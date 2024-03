video suggerito

Migliori proiettori 2024: guida all’acquisto e prezzi a confronto per l’home cinema I migliori proiettori del 2024 divisi per fascia di prezzo e per caratteristiche. Tanto quando un proiettore di fascia alta, anche un proiettore sotto i 500 euro o sotto i 200 euro può essere davvero performante, basta saper scegliere il modello giusto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 5

Un proiettore è la soluzione ideale per trasformare il proprio soggiorno in una sala cinema e vedere un film su grande schermo senza uscire di casa e anche se non si dispone di uno smart tv molto grande e di ultima generazione, oltre che essere utile per proiettare slide durante una riunione. Non è una novità in campo tecnologico, ma è un dispositivo che non delude mai.

La distinzione più pratica da fare tra i modelli è quella per fascia di prezzo: si trovano ottimi modelli anche al di sotto dei 200 euro, se non si vuole acquistare un proiettore di fascia alta, che costi cioè più di 500 euro. Il risultato sarà l'essere riusciti a ricreare un home cinema degno di grandi serate in famiglia e tra amici. Ovviamente bisognerà tenere conto anche di alcuni aspetti tecnici, come il numero dei lumen e la risoluzione dello schermo, ma su Amazon si trovano numerosi modelli e basta cercare bene per trovare ciò che fa al proprio caso.

Yaber WiFi

Il più economico (sotto i 200 euro)

Consigliato a chi cerca un proiettore: piccolo; con connessione; venduto con il telo

Lumen: 6500

Risoluzione: 720 P

Dimensione immagine: 200 pollici

Pro: si tratta di un proiettore di piccole dimensioni, facile da trasportare. Grazie alla connessione WiFi, è possibile proiettare le immagini e i video direttamente da internet

Contro: non è tra i più silenziosi in vendita, ma ha delle ottime prestazioni, migliori di molti altri modelli economici

Un proiettore economico può essere prestante tanto quando uno di fascia alta, se non se ne deve fare uso particolare. Le impostazioni di base di un apparecchio sono già sufficienti per delle proiezioni da ufficio e per guardare film senza troppe pretese per la qualità delle immagini. Tra tutti i modelli sotto i 200 euro vi segnaliamo in particolare il proiettore Yaber WiFi, un modello a bassa risoluzione che trova il suo punto di forza nella possibilità di proiettare immagini e video direttamente da un pc o uno smartphone sfruttando la connessione WiFi. Viene venduto in confezione con uno schermo a condensatore e deve essere utilizzato in una stanza completamente buia per poter garantire una buona resa.

Altre soluzioni consigliate di proiettori sotto i 200 euro:

XGIMI MoGo 2

Il migliore di fascia media (a meno di 500)

Consigliato a chi cerca un proiettore: con bluetooth; con altoparlanti; con regolazione automatica

Lumen: 400

Risoluzione: 1280 x 720

Dimensione immagine: 60 pollici

Pro: l'integrazione di Chromecast permette di proiettare anche applicazioni di streaming

Contro: il telecomando non è retroilluminato, ma questo non rende il suo utilizzo più complesso

Se vi serve un proiettore che non solo possa essere utilizzato in ufficio, ma possa anche essere un ottimo supporto per la visione di film e per ricreare un home cinema di buona qualità, allora dovrete puntare a qualcosa che abbia un prezzo maggiore: non per forza un top di gamma, ma avrete bisogno di un dispositivo di fascia media, il cui prezzo si aggiri intorno ai 300 euro circa. Per esempio, vi segnaliamo il proiettore XGIMI MoGo 2, che risponde perfettamente a questa descrizione. Non c'è da preoccuparsi delle impostazioni da settare: lo schermo si regola automaticamente, una volta che il proiettore è posizionato verso il muro. Gli altoparlanti integrati fanno sì che l'audio sia nitido e alto al punto giusto. Può essere collegato sia alla televisione che ad un computer, sia tramite cavo che tramite bluetooth.

Altre soluzioni consigliate di proiettori a meno di 500 euro:

Hisense Laser PL1

Il migliore di fascia alta

Consigliato a chi cerca un proiettore: con Dolby Vision; con Alexa integrata; con digitale terrestre integrato

Lumen: 2100

Risoluzione: 3840 x 2160

Dimensione immagine: 120 pollici

Pro: la resa grafica permette di apprezzare una vasta di gamma di colori resi in modo brillante e vivo, per un'esperienza di visione come al cinema

Contro: alcuni hanno lamentato una piccola carenza a livello audio dopo un utilizzo prolungato, ma si consiglia di fare un check del tipo di connessione utilizzata

Se volete ricreare un home cinema degno di nota, vi servirà senz'altro un proiettore di fascia alta, che non solo sarà versatile negli utilizzi, ma sarà potrà essere connesso ai dispositivi in vari modi e permetterà di personalizzare le esperienze audio e video al massimo. Il proiettore Hisense Laser PL1 è tra i migliori in questo senso. La prima cosa da dire è che ha l'altoparlante intelligente Alexa integrato e, dunque, può essere comandato anche a distanza. Inoltre, grazie al Dolby Vision, la qualità dei colori è la più alta in circolazione.

Altre soluzioni consigliate di proiettori di fascia alta:

Samsung The Freestyle

Il migliore per rapporto qualità prezzo

Consigliato a chi cerca un proiettore: USB; 4k; smart

Lumen: 550

Risoluzione: 1920 x 1080

Dimensione immagine: 100 pollici

Pro: l'angolo di visione da 180° permette di proiettare su qualsiasi tipo di superficie

Contro: fino ad ora, tutti coloro che lo hanno acquistato si dicono soddisfatti e non sottolineano la presenza di difetti

In vendita si trovano numerosi proiettori con un buon rapporto qualità prezzo: si tratta di modelli di una fascia di prezzo medio-alta che lavorano come i top di gamma. Non ne sono molti, ma cercando bene si trovano ottime occasioni. Per esempio, vi segnaliamo il proiettore Samsung The Freestyle, piccolo, prestante e realizzato con tecnologie di alto livello. L'auto-focus e il leveling fanno sì che la proiezione sia completa e nitida pur su una superficie non dritta o inclinata o non liscia; è compatibile non solo con un pc, ma anche uno smart tv.

Altre soluzioni consigliate di proiettori con un buon rapporto qualità-prezzo:

Epson EF-11 EpiqVision

Il migliore per i 4k

Consigliato a chi cerca un proiettore: full HD; con WiFi; con altoparlante integrato

Lumen: 1000

Risoluzione: 1920 x 1080

Dimensione immagine: 150 pollici

Pro: si tratta di un modello compatto e leggero, ma stabile; si porta in giro con facilità e rimane fermo sulla superficie su cui è posizionato

Contro: questo modello ha soddisfatto le aspettative, permette di avere un buon dispositivo ad un prezzo ragionevole

I proiettori 4k sono quelli classici e i più diffusi. Se è vero che l'8k è sempre più diffuso, è vero anche che il 4k si difende ancora molto bene sul mercato e garantisce sempre delle prestazioni molto elevate. Tra quelli di questo tipo che vi consigliamo di acquistare c'è certamente l'Epson EF-11 EpiqVision, un modello compatto. Si tratta di un proiettore laser che rimanda colori luminosi e particolarmente nitidi. Grazie alla tecnologia Miracast integrata, permette di visualizzare le immagini anche su uno smartphone o su un tablet.

Altre soluzioni consigliate di proiettori 4k:

Come scegliere il miglior proiettore

Per scegliere il miglior proiettore, la distinzione più immediata da fare è quella economica, ma non è certamente l'unica. Dopo aver stabilito la fascia di prezzo entro la quale rimanere in base alle vostre possibilità, infatti, bisogna valutare le prestazioni dei dispositivi, la grandezza dello schermo, la qualità dell'immagine rimandata e le tecnologie di proiezione con cui il modello è realizzato.

Quanto costa un buon proiettore?

Un proiettore può avere diversi prezzi. Esistono modelli che costano meno 200 euro, modelli che superano i 500 euro e altri ancora che vanno oltre i 1000 euro. Sebbene questi ultimi siano certamente i top di gamma, non significa che quelli meno costosi siano meno validi a livello tecnico e a livello di prestazioni: ce ne sono tanti venduti con un buon rapporto qualità/prezzo che posso accontentare tasche e necessità.

Lumen

I lumen determinano l'intensità del fascio di luce del proiettore. Solitamente, i lumen richiesti per ricreare un ambiente da home theatre sono circa 1500-2500, compatibilmente con l'utilizzo in un ambiente completamente buio. Sono questi i parametri compresi in un modello di buona qualità. I modelli top di gamma arrivano ad avere anche circa 4000 lumen e possono essere utilizzati anche in un ambiente parzialmente illuminato, perché riescono a rimandare un'immagine comunque nitida.

Risoluzione

Come per i normali monitor, la risoluzione più diffusa nei proiettori è quella dei 4k. Sta prendendo sempre più piede, però, soprattutto nei modelli di fascia media e in quelli di fascia alta, anche la risoluzione da 8k, che permette di rimandare immagini sempre più nitide e chiare, sempre più simili a quelle in alta definizione che rimandano gli schermi del cinema.

Contrasto di colori

Per una resa ottimale a livello di contrasto, è bene che l'ambiente circostante sia buio e che il proiettore sia poco luminoso. Bisogna tenere anche conto del fatto che le luci hanno un tempo di vita calcolato in ore e che più si utilizzano, meno renderanno, fino a spegnersi totalmente.

Caratteristiche tecniche e tecnologie di proiezione

Un buon contrasto non può essere sufficiente a garantire una resa di alta qualità delle immagini. Per questo, è necessario avere a portata di mano un modello con delle buone prestazioni e che permetta di regolare le impostazioni, in modo da personalizzare l'esperienza d'uso, soprattutto se si deve utilizzare il proiettore per vedere un film o per una sessione di gaming e non solo per riprodurre delle slide durante una riunione.

Assicuratevi, ad esempio, che il proiettore da voi scelto abbia una gamma di colori che superi il milardo e che la frequenza di aggiornamento degli stessi sia pari almeno a 144 Hz. Importante è anche la possibilità di regolare l'inclinazione dell'apparecchio e quindi dell'immagine, in modo che non sia deformata.

Alcuni modelli, particolarmente tecnologici, permettono di selezionare lo scopo per cui si utilizza l'apparecchio e di conseguenza sfruttare le impostazioni predefinite dello stesso, in modo da sfruttarlo in modo versatile.

Dimensioni dello schermo

Un proiettore rimanda in media un'immagine di 30 pollici: queste sono le dimensioni standard, quelle più diffuse. Chiaramente, spendendo una cifra più elevata, è possibile trovare anche modelli che rimandano un'immagine più grande. Un buon compromesso può essere acquistare un modello provvisto di zoom, assicurandosi però che l'immagine non si sgrani.

