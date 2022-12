Regali di Natale: 10 idee tech spendendo poco su eBay Vi proponiamo 10 idee tech per i regali di Natale: dispositivi tecnologici Apple, Samsung, Garmin e Lenovo da acquistare su eBay risparmiando fino a 250 euro sul prezzo di listino.

Vorreste regalare ad una persona cara un dispositivo elettronico ma i costi della maggior parte dei nuovi modelli sono proibitivi? Abbiamo la soluzione giusta: su eBay si trovano infatti diverse idee tech a prezzi vantaggiosi, con sconti di oltre il 60%.

Ma le occasioni non finiscono qui: su categorie selezionate – tra cui anche Elettronica con tablet, smartwatch e cuffie – l'e-commerce mette a disposizione degli utenti un ulteriore 15% di sconto. Dopo aver messo nel carrello i prodotti da regalare, passate alla fase di pagamento – assicurandovi che l'importo totale superi i 15€ – ed inserite il codice FESTE22 nell'apposito campo: otterrete fino a 50€ di sconto sul costo dell'articolo. La promozione termina alle 23.59 del 25 dicembre, e in questo arco di tempo potete utilizzare il coupon per tre volte, così da avere uno sconto massimo totale di 150€.

10 dispositivi tech in offerta su eBay da regalare a Natale

Ecco dunque 10 idee tech da valutare per i regali di Natale ad amici e parenti, prodotti di marche come Apple, Samsung e Lenovo da acquistare in offerta risparmiando fino a 250€.

-250€ di sconto sullo Smartwatch Garmin Fenix 6X Pro Solar: dotato di diverse funzioni tra cui GPS, bussola e cardiofrequenzimetro, questo smartwatch Garmin è perfetto per tutti coloro che amano tenere traccia della propria attività fisica. Ha un quadrante in quarzo da 51mm, batteria a ricarica solare e resiste all'acqua fino a 10 mt di profondità.

-240€ di sconto sul Tablet Alcatel 1T 10: un tablet Wi-Fi da 32 GB di memoria con display HD da 10 pollici questo di Alcatel, che con i suoi 450 grammi è uno dei più leggeri in commercio. Ideale da portare sempre con sé, è anche molto facile da usare grazie al sistema operativo Android 10.

-190€ di sconto sul Tablet Lenovo Tab M10 Plus: display Full HD da 10,3 pollici e memoria interna da 64 GB caratterizzano invece il tablet M10 Plus targato Lenovo, anch'esso dotato di connettività Wi-Fi. Il sistema operativo integrato, in questo caso, è Android 9.0.

-180€ di sconto sul Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE: il terzo tablet che abbiamo selezionato è targato Samsung, ha un display da 12,4 pollici e una memoria interna da 64 GB. Si tratta anche stavolta di un dispositivo Android con connettività Wi-Fi, compatibile inoltre con la S Pen prodotta dal brand.

-104€ di sconto sulle Cuffie Sony WH-1000XM5: ecco invece un regalo adatto agli appassionati di videogiochi, le cuffie Sony senza fili che garantiscono un perfetto isolamento acustico grazie al sistema di cancellazione attiva del rumore. Possono essere collegate ai diversi dispositivi sia utilizzando il Bluetooth che connettendo il cavo jack.

-50€ di sconto sugli Auricolari AfterShokz AS800O: ideali per chi pratica sport, gli auricolari AfterShokz sono a conduzione ossea, si posizionano cioè subito sopra le orecchie, in corrispondenza del padiglione auricolare, così da garantire un'esperienza d'ascolto immersiva ma sicura.

-42€ di sconto sullo Smartwatch Apple Watch Series 8: oltre ad avere le funzioni tipiche degli smartwatch, l'Apple Watch 8 è dotato di sensori in grado di rilevare i livelli di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Questa versione ha il quadrante da 41 mm e il cinturino Sport.

-30€ di sconto sullo Smartwatch Xiaomi Mi Watch: con schermo touchscreen da 1,39 pollici, questo smartwatch proposto da Xiaomi ha una cassa da 46 mm in poliammide e fibra di vetro e un cinturino in silicone flessibile e leggero. Resiste all'acqua fino a 50 mt e si collega a smartphone Apple o Android tramite Bluetooth.

-20€ di sconto sugli Auricolari Apple AirPods 2a generazione: in offerta su eBay ci sono anche gli auricolari in-ear Apple AirPods con custodia di ricarica inclusa. Da collegare via Bluetooth allo smartphone per ascoltare musica o rispondere alle chiamate, sono il regalo giusto per gli amanti del brand di Cupertino.

-10€ di sconto sullo Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 6: l'ultima idea regalo che vi proponiamo è anche la più economica della nostra selezione. Si tratta infatti del Mi Smart Band di Xiaomi nella versione 6, uno smartwatch piccolo e leggero che offre tutte le principali funzioni dei dispositivi di questo tipo, dal contapassi al monitoraggio del sonno.