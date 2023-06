Abbiamo provato F1 23, ha qualche difetto ma sembra quasi di correre in un Gran Premio Ritorna l’appuntamento annuale con la Formula 1 con F1 23, il videogioco dedicato alle vetture monoposto sviluppato da Codemasters e pubblicato da Eletronic Arts. Tante le opzioni di accessibilità così come le modalità: la nostra recensione.

Da quando le redini della Formula 1 sono trainate da Liberty Media, spettacolo e umanità sono diventate le parole d’ordine. Non fa eccezione il nuovo F1 23, il videogame di Codemasters dedicato a tutti gli appassionati di corse e motori, ma non solo: il nuovo capitolo del franchise pubblicato da Electronic Arts vuole aprirsi a più giocatori possibile, anche a coloro che si approcciano per la prima volta alle splendide vetture monoposto. Tante le modalità a disposizione, così come le opzioni personalizzabili, per avere un’esperienza di gioco più vicina ai propri gusti senza perdere in adrenalina.

Cosa cambia con la nuova edizione di F1

Un’ambizione evidente soprattutto in Breaking Point 2, la modalità storia inaugurata da F1 2021. Ritroviamo i piloti Aidan Jackson e Devon Buttler, ora alle prese con un nuova scuderia nel ruolo di compagni. Accanto una serie di personaggi di spessore, dando spazio a componenti prima escluse, come quella femminile. Un’esperienza ricca, sia al livello di attività che di emozioni. La storia, della durata di circa dieci ore, avanza attraverso prove di corsa e cinematiche che mettono al centro le relazioni umane – qui è evidente l’ispirazione a Formula 1: Drive to Survive, la serie documentaristica di Netflix. Questo si traduce in pathos dentro e fuori dalla pista: in Breaking Point ci sono diverse attività da svolgere tra una corsa e l’altra, fra cinematiche, social, interviste, telefonate e molto altro. Elementi che non influenzano l’andamento della nostra scuderia, ma che rendono più ricche le storie raccontate all’interno della modalità.

Se il sogno è invece quello di firmare un contratto con una delle scuderie ufficiali di Formula 1, se non addirittura crearne una propria, allora Carriera è la modalità giusta. Parliamo di uno degli elementi più autentici del franchise di Electronic Arts, che in F1 2023 riconferma la sua centralità. Un’altra corposa modalità è F1 World. Si tratta di uno spazio, per l’esattezza un appartamento, totalmente personalizzabile, proprio come il nostro pilota e la nostra vettura. Al suo interno possiamo intraprendere diverse attività, sia in single-player che in multiplayer online, per potenziare la propria monoposto e gareggiare con la community di F1 23, attraverso prove ed eventi sempre più competitivi. Il risultato è una serie variegata di sfide, spesso mordi e fuggi, per andare incontro ai ritmi frenetici della vita reale. È comunque avvincente.

Come personalizzare i comandi di F1 23

A sorprendere davvero in F1 23 è lo spazio riservato all’accessibilità e alla personalizzazione dei parametri di gioco. Sul primo fronte, il gioco presenta alcune accortezze per chi è soggetto ad acufene e daltonismo, più altri dettagli dedicati ad audio e sottotitoli, per una fruizione comoda e, per l’appunto, accessibile. Passando alla personalizzazione, come detto nell’introduzione, il nuovo capitolo sviluppato da Codemasters intende estendere le emozioni della Formula 1 anche a chi non è esperto di racing game. Questo si traduce in menu appositi per calibrare i diversi parametri secondo i propri gusti, per avere o una giocabilità meno simulativa ma più semplice, dedicata a chi desidera prendere padronanza con la velocità e i comandi, o una giocabilità più tecnica, apprezzata dagli estimatori della serie. In generale è davvero apprezzabile come F1 23 dia così tante possibilità per un’esperienza di gioco essenzialmente aperta a tutti.

Ci sono poi delle novità derivate dai feedback dell’utenza.Tra queste, l’inclusione dei 35% di distanza in gara e la presenza delle bandiere rosse, che donano imprevidibilità durante il weekend di gara, con cambi di strategia da cardiopalma. In merito ai circuiti, F1 23 include i ventitre del Campionato mondiale FIA di Formula 1, più tre aggiuntivi: Paul Ricard (Francia), Shanghai (Cina) e Portimão (Portogallo), disponibili sia per gli eventi F1 sia F2. In questo discorso rientrano gli aggiornamenti che riflettono la stagione reale in corso, per un’immedesimazione totale durante le corse. I tasti dolenti di F1 2023 appartengono per lo più al lato tecnico. Intelligenza artificiale, comparto grafico ed animazioni appaiono ormai datate rispetto agli standard attuali. Ed è un peccato considerata l’accortezza con cui vengono riprodotti piloti, tracciati, monoposto e quant’altro.

F1 23 si rivela comunque un ritorno gradito per la fanbase ma anche una piacevole scoperta per chi, appassionatosi di recente alla Formula 1, vuole sperimentare con le corse virtuali targate Electronic Arts. In fondo, c’è spazio per tutti. F1 23 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series One, Xbox Series X|S e PC.