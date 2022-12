Regali di Natale: fino al 45% di sconto su prodotti Xiaomi e Apple su eBay In occasione del Natale 2022, vi proponiamo le offerte eBay sia sui dispositivi Xiaomi, a cui è riservato un codice sconto, che sui prodotti Apple: 11 Pro Plus, 11T Pro, iPhone, iPad e tanto altro, in offerta fino al 45%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il periodo più magico dell'anno sta per arrivare, ed è tempo di scegliere il regalo più adatto da fare ad amici e parenti. Per stupirli e renderli felici, potreste optare per i dispositivi tech, utili e di sicuro effetto.

Sebbene spesso abbiano un prezzo poco accessibile, infatti, questi prodotti sono disponibili in offerta su eBay, che propone occasioni natalizie da non perdere su cellulari e tablet Xiaomi e Apple, con sconti fino al 45%.

In più, proprio in vista del Natale e fino alle 23:59 del 25 dicembre 2022, il noto market place offre un coupon del 15% sui dispositivi Xiaomi. Per usufruirne, basterà digitare il codice XIAOMIDAYSDIC22 direttamente a carrello, prima della fase di pagamento. Il buono è utilizzabile un'unica volta, per un risparmio massimo di 50€.

Ecco, dunque, le migliori offerte di eBay su smartphone e device Xiaomi e Apple: 11 Pro Plus, 11T, iPhone 12, iPad e non solo.

15% di sconto su smartphone e device Xiaomi su eBay

Ma quali sono le occasioni da non perdere sui dispositivi del celebre brand Xiaomi? Di seguito, troverete una selezione di smartphone, acquistabili su eBay con uno sconto del 15%: 11 Pro Plus, 11T Pro, 11S e tanti altri.

-50 € con coupon sullo Xiaomi 11T Pro 8 da 256G: dotato di una RAM da 8 GB, questo smartphone Xiaomi si contraddistingue per il sistema foto e video avanzato. Infatti, offre fotocamere di livello professionale fino a 108 MP, con effetti e opzioni creative già installate sul device. In più, garantisce prestazioni all'avanguardia, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888 5G.

-50 € sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G: provvisto di RAM da 6 GB e memoria esterna da 128 GB, questo smartphone prevede anche l'opzione Dual Sim. Presenta uno schermo da 6,67 pollici e un sistema avanzato a tripla fotocamera, da 108 MP + 8 MP + 2 MP.

-43 € con coupon sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro: disponibile in grigio grafite e in blu, questo smartphone presenta una RAM da 8 GB e una memoria esterna da 128 GB. Monta una batteria a capacità elevata, da 5000 mAh, e prevede la funzionalità Turbo Charging di carica rapida.

-35 € sullo Xiaomi Redmi Note 11 da 128 GB: provvisto di processore 6nm Snapdragon 680, veloce ed efficiente, questo smartphone Xiaomi presenta una RAM da 6 GB e un'ampia memoria esterna. Presenta un design elegante e minimalista, con cornice piatta e schermo da 6,43 pollici.

-34 € sullo Xiaomi Redmi Note 11S 6+128GB: dotato di fotocamera principale di livello professionale, da 108 MP e con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, questo dispositivo permette di ottenere scatti nitidi e realistici. In più, è dotato di sistema di carica veloce Pro da 33 W con batteria solida da 5000 mAh.

-30 € sullo Xiaomi Redmi Note 11: provvisto di CPU octa-core e GPU Qualcomm Adreno 610, questo dispositivo offre prestazioni elevate e all'avanguardia. Presenta una RAM da 4GB e una memoria esterna da 128 GB espandibile fino a 1 T e ha uno schermo AMOLED FHD+ 6,43 pollici.

Offerte di Natale eBay sui dispositivi Apple nuovi e ricondizionati

Ma le offerte del Natale eBay sono riservate anche ai device Apple, nuovi e ricondizionati, scontati fino al 45%: iPad Air da 32 GB, l'iPhone 12 GB, l'Apple Watch SE e molto altro ancora.

-45% (-78 €) sull'Apple iPad Air da 32 GB ricondizionato: provvisto di memoria RAM da 1 GB, questo dispositivo ricondizionato è classificato di grado "buono". Pertanto, presenta soltanto qualche segno esterno di usura, ma risulta perfettamente funzionante. È dotato di schermo da 9,7 pollici con risoluzione massima da 2048×1536 pixel.

-41% (-125 €) sull'iPhone SE (2020) ricondizionato: dotato di memoria RAM da 3 GB e memoria esterna da 64 GB, questo device Apple è un ricondizionato certificato di grado "buono". Pertanto, ha superato numerosi test che ne provano il perfetto funzionamento. Presenta uno schermo da 4,7 pollici e una fotocamera da 12 MP.

-37% (-68 €) sull'Apple iPad Air da 32 GB ricondizionato: classificato di grado "molto buono", questo dispositivo Apple ricondizionato è veloce ed efficiente. È provvisto di memoria RAM da 1 GB e display retina da 9,7 pollici. In più, è coperto da garanzia di 1 anno.

-16% (-140 €) sull'iPhone 12 5G da 128 GB nuovo: disponibile di colore blu, questo iPhone non ha bisogno di molte presentazioni. Con sistema a doppia fotocamera e modalità Notte anche in grandangolo e ultra grandangolo, consente di scattare foto professionali e non solo. Infatti, risulta anche velocissimo, grazie al processore A14 Bionic.

-16% (-90 €) sull'iPhone 11 o 11 Pro Max ricondizionato: classificato di grado "molto buono", questo dispositivo presenta una RAM da 4G e una memoria esterna da 256 GB. Potrete scegliere tra il modello classico e il Pro Max, disponibili nei colori Silver, Space Gray, Gold e Midnight Green.

-12% (-44 €) sull'Apple Watch SE GPS 44mm: perfetto per monitorare l'attività fisica, per rispondere a chiamate e messaggi o anche per controllare eventuali notifiche, questo smartwatch è comodo e dal design elegante e iconico. Si tratta di un modello del 2022, con cinturino nero in fluoroelastomero da 44 mm.