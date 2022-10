Ad Apple basterà la vostra iride per accettare un pagamento, cosa sappiamo del prossimo visore Dalle indiscrezioni emerse fino a questo momento, il visore avrà 14 telecamere e costerà 3000 dollari. È pensato per professionisti e aziende.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si potrà comprare tutto, solo con uno sguardo. Secondo diverse indiscrezioni, nel 2023 Apple dovrebbe annunciare il suo nuovo visore per la realtà virtuale, e i dispositivi potrebbero essere in grado di leggere l’iride. Sarà possibile accedere a servizi, account, e pagamenti attraverso i propri occhi.

C’è chi scalpita e cominciano a serpeggiare le prime analisi sulle capacità di questi dispositivi. Quella che ha fatto più rumore è la possibilità di “pagare con gli occhi”. Il visore infatti dovrebbe essere dotato di sensori in grado di leggere l’iride. Una funzionalità che permetterebbe di effettuare login, autenticazioni, e pagamenti con un solo sguardo.

Secondo The Information il visore di Apple assomiglia a una maschera da sci e può essere indossato anche con gli occhiali da vista. Il dispositivo dovrebbe integrare schermi OLEDoS ad alta risoluzione e il chip M2.

Come funziona?

Il visore di Apple dovrebbe avere 14 fotocamere, e un dispositivo che integrerà i componenti hardware per la scansione dell’iride. È la versione evoluta del Touch ID (riconoscimento delle impronte digitali) e del Face ID (riconoscimento facciale). E infatti il sistema dovrebbe funzionare in modo simile. Apple nel 2022 ha già fatto un passo avanti verso questa nuova tecnologia. Ha aggiornato la modalità di sblocco degli smartphone per adattarla all’emergenza Covid. Lo smartphone è in grado di riconoscere il volto di una persona anche se indossa la mascherina, basta leggere gli occhi.

Apple vs Meta

Due giganti che corrono la stessa maratona. Impossibile non essere tentati dal paragone. Da un lato il prossimo visore Apple, dall’altro il nuovissimo Meta Quest Pro, presentato proprio ad ottobre 2022. Due, delle 14 telecamere del visore di Apple, consenitiranno il tracciamento delle gambe. Una funzionalità assente in Quest Pro.

Non solo, grazie alla combinazione di alluminio, tessuto e vetro sarà anche più leggero rispetto al visore di Meta.Per ora, sono solo supposizioni. È quasi certo però che il visore di Apple non sarà rivolto al mercato dei consumer. È pensato per i professionisti e le aziende (come Microsoft HoloLens), e il prezzo previsto è circa 3.000 dollari.