tra questi vi sono Hipatia (@hipatiaescanio), Caterina Guerra (@caterina.guerra) e Mirko Teriaca (@mirko_teriaca).

La società ha deciso di supportare l'iniziativa, tramite un post sul blog ufficiale, perché rispecchia la politica di TikTok, che da sempre mira a essere "un ambiente positivo, sicuro e inclusivo dove tutti possano esprimersi liberamente". Ecco cosa riporta il post nel dettaglio: "TikTok ha deciso di abbracciare questo movimento – nato spontaneamente in piattaforma – coinvolgendo la community con il linguaggio universale dei fiori per unire le persone intorno alla bellezza, al benessere come singoli e come collettività".