Offerte eBay: oltre 100€ di sconto su giochi e console Nintendo, xBox e PS5 Ecco le migliori offerte eBay su videogames e console, con sconti fino a 120 €: dalla PS5 alla Nintendo Switch, passando per i giochi più celebri come FIFA 2023, The Legend of Zelda, Call of Duty e tanto altro ancora.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono in arrivo buone notizie per gli appassionati di gaming: questo è il periodo giusto per acquistare un nuovo gioco o la console che tanto desiderate.

Fino alle 23:59 del 25 settembre, infatti, il noto market-place eBay offre un coupon del 15% su videogames e console. Per fruirne, basterà inserire il codice SETT22 nell'apposito spazio del carrello, prima di procedere al pagamento. Il voucher è valido con una spesa minima di 15 €, per un massimo di 2 utilizzi e di 100 € ad acquisto.

Inoltre gli amanti dei Pokemon apprezzeranno la prevendita dei nuovi Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto scontati del -16% (20€) per la Nintendo Switch. Prima di cominciare la sessione di gaming, potrete scegliere sia un avatar che il vostro compagno di avventure, tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Durante il gioco, invece, esplorerete la regione, catturerete nuovi personaggi e affronterete sfide avvincenti.

Per aiutarvi a trovare l'offerta più vantaggiosa, abbiamo selezionato le migliori promozioni eBay su videogames e console, con sconti fino a 120 €: dalla PS5 alla Nintendo Switch, passando per i giochi più celebri come FIFA 2023, The Legend of Zelda, Call of Duty e tanti altri.

Migliori sconti eBay su su giochi e console Nintendo, xBox e PS5

Per offrirvi un'esperienza di gaming immersiva a prezzi vantaggiosi, vi presentiamo le offerte eBay più convenienti su giochi e console: Nintendo, PS5, videogames come God of War Ragnarok e molto altro ancora, in sconto oltre i 100€.

-13% (120€) sulla console PS5 di Sony: non ha bisogno di tante presentazioni la console PS5, che si distingue per la potenza e l'unicità delle prestazioni. Infatti, è provvista di unità SSD ad altissima velocità, che assicura tempi di caricamento quasi istantanei. In più, garantisce un'esperienza di gaming fluida e scorrevole grazie alla frequenza fotogrammi fino a 120 fps.

-26% (75€) sulla console Nintendo Switch Lite: pensata per i gamer sempre in movimento, la console Nintendo Switch Lite consente di vivere un'esperienza di gaming immersiva in qualsiasi luogo. Leggera e dal design compatto e funzionale, è compatibile con tutti i software che prevedono la modalità portatile e consente di giocare anche videogames collaborativi o competitivi, fino a 8 partecipanti.

-17% (60€) sulla console Nintendo Switch V2 1.1: dotata di schermo capacitivo multi-touch e memoria espandibile da 32 GB, la V2 1.1 è una console casalinga innovativa. Infatti, è in grado di connettersi al televisore di casa tramite la base e il cavo HDMI, ma anche di trasformarsi in un sistema di gioco portatile. Comprende due Joy-Con, ciascuno dei quali presenta un set completo di pulsanti, con accelerometro e sensore di movimento.

-15% (11€) sul videogioco God of War Ragnarok: agli amanti della mitologia norrena e delle suggestive ambientazioni nordiche questo videogioco regalerà avventure emozionanti e avvincenti. Kratos e Atreus devono esplorare i nove Regni, mentre le milizie di Asgard si preparano a una battaglia epica. Tra duelli, lotte e ricerche, accompagnerete i vostri eroi in un viaggio lastricato di non poche sfide.

-15% (10,50€) sul videogioco Call of Duty Vanguard per Xbox: un videogioco iconico per gli amanti del genere, Call of Duty Vanguard consentirà di combattere la Seconda Guerra Mondiale su tutti i fronti, dall'Oceano Pacifico alla Francia, passando per Stalingrado ai territori del Nord Africa. La caratteristica di questo videogame, infatti, consiste proprio nella presenza di tantissime ambientazioni e di ben 20 mappe, ideate per offrire un'esperienza di gioco unica.

-15% (10,50€) sul videogame FIFA 2023 per PS4: pochissime parole per uno dei videogiochi più iconici per gli amanti degli calcio. Apprezzerete il realismo aumentato della tecnologia HyperMotion2, in grado di offrire animazioni ancora più verosimili in ogni partita. In più, potrete definire e coltivare la vostra personalità calcistica, oltre a partecipare ai tornei più importanti.

-15% (10€) sul videogioco The Legend of Zelda: se amate le sfide, conoscerete sicuramente questo videogame per Nintendo Switch. Vi ritroverete in ambientazioni impervie, selvagge e inesplorate, create per celare segreti, ma anche per regalare avventure adrenaliniche e inaspettate. Tuttavia, avrete a disposizione una tenuta e l'equipaggiamento adatti per sopravvivere.

-15% (10€) sul videogioco Nintendo Switch Sports: perfetto per muoversi e divertirsi al tempo stesso, questo videogioco permette di praticare tantissimi sport, dal tennis alla pallavolo, passando per il badminton o il bowling. Tuttavia, diventa ancora più entusiasmante quando si gioca assieme agli amici o ai parenti, nel salotto di casa propria o in sessioni online.