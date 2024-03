Migliori cellulari per anziani 2024: classifica e guida all’acquisto I cellulari per anziani sono semplici nel funzionamento e utili per lo scopo primario di questo tipo di apparecchio: effettuare telefonate. Vediamo insieme quali sono i migliori modelli in vendita quest’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 5:

I cellulari per anziani si differenziano dai comuni smartphone perché hanno un'interfaccia semplificata: tasti grandi e associati alla chiamata rapida, il tasto per l'SOS e un volume più alto. Alcuni modelli permettono solo di chiamare e mandare sms, altri permettono anche una basilare connessione su internet per utilizzare google e Whatssapp.

Questi dispositivi possono rivelarsi più utili di quanto sembra, perché la vecchia generazione non è particolarmente avvezza alla tecnologia e ha bisogno di un dispositivo semplice e dalla comprensione immediata. Di seguito vi proponiamo i modelli più performanti in tal senso, appartenenti a marchi che sono garanzia di qualità e a tutte le fasce di prezzo, da quelle più economiche a quelle medio alte.

Easyfone T6

Il più economico

Consigliato a chi cerca un cellulare per anziani: leggero; con batteria duratura; con tasti grandi

Pro: si tratta di un modello essenziale e dal funzionamento elementare, dotato di una batteria che resiste anche per giorni

Contro: secondo chi lo ha acquistato, il manuale d'uso è incompleto e poco chiaro, ma un telefono di questo tipo non è complicato da utilizzare, risulterà intuitivo anche senza consultarlo

Un cellulare per anziani può essere molto più economico di uno smartphone classico, perché dotato di tecnologie più semplici. Tra i più economici sul mercato c'è Easyfone T6, che consigliamo perché, nonostante il prezzo basso, è davvero molto funzionale ed ha una batteria a lunga durata. Dotato di connessione bluetooth, permette di sfruttare una connessione 4G. La funzione di chiamata rapida permette di salvare tramite la tastiera fino a quattro contatti della rubrica.

Altre soluzioni consigliate di cellulari per anziani economici:

Beghelli Salvavita 20

Il più facile da usare

Consigliato a chi cerca un cellulare per anziani: con tasto salvavita; intuitivo; a conchiglia

Pro: i cellulari salvavita della Beghelli sono i primi immessi sul mercato appositamente per aiutare gli anziani in difficoltà e sono sinonimo di sicurezza

Contro: tutte le recensioni di questo prodotto sono entusiaste, nessuno ha esposto lamentele

Un cellulare per anziani deve essere prima di tutto facile da utilizzare. Non c'è bisogno che abbia numerose applicazioni e in alcuni casi la presenza di una vera e propria tastiera può fare la differenza. Il cellulare Beghelli Salvavita 20 è perfetto anche per le persone più ostiche alla tecnologia: i tasti sono grandi, il display luminoso e nitido e il volume molto alto. Sul retro è presente il tasto SOS e il dispositivo si può collegare direttamente al braccialetto salvavita dello stesso marchio.

Altre soluzioni consigliate di cellulari per anziani facili fa utilizzare:

Brondi Amico

Il modello con WhatsApp

Consigliato a chi cerca un cellulare per anziani: touch; con whatsApp; per videochiamare i parenti lontani

Pro: tecnologico, ma basilare, questo cellulare consente anche di utilizzare applicazioni di messaggistica e videochiamate

Contro: non dispone di tasti reali, ma il display è grande, quindi facilmente utilizzabile

Un cellulare per anziani è basico e facile da utilizzare, ma non è detto che non debba essere tecnologico, almeno un minimo. Il Brondi Amico, per esempio, permette anche di accedere a WhatsApp e a Skype, per messaggiare tramite internet e utilizzare la connessione anche per le videochiamate, il mezzo più semplice per raggiungere figli e nipoti lontani. Il display è touch, ma è grande e organizzato in modo molto intuitivo. Ovviamente, non manca il tasto SOS.

Altre soluzioni consigliate di cellulari per anziani con WhatsApp:

SweetLink F1 Plus

Il migliore a conchiglia

Consigliato a chi cerca un cellulare per anziani: con base di ricarica; con volume molto alto; con menù semplice

Pro: grazie alla base di ricarica, basta riporlo per assicurarsi che sia in carica e non si spenga inavvertitamente

Contro: è molto leggero, ma non significa che il metallo e la plastica utilizzati per realizzarlo non siano resistenti

Un cellulare a conchiglia è un cellulare la cui tastiera è nascosta; in questo modo, non capiterà di schiacciare tasti inavvertitamente e far partire chiamate per sbaglio. Tra i migliori di questo tipo in vendita c'è SweetLink F1 Plus, economico, ma affidabile e dotato delle funzionalità più utili e necessarie allo scopo. Tra le sue funzionalità più utili, quella di poter associare ad ogni contatto della rubrica una foto, in modo da renderlo riconoscibile a colpo d'occhio. Inoltre, sulla scocca esterna è presente un ulteriore piccolo display, per segnalare eventuali chiamate perse.

Altre soluzioni consigliate di cellulari per anziani a conchiglia:

Saiet STS502

Il cellulare con GPS integrato

Consigliato a chi cerca un cellulare per anziani: con connessione WiFi; con doppia fotocamera; agganciato alla rete 4G

Pro: è un modello moderno, ma semplice e implementato con il tasto SOS

Contro: ha un prezzo un po' più elevato di quello di altri telefoni, ma comunque non eccessivo

Il GPS in un cellulare per anziani può fare la differenza, perché permette a chi se ne prende cura di sapere sempre dove sono. Tra i modelli con GPS che vi segnaliamo c'è il Saiet STS502, un cellulare di fascia media. Con connessione 4G, funziona tramite il sistema operativo Android. Il display rimanda immagini e testi molto grandi e il tasto SOS è immediato. La memoria interna può essere integrata con una memoria esterna espandibile. Lo trovate disponibile in colore nero.

Altre soluzioni consigliate di cellulari per anziani con GPS:

Come scegliere il miglior cellulare per anziani

Un cellulare per anziani è un dispositivo semplice, ma che deve avere caratteristiche ben precise: di seguito, proviamo a guardarle insieme nel dettaglio, per fare il punto su quali sono gli aspetti tecnici da non sottovalutare per acquistare un telefono che sia davvero di supporto ai nostri genitori o ai nostri nonni.

Quanto costa un cellulare per anziani?

Come tutti gli smartphone, un cellulare per anziani può avere diversi prezzi. I più economici possono costare dai 50 ai 100 euro; quelli di fascia media non superano i 150 euro; i modelli di fascia alta, invece, possono arrivare anche ai 300 euro. Tutto dipende dal design, dalla presenza o meno della connessione internet e dalle funzioni implementate.

Grandezza dei tasti e del display

Un cellulare per anziani dispone di tasti medio-grandi, pensati per rendere più facile individuare i numeri giusti e digitare. Inoltre, i più grandi hanno dei display che arrivano fino a 5 pollici e rimandano scritte realizzate con font semplici e lineari: questo permetterà di individuare i nomi nella rubrica velocemente. Un valore aggiunto è anche sapere se ha un buon contrasto di colori e l'illuminazione regolabile.

Volume

Dopo aver valutato i tasti e il display, bisogna preoccuparsi del volume che il dispositivo può raggiungere; se la persona che deve utilizzarlo ha problemi di udito, sarà necessario che sia molto alto. La suoneria deve essere chiara, semplice e riconoscibile; la vibrazione può essere un plus, a patto che sia forte e ben percepibile.

Tracciamento GPS e tasto SOS

Per gli anziani che vivono o escono spesso soli, sarebbe utile avere anche un tracciamento GPS integrato, in modo da poter sempre accorrere in loro aiuto, qualora sia necessario. Per lo stesso motivo è utile che sia presente il tasto SOS, quasi sempre integrato a questo tipo di telefono: grazie a questo tasto, chi ha il telefono con sé può chiedere aiuto in qualsiasi momento.

Chiamata rapida

I cellulari per anziani dispongono della funzione di chiamata rapida, che permette di associare ogni numero della tastiera ad una voce della rubrica; in questo modo, basterà premere il tasto desiderato per far partire la chiamata.

Sensore di caduta

I modelli più recenti sono dotati anche di sensore di caduta; si tratta di una particolare tecnologia grazie alla quale il device capisce quando la persona che lo porta con sé è caduta, facendo scattare l'avviso di bisogno d'aiuto. Questa funzione, associata al tasto SOS, si rivela molto utile.

Controllo da remoto

Il controllo da remoto è una funzione che consente a che si prende cura di un'anziano di controllare il dispositivo anche a distanza: si tratta di un'altra opzione utile per essere certi non solo che il cellulare sia sempre funzionante, ma anche che la persona in questione non abbia problemi.

Autonomia

Un cellulare per anziani ha un'autonomia minore rispetto ad un normale smartphone, ma in media rimane comunque in funzione per circa 8 ore in conversazione e 1-2 giorni se tenuto in stand-by.

