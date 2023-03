Migliori ebook reader di marzo 2023: classifica e guida all’acquisto Quali sono i migliori ebook reader del 2023? Quale dispositivo scegliere tra Kindle e Kobo? Ecco la nostra classifica aggiornata a marzo 2023 con guida all’acquisto: per facilitarvi la scelta abbiamo inserito anche e-reader di altre marche, come Tolino, PocketBook, BOOX e Sony.

La nostra top 14

I libri digitali o ebook hanno trasformato il mondo dei lettori, perché se un tempo entrando in una libreria bisognava scegliere quali libri portare a casa, oggi è possibile scaricare tutti i titoli che si vogliono. Per farlo si può utilizzare l'ebook reader, un lettore di libri elettronici che permette di non occupare spazio in libreria e di avere sempre a disposizione tutti i libri che si vuole in qualsiasi momento, senza gravare sul peso. Un altro vantaggio di questo dispositivo riguarda anche il prezzo, infatti gli ebook costano di meno rispetti ai libri cartacei.

In molti potrebbero pensare che l'ebook reader sia un tablet, visto che entrambi hanno funzioni di lettura. I due dispositivi, però, si differenziano per la tecnologia impiegata nel funzionamento del display. Infatti, se i tablet hanno uno schermo retroilluminato, che alla lunga affatica la vista, gli ebook reader hanno un display che illumina la pagina elettronica come se fosse fatta di carta, per non sforzare gli occhi. La tecnologia usata si chiama E-ink e garantisce anche maggiore autonomia alla batteria del dispositivo, permettendo di leggere in tranquillità per settimane.

La maggior parte degli ebook reader sono costruiti con la tecnologia E-ink, compresi i più famosi e venduti: Kindle e Kobo. Si tratta delle due marche che spopolano in Italia e nel resto del mondo, grazie alle loro funzionalità speciali ed esclusive. Le similitudini abbondano, ma ci sono anche delle importanti differenze che adesso andiamo a scoprire.

Kindle e Kobo: le differenze

Kindle e Kobo sono le marche di ebook reader più vendute in Italia. Tra i loro prodotti ci sono similitudini ma anche tante differenze. Kindle fa parte dell'ecosistema Amazon, quindi un sistema più chiuso. Può contare su una serie di caratteristiche e funzioni cosiddette proprietarie, cioè sviluppate dalla stessa azienda americana. Ad esempio quando si acquista un ebook sull'e-commerce Amazon, subito viene trasferito al Kindle.

Kobo invece fa parte di un sistema più aperto, infatti sfrutta le partnership con le grandi case editrici per scaricare gli ebook. Negli ultimi anni, poi, anche Kobo ha permesso di sincronizzare i propri dispositivi con le varie librerie, così da averli subito a disposizione.

Se col tempo questi due sistemi si sono avvicinati, la differenza maggiore riguarda i formati supportati. Infatti Kindle supporta AZW3, AZW, TXT, PDF MOBI non protetto, HTML, DOC DOCX, PRC, JPEG, GIF, PNG, PMP. Riguardo gli EPUB, Kindle consente di leggerli ma per farlo devono essere trasferiti via mail, via app o attraverso il sito di Amazon. Al contrario, Kobo supporta tutti i tipi di formato esistenti, compresi CBR e CBZ per fumetti e manga. Inoltre, supporta anche Adobe DRM, formati su cui si basa il sistema delle biblioteche digitali italiane, utile per prendere i libri in prestito. Riguardo gli EPUB, Kobo li trasforma in kePUB, così da avere una serie di funzioni esclusive rispetto a Kindle.

Infatti, Kobo con i suoi kePUB garantisce alle pagine dei libri un'ottimizzazione migliore, uno scorrimento più rapido e le statistiche di lettura. Inoltre, permette di usufruire del servizio Pocket, che salva gli articoli per leggerli quando volete. Anche Kindle possiede delle funzioni esclusive come Wordwise, che consente di leggere le definizioni delle parole e come X-ray, che permette di vedere le informazioni aggiuntive su tutti i personaggi e su tutti i luoghi del libro che leggete.

La connettività è un'altra caratteristica che divide Kindle e Kobo. I dispositivi delle due marche hanno il WiFi integrato per scaricare gli ebook, ma solo Kobo può usare anche il Bluetooth per la medesima funzione. Kindle ha il Bluetooth ma solo per l'ascolto degli audiolibri. Infatti, consente di usufruire dei cataloghi Amazon Reading e Kindle Unlimited per ascoltare le storie tramite cuffie Bluetooth. Kobo dal canto suo permette di farlo anche con gli altoparlanti integrati nei suoi dispositivi, tuttavia bisogna essere abbonati al suo servizio Kobo Plus.

Un'altra differenza risiede nella dotazione USB. Per poter importare ed esportare libri e documenti più rapidamente, i Kindle di ultima generazione usano lo standard USB-C. Col tempo anche i Kobo si sono allineati, ma a seconda delle versioni si può trovare ancora la micro-USB.

Riguardo le altre caratteristiche, Kindle e Kobo sono molto simili. A cominciare dall'uso della tecnologia E-ink che rende il testo più nitido e definito. Anche le dimensioni sono simili, con i modelli da 6 e 7 pollici che sono tascabili per essere portati ovunque, mentre i dispositivi da 10 pollici hanno funzioni di scrittura. La maggior parte dei Kindle e dei Kobo, inoltre, è impermeabile per leggere al mare o in vasca. L'illuminazione può essere o meno regolabile, fino a poter rendere la lettura diurna uguale a quella notturna. Ancora, anche la dimensione e i caratteri del testo sono modificabili, per ottenere un'esperienza di lettura migliore. Infine, la batteria dura tanto e può essere ricaricata facilmente con il cavo o in modalità wireless.

È chiaro come la presenza o meno di tutte queste caratteristiche e funzionalità incida sul prezzo sia dei Kindle che dei Kobo. Un modello economico ha funzioni di sola lettura ed è tascabile. Un prodotto di fascia media consente di regolare l'illuminazione e di ascoltare gli audiolibri, mentre un e-reader top di gamma ha funzioni avanzatissime, come il download dei libri tramite rete mobile.

Dunque, i dispositivi Kindle e Kobo hanno raggiunto un livello qualitativo molto alto. Per aiutarvi a scegliere il prodotto adatto alle vostre esigenze, abbiamo individuato i migliori ebook reader delle due marche in base alle fasce di prezzo, con l'aggiunta del modello da 10 pollici.

Migliori ebook reader di Kindle del 2023

Di seguito, i quattro migliori ebook reader di Kindle divisi per fasce di prezzo: economico, fascia media e top di gamma. Inoltre abbiamo considerato anche il modello da 10 pollici.

Kindle 2022

Migliore Kindle economico

È consigliato per: chi cerca un dispositivo più compatto e leggero che può essere messo facilmente in tasca grazie alla diminuzione delle cornici

Schermo: 6", antiriflesso

Pro: l'ebook reader permette di leggere comodamente e di essere portato ovunque grazie alla sua leggerezza e alla sua compattezza

Contro: il dispositivo non è impermeabile, quindi vi consigliamo di stare attenti se decidete di portarlo al mare.

Se cercate un ebook reader sotto i 100 euro, compatto, leggero e tascabile, con funzioni per la sola lettura, allora vi consigliamo Kindle 2022. Più piccolo rispetto al suo predecessore grazie alla diminuzione delle cornici, il dispositivo ha un'ottima leggibilità grazie ai 300 PPI che rendono il testo più nitido. In aggiunta, i 16 GB di memoria permettono di archiviare migliaia di ebook senza problemi di spazio. Il sistema di illuminazione ha la luce integrata, ottima per leggere con qualsiasi luminosità, mentre per la notte si possono invertire i colori bianco e nero relativi allo sfondo e al testo. Infine, la leggibilità complessiva è migliorata dalla tecnologia E-ink Carta, che garantisce di leggere comodamente e senza sforzi per prolungati periodi di tempo, grazie a una batteria con autonomia di sei settimane.

Kindle Paperwhite

Migliore Kindle di fascia media

È consigliato per: personalizzare e migliorare l'esperienza di lettura modificando la tonalità della luce dello schermo e cambiando la dimensione dei caratteri e l'intensità del grassetto

Schermo: 6,8" antiriflesso

Pro: l'ebook reader è dotato di un sistema di illuminazione regolabile perfetto per leggere con qualsiasi luce. Inoltre, permette di leggere più facilmente anche grazie alle modifiche al testo

Contro: il tasto di accensione è posizionato in basso quindi può essere involontariamente toccato quando si legge, si può ovviare al problema acquistando una cover

Se desiderate un ebook reader di fascia media tra i 100 e i 200 euro, con diverse funzioni di personalizzazione per una migliore esperienza di lettura, allora Kindle Paperwhite fa al caso vostro. Infatti, garantisce più leggibilità e nitidezza grazie sia al suo sistema di illuminazione regolabile, sia attraverso l'uso della E-ink Carta 1200 combinata ai 300 PPI di densità pixel dello schermo antiriflesso. In aggiunta, l'autonomia della batteria è di circa 10 settimane, mentre la ricarica completa avviene in 5 ore tramite cavo USB. Inoltre, il Kindle è costruito per essere resistente all'acqua, quindi può essere usato sia al mare sia durante un bel bagno rilassante nella vasca.

Kindle Scribe

Il migliore Kindle da 10 pollici

È consigliato per: studenti e professionisti che cercano un lettore di libri ma anche un quaderno digitale su cui annotare frasi e pensieri tramite pennino; importare ed esportare facilmente i documenti tramite l'app Kindle o tramite PC

Schermo: 10,2" antiriflesso, touchscreen con pennino

Pro: l'ebook reader è un lettore, un taccuino e un diario in cui leggere, scrivere e organizzare al meglio tutti i propri documenti

Contro: ci sono due opzioni di acquisto relative alla penna, se scegliete l'opzione basic non c'è il pulsante di scelta rapida per passare immediatamente alla modalità penna e ad altre funzioni. Per questo vi consigliamo di scegliere la penna premium

L'ebook reader da 10 pollici consente di leggere e scrivere, usando il dispositivo sia come lettore che come quaderno digitale. Se cercate funzioni di scrittura, allora vi consigliamo il Kindle Scribe, perfetto per leggere e scrivere come sulla carta stampata. Infatti, il suo schermo da 10,2" antiriflesso e a 300 PPI permette di offrire una lettura migliore personalizzando la dimensione dei caratteri e l'ampiezza dei margini, inoltre garantisce una scrittura facile e fluida passando direttamente alla modalità penna. Basta toccare un qualsiasi punto della pagina per iniziare a scrivere note, pensieri e frasi, esportando il tutto semplicemente tramite app o cavo USB. In aggiunta si può importare allo stesso modo da altri dispositivi, tutto è archiviato nel cloud.

Kindle Oasis

Il migliore Kindle top di gamma

È consigliato per: avere un dispositivo tecnologicamente all'avanguardia; l'ergonomia, la compattezza e la presenza dei pulsanti VoltaPagina che permettono di reggere il dispositivo con una sola mano; avere la funzionalità "Mostra copertina" con cui impostare la copertina del libro che state leggendo come schermata di blocco; connettersi gratuitamente al cellulare così da scaricare i libri anche in assenza di connettività WiFi

Schermo: 7", antiriflesso

Pro: l'ebook reader permette una lettura più rapida grazie agli appositi tasti ed è dotato di funzioni esclusive per la personalizzazione della schermata di blocco e per la connettività

Contro: non si evidenziano particolari problemi negativi

Se cercate un ebook reader senza guardare al prezzo, ma considerando tutte le funzioni extra che potete avere oltre alla semplice lettura, allora scegliete Kindle Oasis. Si tratta di un dispositivo top di gamma perché caratterizzato da una tecnologia all'avanguardia, con schermo da 7" più grande rispetto ad altri Kindle e perché dotato di un design più leggero ed ergonomico. In particolare, si può tenere il dispositivo con una sola mano e contemporaneamente sfogliare il libro, tramite gli appositi tasti VoltaPagina. In aggiunta, all'accensione potete subito rituffarvi nella vostra ultima lettura, tramite la funzionalità esclusiva Mostra copertina che imposta la copertina del libro che state leggendo come schermata di blocco. Inoltre, il sistema di illuminazione riesce a usare la luce ambientale, aumentando la facilità di lettura senza stancare gli occhi. Ancora, Oasis nella sua ultima versione permette di connettersi gratuitamente al cellulare per scaricare gratuitamente migliaia di libri, indipendentemente dal luogo in cui vi trovate, senza preoccuparvi dello spazio visti i 32 GB di memoria.

Migliori ebook reader di Kobo del 2023

Di seguito, i quattro migliori ebook reader di Kobo divisi per fasce di prezzo: economico, fascia media e top di gamma. Inoltre abbiamo considerato anche il modello da 10 pollici.

Kobo Nia

Migliore Kobo economico

È consigliato per: poter scegliere oltre 50 dimensioni e 12 tipi di caratteri differenti

Schermo: 6" antiriflesso, con risoluzione da 1024 x 758 pixel

Pro: l'ebook reader permette di personalizzare il testo per facilitare la lettura

Contro: leggera lentezza all'accensione, ma una volta avviato non dà problemi di caricamento delle pagine

Se cercate un ebook reader che costi 100 euro e che può vantare tutte le funzioni basiche dei prodotti più costosi, vi consigliamo Kobo Nia. Il dispositivo permette di migliorare la facilità di lettura personalizzando il testo nella dimensione e nel tipo di carattere, per i file di qualsiasi formato, aperto come PDF e EPUB o chiuso come i DRM. Quindi consente di avvalersi dei circuiti delle biblioteche digitali per ottenere in prestito un ebook. Inoltre, il dispositivo è dotato di un ottimo sistema di illuminazione, compresa la regolazione ComfortLight che permette di ridurre la luminosità in base alla luce ambientale.

Kobo Clara 2e

Migliore Kobo di fascia media

È consigliato per: archiviare sia i libri che gli audiolibri ascoltabili tramite cuffie Bluetooth; l'utilizzo del cavo USB-C, compatibile con gli odierni dispositivi e in grado di importare ed esportare i libri più rapidamente

Schermo: 6", antiriflesso, touchscreen, HD, risoluzione da 1448 x 1072

Pro: l'ebook reader consente di ascoltare gli audiolibri e di esportare e importare facilmente gli ebook tramite lo standard USB-C

Contro: la memoria non è espandibile, tuttavia 16 GB sono sufficienti ad archiviare migliaia di libri e audiolibri

Se cercate un ebook reader tra i 100 e i 200 euro con funzioni di audio, in grado di ottimizzare al meglio l'esperienza di lettura, allora dovete considerare Clara 2e, che permette di ascoltare tramite Bluetooth o WiFi gli audiolibri usando il servizio Kobo Plus. In più, il prodotto è impermeabile, quindi adatto per viaggi al mare e bagni rilassanti nella vasca. Il suo schermo HD touchscreen con tecnologia E-ink Carta 1200 permette di leggere nitidamente le pagine degli ebook. Il sistema di illuminazione è dotato di modalità scura per leggere di notte e della funzione ComfortLight Pro, che permette di modificare la temperatura dell'illuminazione, passando dai toni caldi a quelli più freddi. Ancora, l'USB-C permette di esportare e importare gli ebook in qualsiasi formato, velocizzando il passaggio e annullando i tempi di caricamento.

Kobo Elipsa

Migliore Kobo da 10 pollici

È consigliato per: gli studenti e i professionisti che necessitano di uno schermo grande per sfogliare libri di testo e prendere appunti mentre si studia e si lavora, grazie all'uso del pennino

Schermo: 10,3", antiriflesso, touchscreen con pennino, risoluzione 1.404 x 1.872 pixel

Pro: l'ebook reader permette di scrivere note e idee mentre si studia o si lavora sui testi tramite il pennino in dotazione. Inoltre, con la funzione taccuino avanzato si possono esportare e importare file word e di testo

Contro: le dimensioni grandi non lo rendono tascabile, quindi per stare una giornata fuori vi consigliamo un dispositivo più piccolo e leggero

Kobo Elipsa è un dispositivo che dà la sensazione di avere in mano un quaderno su cui scrivere. Infatti, è dotato della Kobo Stylus, una penna che permette agli studenti e ai professionisti di leggere e scrivere annotazioni per studiare e lavorare al meglio sui libri di testo. Tra le funzioni dell'e-reader spicca la funzione taccuino, che può essere di due tipi: di base o avanzato. Il taccuino avanzato consente di importare file word e di testo, di esportarli, di rinominare le note e ovviamente di modificare il testo. Inoltre, il comfort di lettura è migliorato dalla cover che arriva insieme all'ebook, per garantire un'angolazione ottimale sia per la lettura che per la scrittura.

Kobo Sage

Migliore Kobo top di gamma

È consigliato per: avere un prodotto ergonomico che si può tenere facilmente con una mano; una maggiore potenza sia lato CPU che lato connettività; chi cerca un prodotto compatibile con la penna Kobo, infatti è possibile prendere appunti; ascoltare gli audiolibri

Schermo: 8" antiriflesso, HD touchscreen, risoluzione da 1440 x 1920 pixel

Pro: l'ebook reader è ergonomico e potente, inoltre ha funzioni di scrittura e di audio

Contro: la penna Kobo Stylus non è inserita nella confezione, ma è possibile acquistarla a parte per un'esperienza migliore

Se non badate al prezzo ma alla possibilità di migliorare al massimo la vostra esperienza di lettura, allora scegliete Kobo Sage, un dispositivo con doppia funzione di lettura e ascolto. Il modello è ergonomico, infatti si può tenere facilmente con una sola mano. Il suo schermo touchscreen da 300 PPI e tecnologia E-ink Carta 1200 garantisce prestazioni top, sia quando si legge in orizzontale che quando si legge in verticale. Inoltre, la funzione ComforLight Pro permette di di regolare la luminosità e la luce blu in modo da leggere bene anche di notte. In aggiunta, l'e-reader consente di condividere ebook e documenti tramite Dropbox, il tutto in modalità wireless tramite archiviazione cloud. Ancora, la memoria da 32 GB non mette limiti alla vostra libreria digitale.

Migliori ebook reader del 2023: le altre marche e modelli da acquistare

Ecco gli altri 6 migliori ebook reader del 2023, divisi per: marche, Tolino, PocketBook e Sony; funzionalità, sistema Android, possibilità di leggere a colori, possibilità di leggere i fumetti.

Tolino Shine 3

Migliore ebook reader di Tolino

È consigliato per: chi cerca la possibilità di avere libri in prestito dalle biblioteche digitali come MLOL

Schermo: 6", antiriflesso, touchscreen, alta-risoluzione da 1,072 × 1,448 pixel

Pro: l'ebook reader si integra con le piattaforme pubbliche come IBS, Libraccio e il circuito MLOL

Contro: all'accensione il sistema supporta le lingue tedesca, austriaca e svizzera, ma scegliendo la lingua svizzera si può facilmente impostare la lingua italiana

Tolino è un'azienda tedesca che è stata acquistata da Kobo. Ad oggi, la sua peculiarità è l'integrazione dei libri delle biblioteche pubbliche sui suoi dispositivi. Tra questi vi consigliamo Tolino Shine 3, un ebook reader tascabile in grado di connettersi facilmente a IBS, il Libraccio e al circuito MLOL, ovvero la principale rete di biblioteche digitali italiane. Per farlo, bisogna accedere al browser di navigazione del dispositivo, attraverso cui scaricare i titoli che si vogliono, in prestito o acquistandoli.

Altri ebook reader consigliati di Tolino:

PocketBook Era

Migliore ebook reader di Pocketbook

È consigliato per: chi cerca un prodotto per ascoltare gli audiolibri con facilità, infatti ha l'altoparlante integrato che usa la funzione lettura sia con le cuffie che senza; connettersi facilmente a smartphone e tablet, così da spostare la lettura su altri dispositivi

Schermo: 7" , touchscreen, risoluzione da 1264 × 1680 pixel

Pro: l'ebook reader possiede degli altoparlanti integrati per ascoltare audiolibri e persino la musica

Contro: il font preimpostato non è molto leggibile, ma si può cambiare facilmente nelle impostazioni per facilitare la lettura

Pocketbook è una multinazionale nata in Ucraina ma oggi con sede a Lugano, che produce i suoi ebook reader sia per consentire di leggere gli ebook, sia per farli ascoltare. A tal proposito vi suggeriamo PocketBook Era, un dispositivo in grado di soddisfare a pieno le vostre esigenze. Infatti, per gli audiolibri si possono usare sia le cuffie che gli altoparlanti integrati nel dispositivo. In più ci sono pulsanti per mettere in pausa l'audio e farlo ripartire, oppure passare dalla lettura all'ascolto. Inoltre, l'esperienza di lettura è più immersiva grazie alla possibilità di switchare dall'e-reader ai vostri smartphone e tablet, così da non dovervi interrompere mentre siete nel più bello della storia. Ancora, i 64 GB di memoria consentono di scaricare tutto quello che volete senza preoccuparvi dello spazio.

Altri ebook reader consigliati di PocketBook:

Sony PRS-T3

Migliore ebook reader di Sony

È consigliato per: la leggerezza e la possibilità di metterlo in tasca; la tecnologia di cambio pagina avanzata che rende il passaggio da una pagina all'altra più fluido

Schermo: 6", antiriflesso, touchscreen, risoluzione da 758 x 1024 pixel

Pro: l'ebook reader è tascabile grazie alle sue dimensioni ridotte, inoltre è dotato di una tecnologia in grado di velocizzare le operazioni di lettura

Contro: non ha un sistema di luce integrata, ma permette di leggere con qualsiasi luce artificiale, ad esempio tramite lampada

Nonostante Sony non sia più interessata al mondo degli ebook reader, i suoi dispositivi sono ancora molto diffusi. Tra tutti vi consigliamo il Sony PRS-T3, che può essere messo in tasca e portato ovunque si voglia. Infatti è molto leggero e ha dimensioni ridotte rispetto ad altri dispositivi. Inoltre, permette di essere caricato con una ricarica rapida in pochissimi minuti, mentre l'autonomia arriva a più di un mese. La memoria di 2 GB consente di scaricare più di mille libri, ma se non bastasse, può essere espansa fino a 32 GB. Gli ebook sono leggibili facilmente grazie alla tecnologia E-ink Pearl, che garantisce un refresh a ogni cambio pagina. In aggiunta, l'ebook reader di Sony viene dato con una custodia a scatto integrata, che protegge lo schermo e serve a mandare in standby il dispositivo, consentendo poi di riaccenderlo direttamente sull'ultima pagina visualizzata.

Altri ebook reader consigliati di Sony:

BOOX Nova2

Migliore ebook reader Android

È consigliato per: chi cerca un ebook reader con funzioni da tablet, infatti il sistema Android permette di avere il Google Play Store per scaricare non solo libri ma anche applicazioni come Chrome, Gmail e Office

Pro: l'ebook reader è ottimo per leggere ma anche per la navigazione

Contro: all'accensione lo store di Google non è installato, per ottenerlo bisogna prima attivarlo con una semplice procedura e quindi iniziare a usare il dispositivo anche come tablet

Il sistema operativo Android permette di slegare l'uso degli ebook reader dalla semplice lettura, per ottenere un'esperienza più ampia. Tra i dispositivi migliori che consentono di farlo vi consigliamo BOOX Nova2, che vi permette di leggere e navigare come su un tablet o uno smartphone. Infatti, oltre ai download dei libri, potete controllare le mail, navigare tra i vari siti che consultate ogni giorno e usare tante altre applicazioni. In aggiunta è possibile sincronizzare l'e-reader con gli altri vostri dispositivi, per avere tutti i titoli nel cloud. L'ebook reader, inoltre, permette anche di scrivere frasi e pensieri tramite l'uso di un pennino, che vi arriverà nella confezione.

Altre soluzioni consigliate di ebook reader Android:

PocketBook InkPad Cokor

Migliore ebook reader a colori

È consigliato per: i bambini che possono leggere a colori i libri illustrati; leggere i fumetti a colori e non in bianco e nero; avere la possibilità di ascoltare gli audiolibri

Schermo: 7,80", risoluzione da 1404 × 1872 pixel per la scala di grigi, risoluzione da 468 × 624 pixel per i colori

Pro: l'ebook reader è dotato di tecnologia E-Ink New Kaleido con cui leggere libri illustrati e fumetti

Contro: la dimensione del display non è l'ideale per leggere i pdf, ma questo formato è convertibile tramite software per essere letto più facilmente

Un ebook reader a colori consente di leggere un libro non più in bianco e nero, ma con i colori. Dunque se siete alla ricerca di un dispositivo in grado di mostrarvi alla perfezione un libro illustrato o un fumetto, vi suggeriamo PocketBook InkPad Color, un prodotto veramente innovativo. Infatti, è dotato della tecnologia E-Ink Kaleido Plus che rende i colori più brillanti e il testo più nitido. Le impostazioni cromatiche possono essere personalizzate secondo i vostri gusti con ogni ebook, modificando parametri come contrasto, luminosità, correzione di gamma e saturazione. Inoltre, l'e-reader è dotato di un lettore musicale per ascoltare musica durante la lettura, ma anche di un lettore per audiolibri che funziona sia tramite Bluetooth che tramite cuffie con filo.

Kobo Libra 2

Migliore ebook reader per fumetti

È consigliato per: leggere fumetti, manga e graphic novel in bianco e nero; le dimensioni dello schermo da 7 pollici, più grande del normale, tali da vedere meglio le immagini

Schermo: 7", antiriflesso, touchscreen, risoluzione da 1264 x 1680 pixel

Pro: l'ebook reader supporta tutti i formati, compresi CBR e CBZ per fumetti

Contro: non è presente la cover per questa versione, vi consigliamo di comprarla a parte per leggere in tutta comodità

Se siete alla ricerca di un ebook reader in grado di leggere i file CBR e CBZ, cioè per fumetti, manga e graphic novel, allora Kobo Libra 2 fa al caso vostro. Il suo display da 7", oltre a far visualizzare meglio il testo e le immagini, consente un'esperienza di lettura superiore, grazie anche all'uso della tecnologia E-ink Carta 1200, che incrementa la rapidità nel cambio di pagina così come il contrasto del testo e soprattutto delle immagini. A perfezionare il tutto, ci pensa il sistema di illuminazione con funzione ComfortLight PRO, che insieme alla tecnologia per la riduzione delle luci blu, garantisce una lettura notturna uguale a quella diurna. Completamente impermeabile, l'ebook reader consente di ascoltare gli audiolibri tramite cuffie bluetoooth o altoparlante. Inoltre, con i suoi 32 GB di memoria, si possono scaricare circa 24mila ebook, per avere una libreria digitale immensa.

Come scegliere un ebook reader

Un ebook reader è un dispositivo utile quando si vuole archiviare una grande quantità di libri, occupando uno spazio solo digitale e non nella libreria di casa, risparmiando sul peso e sul prezzo, poiché gli ebook sono meno costosi rispetto ai titoli cartacei. Per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze, tuttavia, non dovete considerare solo la memoria o il prezzo, ma tutta una serie di fattori come la leggibilità, i formati, la connettività per scaricarli, la batteria e ovviamente pure le marche, che sono garanzia di qualità.

Leggibilità

La leggibilità permette di avere una buona o bassa qualità della lettura, quindi è un fattore che va di pari passo con la soddisfazione delle vostre aspettative. Innanzitutto, la prima cosa da guardare è lo schermo che può avere un'illuminazione diversa a seconda dei modelli. I migliori sono dotati di illuminazione frontale, consentendo di leggere anche di notte senza uso di una lampada esterna, per non affaticare l'occhio. I display, inoltre, possono godere della tecnologia antiriflesso, che permette di leggere anche al sole.

La leggibilità dipende pure dalle dimensioni dello schermo, che si misura in pollici, il cui valore di solito va dai 6 ai 7". Queste misure rendono l'ebook reader simile a un libro, quindi semplice da tenere in mano per leggere a lungo. Molti dispositivi, poi, permettono anche di modificare il font che è impostato di default, così da rendere ancora più facile la lettura.

Molto importante, inoltre, è la tecnologia a inchiostro elettronico, ovvero la E-ink, con cui è costruito lo schermo e che permette di non affaticare la vista. Ne esistono diverse tipologie: Vizplex, Pearl, Mobius, Tiron, Carta, Carta HD, Carta 1000, Carta 1200, Carta 1250. In particolare, Carta 1200 permette di avere un tempo di risposta migliorato del 20% e un contrasto dei colori più efficace del 15% rispetto alla tecnologia precedente. Carta 1250 invece viene usata maggiormente per gli ebook reader a colori, che necessitano di una colorazione più viva per rendere le immagini migliori.

Gli schermi si differenziano anche per il numero di PPI, pixel per inch, che indica la densità dei pixel sul display e la sua risoluzione. I modelli in commercio vanno dai 150 ai 300 PPI, con questo valore che è proprio del libro cartaceo, quindi il migliore per dare la massima nitidezza e leggibilità a voi lettori.

Formati supportati

I libri digitali possono essere di diversi formati.Ne esistono tanti, ma i più comuni sono: PDF, EPUB, AZW. I primi due sono aperti, cioè utilizzati per l'archiviazione di dati digitali liberi da restrizioni legali per l'utilizzo. AZW, invece, è il formato proprietario di Amazon ed è il più usato in Italia, perché i Kindle sono i più venduti nel nostro paese. Questo tipo di formato non può essere convertito in EPUB o PDF, ma può avvenire il contrario.

Gli altri formati per la lettura dei libri sono: MOBI, TXT, JPEG, JPG, BMP, PNG, CBZ e CBR per i fumetti, DRM usato per i prestiti bibliotecari.

Inoltre, anche gli audiolibri hanno diversi formati supportati: AAX è di Amazon e funziona come AZW, poi ci sono MP3 e MP4.

Connettività

La connettività permette di scaricare in modo differente un libro. Può essere di vario tipo:

Cavo USB: si inserisce in un altro dispositivo per importare o esportare titoli e documenti vari.

WiFi e Bluetooth: l'ebook reader si collega agli store e alle librerie digitali per scaricare le opere. Il WiFi, che è garantito su tutti i dispositivi, serve a sfogliare libri ma anche dizionari ed enciclopedie. Il Bluetooth è più utile se possedete degli auricolari con cui ascoltare i vostri audiolibri, tuttavia non è garantito da tutti i dispositivi.

Rete mobile: se il WiFi non è disponibile, allora alcuni ebook reader permettono di collegarsi alle reti 3G, 4G e 5G per scaricare i libri.

Batteria

La batteria dell'ebook reader gode di una grande autonomia, poiché utilizza la tecnologia E-ink e non ha molte altre funzioni oltre alla lettura. Infatti, per scaricare del tutto un dispositivo del genere ci vogliono diverse settimane. Una ricarica completa, poi, avviene tra le tre e le sei ore. Per ricaricare l'e-reader, ci sono tre modalità: cavo USB collegato al PC; cavo USB collegato alla presa tramite adattatore; base di ricarica wireless.

Capacità di memoria

La capacità di memoria di un ebook reader indica la quantità di libri che possono essere scaricati. Normalmente, si può effettuare il download di migliaia di libri, anche se si hanno pochi Giga. In generale, i dispositivi hanno una memoria da 4-8 GB, tuttavia alcuni degli ultimi modelli arrivano anche a 32-64 GB. Inoltre, esistono e-reader in grado di contenere una micro SD, che in caso di spazio insufficiente, permette di aumentare la memoria del dispositivo.

Altre funzionalità e caratteristiche degli ebook reader

Tra le altre funzionalità e caratteristiche degli ebook reader ci sono:

Tipologia di schermo: lo schermo può essere touchscreen, quindi sensibile al tatto, oppure analogico, quindi manovrato attraverso i pulsanti.

Leggerezza e ergonomia: tutti gli ebook reader sono leggeri, quindi permettono di essere presi e usati con le mani facilmente. Inoltre, alcuni di essi consentono di essere manovrati con una sola mano, quindi sono più ergonomici. In più, ne esistono anche di tascabili, per essere portati ovunque.

Segnalibro: i modelli con questa funzione potranno memorizzare il punto esatto nel quale siete arrivati con la lettura del vostro libro.

Scrittura: alcuni ebook reader permettono di scrivere, sottolineare e annotare tutto quello che riguarda i vostri libri preferiti.

Enciclopedie e dizionari: molti ebook reader permettono di consultare enciclopedie e dizionari per capire il significato delle parole. Questa funzionalità è molto utile in caso di lettura di una lingua straniera.

Impermeabilità: indica la resistenza del dispositivo all'acqua. La maggior parte dei modelli impermeabili hanno la certificazione IPX8, cioè possono rimanere nell'acqua fino a 2 metri di profondità per un'ora.

Prezzo

Gli ebook reader hanno prezzi che vanno dai 70 euro fino a 300 euro e anche di più. I meno costosi non sono meno qualitativi, tuttavia hanno delle funzioni basiche, che non permettono di ascoltare audiolibri o non supportano alcuni formati, ne permettono di consultare dizionari e di scrivere note. I modelli più costosi, invece, godono di tante funzionalità extra. In generale, consigliamo di considerare attentamente le vostre esigenze di lettura, così da non spendere troppo per delle funzionalità che non userete mai.

Marche

Le marche più importanti di ebook reader nel nostro paese sono Kindle e Kobo. I Kindle offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo e permettono di scaricare migliaia di libri digitali, anche se solo con il formato AZW. I prodotti di Kobo, invece, supportano tutti i tipi di formato, compresi quelli per fumetti. Inoltre, altri prodotti di qualità sono offerti anche da: Tolino, PocketBook, BOOX e Sony.

