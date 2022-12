Regali di Natale: fino al 50% di sconto su iPhone, Airpods, MacBook e dispositivi Apple su eBay Vi presentiamo le migliori offerte di eBay su iPhone, Airpods, MacBook e dispositivi Apple, perfetti da regalare a Natale 2022: melafonini, iPad e molto altro, in sconto fino al 50%, oltre a un ulteriore risparmio del 15% con coupon.

Natale 2022 è alle porte ed è tempo di scegliere i regali da fare a parenti e amici. Se volete regalare qualcosa di sicuro effetto, vi consigliamo di optare per i dispositivi Apple, utili e sempre apprezzati.

Qualora siate frenati dal prezzo di questi prodotti, spesso poco accessibile, non c'è nulla da preoccuparsi. Il noto market-place eBay, infatti, offre una serie di promozioni sui device Apple, scontati fino al 50%.

Di seguito, troverete le migliori offerte su iPhone, iPad, Macbook e altri accessori Apple, che potrete acquistare a un prezzo vantaggioso, fino a 200 euro in meno. In più, fino al 25 dicembre 2022, potrete approfittare di un ulteriore sconto del 15%, inserendo il coupon FESTE22 direttamente a carrello, prima del pagamento. Il codice è valido con una spesa minima di 15€, per un massimo di 3 utilizzi e offre un risparmio fino a 50€ per ogni ordine.

Offerte di Natale eBay su iPhone, iPad, Macbook e device Apple

Ma quali sono le offerte più convenienti su iPhone, iPad, Macbook e device Apple? Ecco gli sconti migliori di eBay: iPhone 12 e 13, AirPods, Apple Watch SE e molto altro ancora, sia nuovo che ricondizionato certificato.

-200 € sull'Apple Macbook air da 13.6 pollici: potente e veloce, questo notebook si posiziona sicuramente tra i top di gamma. Monta una RAM da 8 GB e una memoria esterna ampia, da 250 GB. Funziona mediante processore M2 e prevede una scheda grafica dedicata di tipo Apple M2. Pertanto, è perfetto sia per l'utilizzo personale che per il lavoro.

-170 € sull'iPhone 12 5G da 128 GB nuovo: dotato di processore ultra veloce A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione e display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1 pollici, questo dispositivo Apple consente di svolgere ogni attività in maniera veloce ed efficiente. In più, è provvisto di sistema a doppia fotocamera, perfetto per scattare foto nitide e in alta qualità.

-130 € sull'iPad Air 2 da 64 GB nuovo: sottoposto a una serie di rigidi test per la verifica del funzionamento, questo dispositivo viene classificato di grado "molto buono". Infatti, presenta soltanto leggeri segni superficiali, ma è coperto da garanzia di 12 mesi ed è potente e veloce. Presenta una RAM da 2 GB e uno schermo da 9.7 pollici.

-130 € sull'iPhone 14 5G da 128 GB nuovo: provvisto di schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione massima di 2532×1170 pixel, questo celebre melafonino è veloce e potente. Ha due fotocamere, una principale da 12 megapixel e una ultra-grandangolo. Prevede uno zoom out ottico da 2x e uno digitale fino a 5x. È dotato anche di Photonic Engine, utile a migliorare la qualità delle foto in condizioni di scarsa luminosità.

-120 € sull'Apple iPhone 11 da 128 GB: un processore ultra-veloce e una batteria duratura si combinano in questo dispositivo da 6.1 pollici. Prevede un sistema a doppia fotocamera, con grandangolo e ultra-grandangolo, perfetto per scattare foto in alta qualità e girare video fino a 4K a 60 fps.

-115 € sull'iPad Apple Air 2 da 64 GB ricondizionato: dopo aver superato fino 50 test di funzionamento, questo device è classificato come "eccellente". Infatti, risulta quasi nuovo all'esterno e assicura tutte le funzionalità di un tablet Apple a un prezzo ridotto. Monta una RAM da 1 GB e ha uno schermo da 9,7 pollici.

-80 € sull'Apple iPhone 13 5G da 128 GB nuovo: veloce grazie alla tecnologia 5G, l'iPhone 13 non ha bisogno di molte presentazioni. Come tutti i dispositivi della celebre azienda di Cupertino, infatti, è veloce ed efficiente. Monta una RAM da 4 GB e presenta un sistema a doppia fotocamera da 12MP, con grandangolo e ultra-grandangolo. In più, consente di scattare foto fino a 4000 x 3000 pixel e di registrare video in 4K.

-78 € sull'Apple iPad Air da 32 GB rigenerato: classificato di grado "buono", questo dispositivo monta una memoria RAM da 1 GB. Ha uno schermo da 9,7 pollici con risoluzione massima da 2048 x 1536 pixel. È coperto da garanzia di 1 anno, ma è stato sottoposto a ben 50 test, che ne assicurano il perfetto funzionamento.

-45 € con coupon su Apple AirPods Pro di seconda generazione: perfette per avere un'esperienza di ascolto immersiva, queste cuffie wireless sono impermeabili e resistenti al sudore. Consentono una riproduzione continua del suono fino a 6 ore e prevedono anche il sistema di cancellazione del rumore.

-30 € sull'Apple Watch SE GPS: perfetto per monitorare la propria attività fisica, ricevere notifiche e rispondere a chiamate e messaggi, questo smartwatch non è solo utile, ma anche alla moda, grazie al suo design lineare e iconico. È disponibile in blu scuro, con cinturino da 44 mm.