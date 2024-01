Migliori action cam del 2024: 10 modelli per ogni occasione d’uso delle migliori marche Le migliori action cam del 2024 selezionate in base alle caratteristiche tecniche, alle occasioni d’uso e al prezzo. Troverete modelli con funzione di stabilizzatore, modelli per il vlogging e per gli sportivi, prodotti da marche come GoPro e Dji. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 10:

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le action cam sono delle fotocamere molto compatte studiate appositamente per chi ama viaggiare, praticare sport estremi o semplicemente per chi vuole documentare le proprie esperienze, perché permettono la registrazione di ciò che accade, pur essendo di dimensioni molto compatte e facilmente trasportabili.

Divenute molto popolari anche tra i vlogger, le action cam hanno conosciuto importanti evoluzioni sia di software sia di struttura esterna: vendute con dei kit di accessori complementari che ne rendono il trasporto molto più semplice, le action cam possono essere agganciate a borse, manubri di biciclette o motociclette, caschi, zaini, tasche, al collo; i modelli recenti vengono prodotti in modo da essere resistenti ad acqua, polvere e urti, rendendole perfette per situazioni estreme.

Le differenze tra i vari modelli in commercio a volte sono molto sottili, per questo quando ci si approccia all'acquisto di un'action cam bisogna tenere bene a mente quali sono le caratteristiche che fanno più al caso nostro, in modo da fare la scelta giusta.

Abbiamo stilato questa classifica per aiutarvi durante la fase di acquisto di un'action cam. I vari modelli sono divisi per caratteristiche tecniche, come l'impermeabilità, la loro stabilità durante l'utilizzo in condizioni estreme, le riprese a 360 gradi e anche in base alle fasce di prezzo, partendo da modelli in fascia alta e arrivando a modelli più economici, anche sotto i 100 euro, senza tralasciare delle valide soluzioni con ottimi rapporti qualità/prezzo. Ecco la nostra top selezionata tra le migliori marche come GoPro, Dji e insta360.

1. GoPro HERO12 Black

La migliore in assoluto

Consigliata a chi cerca un'action cam: di ultima generazione, la migliore sul mercato, di una marca top di gamma che offre sempre il meglio.

Risoluzione: 5,3K, 4K, 1080p.

Grandangolo: 177°.

Impermeabilità: fino a 10 metri di profondità.

Schermo: 2,27 pollici.

Peso: 154 grammi.

Autonomia: fino a 2,5 ore.

Pro: gli acquirenti apprezzano particolarmente la resistenza, la facilità di utilizzo del menù e la qualità delle immagini, oltre alla forma del sensore che facilita la ripresa di contenuti da pubblicare sui social media.

Contro: alcuni acquirenti consigliano l'acquisto di batterie di riserva per poter utilizzare l'action cam per tempi più prolungati fuori casa.

Se siete alla ricerca della migliore action cam sul mercato, in questo momento, la GoPro HERO12 Black è la risposta alle vostre ricerche. Con una struttura esterna robusta e impermeabile, l'action cam è costruita per resistere fino a 10 metri in profondità in acqua e incassare i colpi quando viene utilizzata in ambienti esterni. Il copriobiettivo elimina agenti esterni indesiderati per ottenere foto e video in ottima qualità. Grazie alla tecnologia HDR l'action cam si può utilizzare in ambienti molto luminosi e ombreggiati, restituendo immagini nitide e dinamiche, dai colori realistici. Grazie all'applicazione Quik GoPro si possono estrarre foto dai video girati. La tecnologia HyperSmooth permette riprese fluide e stabili anche mentre si è in movimento; questa tecnologia è stata premiata con un Emmy nel 2021 nella categoria "Sensori integrati e software di stabilizzazione".

Altre soluzioni di action cam top di gamma:

2. GoPro HERO10 Black

La migliore per gli sportivi

Consigliato a chi cerca un'action cam: perfetta per documentare le proprie imprese sportive, che siano in montagna, su strada o per via mare.

Risoluzione: 5,3K, 2,7K.

Grandangolo: 170°.

Impermeabilità: fino a 10 metri di profondità.

Schermo: 2 pollici.

Peso: 460 grammi.

Autonomia: 2 ore.

Pro: gli acquirenti sono molto soddisfatti della qualità delle foto scattate con la GoPro, soprattutto in piccoli ambienti.

Contro: gli acquirenti consigliano di acquistare una scheda SD di ottima qualità in modo da non perdere la qualità dei video quando si elaborano e si salvano nell'archivio.

Se siete degli sportivi che non vedono l'ora di documentare le loro sessioni di sport, la GoPro HERO10 Black è l'action cam che fa al caso vostro. Con un potente motore GP2, i video sono più fluidi e le processioni molto più veloci con comandi touch e frequenza dei fotogrammi acquisiti raddoppiata. Perfetto per le sequenze sportive, l'action cam offre la possibilità di riprodurre i video in Slo-Mo 8x e di estrarre fotogrammi dai video per avere foto e immagini di copertina in ottima qualità. Grazie alla tecnologia HyperSmooth 4.0 è possibile ottenere riprese stabili anche in condizioni di movimento, e con la funzione di allineamento con l'orizzonte si possono ottenere dei risultati ottimali anche in condizioni di scarsa luce.

Altre soluzioni di action cam per sportivi:

3. GoPro HERO11

La migliore subacquea

Consigliata a chi cerca un'action cam: perfetta per riprendere le proprie avventure sia subacquee sia in superficie.

Risoluzione: 5.3K, 2,7K.

Grandangolo: 170°.

Impermeabilità: fino a 40 metri di profondità.

Schermo: 1,4 pollici.

Peso: 154 grammi.

Autonomia: 2 ore circa.

Pro: gli acquirenti sono molto soddisfatti delle registrazioni, che ricordano per qualità di immagini e colori, quelli delle fotocamere mirrorless.

Contro: gli acquirenti consigliano di lavorare alla post-produzione dei video con computer di fascia avanzata, per ottenere i migliori risultati in poco tempo.

Se siete amanti degli sport acquatici e siete alla ricerca di un'action cam per documentare le vostre avventure, la GoPro HERO11 è la soluzione giusta per voi. Grazie al suo sensore di immagine più grande, l'action cam riesce a catturare maggiori porzioni di paesaggio intorno a lei, e consentendo l'invio di video e foto direttamente ai propri dispositivi elettronici per una facile condivisione sui social media. La tecnologia HyperSmooth 5.0 include AudioBoost e il Blocco dell'orizzonte integrato, per ottenere immagini fluide, senza scossoni e di una qualità mozzafiato. Utilizzabile anche in ambienti notturni, grazie agli effetti, l'utilizzo dei 10bit rende i colori ancora più intensi nei video.

Altre soluzioni di action cam subacquee:

4. DJI Osmo Action 3 Combo

La migliore alternativa alla GoPro

Consigliata a chi cerca un'action cam: alternativa alla GoPro, con funzioni analoghe, sempre di una marca top di gamma, perfetta per ogni occasione.

Risoluzione: 4K.

Grandangolo: 155°.

Impermeabilità: fino a 16 metri di profondità.

Schermo: 2,25 pollici.

Peso: 110 grammi.

Autonomia: 2 ore e mezzo.

Pro: gli acquirenti sono molto soddisfatti dell'utilizzo intuitivo, della velocità di accensione e della resistenza della batteria a basse temperature.

Contro: gli acquirenti consigliano di leggere bene le varie istruzioni per poter usufruire delle funzioni della action cam al meglio.

Se siete alla ricerca della migliore alternativa alla GoPro sul mercato, la DJI Osmo Action 3 Combo è proprio la soluzione giusta. Con la risoluzione in 4K, l'action cam promette riprese di alto livello che catturino al meglio ogni occasione. Grazie alla funzione HorizonSteady l'action cam si mantiene stabile anche in condizioni di movimento estremo. Progettata per resistere anche a temperature sotto lo zero, l'action cam garantisce un funzionamento di almeno 150 minuti fino a -20°C. Permette riprese anche in verticale, con sganci molto veloci. I due schermi, frontale e posteriore, sono touch screen, molto intuitivi e veloci nell'uso, che consentono anche di scattare selfie.

Altra soluzione di action cam alternativa alla GoPro:

5. DJI Osmo Action 4 Combo

La migliore stabilizzata

Consigliata a chi cerca un'action cam: progettata per essere utilizzata durante situazioni di sport estremo e movimentato, grazie alle tecnologie che permettono riprese fluide anche in condizioni non ottimali.

Risoluzione: 4k, 1080p.

Grandangolo: 155°.

Impermeabilità: fino a 18 metri di profondità.

Schermo: 2,25 pollici.

Peso: 240 grammi.

Autonomia: fino a 2,5 ore.

Pro: gli acquirenti sono molto soddisfatti della durata della batteria, della qualità delle immagini e delle riprese e degli accessori in dotazione, come il manico estendibile fino a 1,5 metri che permette di effettuare riprese come da un drone.

Contro: per attivare l'action cam bisogna scaricare sul proprio cellulare l'applicazione Mimo, ma questa una volta attivata permette anche di controllare l'action cam e eseguire alcune funzioni direttamente dal proprio cellulare.

Se praticate sport in condizioni estreme come ciclismo, motociclismo o anche sci alpino ad alta quota, l'action cam DJI Osmo Action 4 Combo vi permetterà di documentare tutti questi momenti di adrenalina. Con il suo sensore da 1/1.3″ permette delle riprese in altissima qualità, indipendentemente dall'ora del giorno e dallo scenario. Con le prestazioni cromatiche a 10-bit i colori vengono preservati nel post-editing, lasciando le immagini fluide e nitide. L'action cam è progettata per resistere al congelamento, fino a -20°C, arrivando ad effettuare registrazioni anche di 150 minuti in tale condizioni. Possibili riprese in slow-motion e anche in prima persona, con l'utilizzo del grandangolo fino a 155°. La sua funzione di stabilizzazione, chiamata HorizonSteady 360°, permette 3 livelli di stabilizzazione, adattabili ad ogni situazione; l'action cam, inoltre, è rapidamente sganciabile dal suo supporto per effettuare anche video verticali a misura di social.

Altre soluzioni di action cam stabilizzate:

6. DJI Action 2 Power Combo

L'action cam compatta perfetta per il vlogging

Consigliato a chi cerca un'action cam: piccola e molto facile da tenere in mano, leggera e studiata per riprendere video perfetti per vlog sui social media.

Risoluzione: 4K, 1080p.

Grandangolo: 155°.

Impermeabilità: fino a 60 metri di profondità se abbinata alla custodia impermeabile; 10 metri se senza.

Schermo: 1,76 pollici.

Peso: 56 grammi.

Autonomia: 3 ore.

Pro: tutti gli acquirenti apprezzano molto la compattezza e la leggerezza della action cam, perché ciò la rende facilmente trasportabile ovunque si vada.

Contro: gli acquirenti consigliano di leggere bene tutti i manuali inseriti nella confezione della action cam, in modo da riuscire a utilizzare al meglio tutte le funzioni del dispositivo.

Se amate postare sui social, oppure siete appassionati di vlogging, la DJI Action 2 Power Combo sarà la vostra alleata per registrare video delle vostre avventure quotidiane. Dotata di numerosi accessori da utilizzare durante le riprese, grazie al suo design magnetico, l'action cam può essere maneggiata con estrema facilità per effettuare riprese da diverse angolazioni in maniera rapida. L'action cam può essere indossata al collo, per riprese in "prima persona, che saranno poi velocemente editabili tramite l'applicazione DJI Mimo, che si serve dell'IA per combinare le migliori clip insieme. L'action cam, inoltre, dispone di un sensore che rileva quando viene installata la custodia, in modo da controllare il calore emesso durante le registrazioni. Le funzioni RockSteady 2.0 e HorizonSteady, infine, stabilizzano l'immagine e la correggono in tempo reale.

Altre soluzioni di action cam compatte per il vlogging:

7. insta360 X3

La migliore per riprese a 360 gradi

Consigliato a chi cerca un'action cam: perfetta per riprese effettuate a 360 gradi, che permettono di scegliere l'angolazione migliore da utilizzare in fase di montaggio.

Risoluzione: 5.7K e 72MP.

Grandangolo: 360°.

Impermeabilità: fino a 50 metri di profondità.

Schermo: 2,29 pollici.

Peso: 200 grammi.

Autonomia: 2,5 ore.

Pro: gli acquirenti apprezzano molto la funzione di editing presente nell'applicazione connessa all'action cam, che servendosi dell'IA individua gli spezzoni migliori dei video ripresi e li combina in un unico video; sono anche apprezzati i template preimpostati e la possibilità di modificare le immagini per migliorarle.

Contro: gli acquirenti consigliano di effettuare delle manutenzioni periodiche della propria action cam, accertandosi che non vi siano residui di acqua o altri agenti atmosferici dopo utilizzi in ambienti esterni o subacquei.

Se siete appassionati di riprese a 360° e volete l'opportunità di poter selezionare le angolazioni migliori in fase di post-produzione, insta360 X3 vi offre questa possibilità. Oltre all'altissima qualità delle riprese di video e gli scatti di fotografie, i doppi sensori dell'action cam da 48MP, con il loro maggiore numero di pixel offrono una maggiore chiarezza nel dettaglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione. È possibile anche girare filmati senza servirsi della telecamera a 360°, in maniera grandangolare, con i classici 170°. Grazie alle tecnologie FlowState & 360 Horizon Lock i video sono sempre fluidi anche in condizioni di movimento rapido.

Altre soluzioni di action cam a 360°:

8. AKASO Brave 7

Con ottimo rapporto qualità/prezzo

Consigliata a chi cerca un'action cam: con un ottimo rapporto qualità/prezzo, che offra tutte le funzioni di una action cam dal prezzo più elevato.

Risoluzione: 4K, 2.7K.

Grandangolo: 170°.

Impermeabilità: fino a 10 metri di profondità senza custodia.

Schermo: 2 pollici.

Peso: 660 grammi.

Autonomia: due batterie da 2 ore circa l'una.

Pro: oltre all'ottimo rapporto qualità/prezzo, gli acquirenti apprezzano molto la praticità d'uso dell'action cam mentre sono in movimento.

Contro: all'interno della confezione non vi è un manuale di istruzioni cartaceo, ma i vari moduli con le istruzioni per i vari utilizzi sono facilmente reperibili sul sito ufficiale dell'action cam.

Se siete alla ricerca di un'action cam con un ottimo rapporto qualità/prezzo, AKASO Brave 7 è la soluzione giusta per voi. Con le risoluzioni migliorate, è possibile scattare foto e riprendere video in alta qualità, anche sott'acqua o durante sport acquatici come il surf: l'action cam è, infatti, impermeabile fino a 10 metri di profondità. Il dispositivo è, inoltre, dotato di un telecomando di controllo con uno schermo LCD che replica lo stato della fotocamera per controllare le funzioni, la registrazione, e per emettere comandi senza dover toccare la telecamera. Dotata di due schermi a colori, è possibile cambiare tra visualizzazione posteriore e anteriore con un semplice tocco sui comandi sia del telecomando sia del touch screen dell'action cam stessa. Con la correzione delle distorsioni, infine, è possibile eliminare gli effetti distorsione quando si riprendono immagini in grandangolo.

Altre soluzioni di action cam con ottimo rapporto qualità/prezzo:

9. AKASO Brave 4 Pro

La migliore action cam sotto i 200 euro

Consigliata a chi cerca un'action cam: sotto i 200 euro, di una marca che è molto apprezzata dagli acquirenti, perché offre ottime funzioni anche con un budget limitato.

Risoluzione: 4K, 2.7K, 1080p.

Grandangolo: 170°.

Impermeabilità: fino a 40 metri di profondità.

Schermo: 2 pollici.

Peso: 570 grammi.

Autonomia: due batterie ricaricabili da 2 ore circa l'una.

Pro: gli acquirenti apprezzano particolarmente la funzione antivibrazione dell'action cam che permette dei video stabili anche in condizioni di utilizzo in situazioni estreme.

Contro: la scheda micro SD da inserire all'interno della action cam non è inclusa negli accessori in dotazione, va comprata a parte.

Se il vostro budget non supera i 200 euro, la migliore action cam per voi è sicuramente AKASO Brave 4 Pro. La risoluzione delle immagini e dei video effettuati è nitida, con colori vividi e ben saturati. Grazie alla stabilizzazione elettronica dell'immagine, l'action cam è in grado di prevedere i movimenti e correggere le oscillazioni della fotocamera in utilizzo, rendendo i filmati fluidi e stabili. Dotata di un doppio schermo a colori, la camera permette di settare impostazioni proprie ad ogni schermo, grazie ai tasti esterni e al touch screen di 2 pollici. È, inoltre, possibile visualizzare l'anteprima di ripresa e riprodurre i filmati effettuati. Tra gli accessori è presente anche un telecomando con un raggio d'azione di 10 metri, per poter controllare l'action cam anche da remoto.

Altre soluzioni di action cam sotto i 200 euro:

10. Apexcam m80 Air

La più economica (sotto i 100 euro)

Consigliata a chi cerca un'action cam: economica, ma non per questo mancante di ottime funzioni, anche per muovere i primi passi nel mondo delle action cam.

Risoluzione: 4K, 2.7K, 1080p.

Grandangolo: 170°.

Impermeabilità: fino a 40 metri di profondità.

Schermo: 2 pollici.

Peso: 432 grammi.

Autonomia: due batterie ricaricabili di 1 ora e mezza circa l'una.

Pro: gli acquirenti apprezzano la grande quantità di accessori in dotazione con l'action cam e l'ottima qualità di riprese per il prezzo irrisorio.

Contro: gli acquirenti consigliano di leggere attentamente il libretto di istruzioni per poter usufruire di tutte le funzioni della action cam nel modo migliore possibile.

Se state muovendo i primi passi nel mondo delle action cam e siete alla ricerca di un'action cam sotto i 100 euro, la migliore sul mercato è Apexcam m80 Air. Con diversi tipi di risoluzione tra cui scegliere, l'action cam permette di effettuare riprese di ottima qualità, in ambienti diversi. L'action cam arriva già all'interno della sua custodia impermeabile, che la rende adatta per riprese effettuate durante il nuoto, le immersioni, il rafting e altri tipi di sport acquatici. È sempre possibile visualizzare l'anteprima dei video tramite lo schermo di 2 pollici. Collegando il dispositivo al proprio telefono tramite applicazione APK, è possibile controllare l'action cam a distanza avviando foto e video, e passare anche i materiali direttamente sul proprio cellulare.

Altre soluzioni di action cam economiche sotto i 100 euro:

Come scegliere la migliore action cam: la guida all'acquisto

Come abbiamo visto nella classifica, i modelli in commercio di action cam si differenziano per caratteristiche tecniche che le rendono più adatte per un utilizzo più che per un altro. Quando ci si approccia alla scelta della action cam più adatta alle nostre esigenze, quindi, bisogna fare bene attenzione a determinati aspetti tecnici e non. Vediamoli insieme.

Qualità della ripresa

Come visto nei paragrafi introduttivi, le action cam sono utilizzate per effettuare riprese in situazioni in cui altri dispositivi – come telefoni cellulari o tablet – non riuscirebbero a dare massima resa. Per questo, uno dei fattori principali da prendere in considerazione in fase d'acquisto è quello della qualità delle riprese effettuate. Solitamente, questa dipende da due diversi fattori.

– Il primo fattore è la risoluzione. In commercio sono disponibili modelli che offrono diversi tipi di risoluzione tra cui scegliere durante l'utilizzo. I tipi di risoluzione offerti sono prevalentemente quattro: l'HD, il più basso, con una risoluzione di 1280×720 pixel; il Full HD, con una risoluzione di 1920×1080 pixel; il 2,7K, con una risoluzione di 2560×1440 pixel; il 4K, con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Quasi tutte le action cam di ultima generazione in commercio offrono riprese in 4K e in 2,7K: con questa risoluzione le immagini riprese sono nitide e chiare, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

– Il secondo fattore è quello del frame rate: con questo termine si indica il numero di fotogrammi al secondo che l'obiettivo riesce a riprendere. I modelli standard hanno un valore di 24FPS, solitamente, mentre nei modelli di fascia media i valori possono oscillare tra i 30 e i 60FPS (che restituiscono riprese abbastanza fluide); nei modelli di fascia alta, invece, si può arrivare anche a 120FPS, che permettono di trasformare i propri video anche in slow motion in fase di post-editing.

Essendo l'action cam un dispositivo studiato per effettuare riprese in condizioni estreme di soggetti in movimenti molto veloci, la qualità dell'immagine deve rispondere al meglio a quelle che sono le nostre esigenze.

L'obiettivo

Gli obiettivi di un'action cam sono responsabili della visione d'insieme di una ripresa, e per restituire immagini più estese, questi sono affiancati da diversi obiettivi integrati che restituiscono una visione grandangolare, che causa il famoso effetto fish-eye (occhio di pesce), con una distorsione ai bordi. Il grandangolo è regolabile fino a, solitamente, 170°. Per eliminare l'effetto di distorsione, poi, sarà necessario il post-editing.

Vi sono, poi, delle action cam che permettono riprese a 360°, che utilizzano due o più fotocamere. Il video, poi, sarà modificabile in fase di post-produzione, e gli acquirenti avranno la possibilità di scegliere quali inquadrature tenere e quali, invece, scartare.

Il display

Alcuni modelli di action cam dispongono di un display – di grandezza variabile – tramite il quale è possibile verificare il tipo di inquadratura e di ripresa che si sta effettuando. Inoltre, sempre tramite il display, è possibile gestire le varie impostazioni di ripresa, selezionando diverse funzioni e opzioni. Tale azione è possibile tramite i tasti fisici posti sull'action cam o direttamente sullo schermo, se questi è touch screen.

La stabilizzazione delle immagini

Sempre perché l'action cam viene utilizzata dagli sportivi mentre praticano sport estremi, per ottenere dei video godibili che non restituiscono un effetto "mal di mare" è necessaria una buona tecnologia di stabilizzazione dell'immagine. Esistono due tipi principali di stabilizzazione:

– la stabilizzazione ottica (OIS) che avviene via hardware, attraverso un modulo integrato all'interno dell'obiettivo che si sposta fisicamente durante le riprese per rispondere agli urti provenienti dal terreno e rendere l'immagine il più fissa e stabile possibile;

– la stabilizzazione elettronica (EIS) che avviene via software, raccogliendo i dati dei vari sensori all'interno della action cam. Questi dati consentono, poi, di aggiustare dinamicamente l'immagine registrata, in una fast di post-produzione effettuata direttamente dal dispositivo.

La connettività

Altro aspetto importante da valutare è la possibilità che offre l'action cam di connettersi ad altri dispositivi, e le modalità di connessione.

– Alcuni modelli offrono l'opportunità di connettersi a dispositivi esterni come telefoni cellulari o PC tramite il Wi-Fi o il Bluetooth: queste connessioni sono utili per passare in modo rapido foto e video acquisiti con l'action cam per post-produrli o per condividerli direttamente sui social. Alcune action cam, poi, offrono l'opportunità di essere controllate via Wi-Fi anche dal cellulare: scelta inquadratura, avvio e stop di registrazione, estrazione di fotogrammi dal video e modifiche veloci ai video acquisiti.

– Altri modelli, invece, possono connettersi a telecomandi wireless che permettono di controllare l'action cam a distanza, quando per esempio si sta praticando uno sport e non è possibile tenere il proprio cellulare in mano. Questi telecomandi sono piccoli e maneggiabili, a volte forniti di lacci per agganciarli al polso, e permettono di scattare foto, avviare video e stopparli.

Microfoni esterni e comandi vocali

Alcuni modelli di action cam supportano il collegamento di accessori esterni, come i microfoni: questa funzione, oltre a permettere di registrare ancora meglio i suoni esterni, che rendono i video ancora più realistici, da anche l'opportunità di gestire l'action cam tramite comandi vocali. Ovviamente, queste funzioni sono proprie di modelli più tecnologicamente avanzati, quindi a volte anche molto costosi.

La batteria

Quando si decide quale action cam acquistare, altro aspetto molto importante da tenere in considerazione è la batteria, perché da questa dipende la durata delle riprese continue che potremmo effettuare. Le action cam in commercio sono tutte dotate di batterie al litio che hanno buone autonomie e tempi di ricarica abbastanza veloci.

Solitamente, i modelli in fascia bassa e media, hanno batterie da 1000 o 1050mAh, che garantiscono almeno un'ora di autonomia; molto spesso però, questi modelli sono dotati di doppia batteria intercambiabile, in modo da allungare il tempo di utilizzo della propria action cam.

Quando si parla di modelli di fascia alta, dal costo molto elevato, la capacità della batteria può arrivare anche a 1350mAh (se non oltre), con autonomie che variano dai 90 minuti alle due ore e mezzo. Ovviamente, la durata della batteria dipende anche dall'utilizzo che si fa dell'action cam.

Resistenza agli agenti atmosferici

La fattura delle action cam è fondamentale, quando si valuta un possibile acquisto, visto l'utilizzo in condizioni di sport estremi e temperature fredde o calde. I materiali utilizzati devono essere robusti e resistenti, perché l'action cam potrebbe subire urti o cadute durante l'utilizzo. Inoltre, l'action cam deve essere resistente anche ad agenti esterni come polvere e sabbia.

Inoltre, se l'action cam sarà utilizzata durante sport acquatici o anche solo per effettuare riprese sottomarine, questa deve essere impermeabile e utilizzabile sott'acqua. Molte action cam raggiungono i 10 metri di profondità; con l'utilizzo di una custodia protettiva e impermeabile, la capacità può estendersi fino a 50 o 60 metri.

Accessori in dotazione

Quando si acquista una action cam, infine, bisogna anche prestare attenzione a tutti gli accessori che sono inclusi nella scatola: custodie e ganci per rendere facile l'aggancio a caschi utilizzati durante gli sport estremi, telecomandi, lacci per poterla trasportare o legarla al polso e al collo e altri. Un altro accessorio molto importante per il trasporto all'interno di borse e zaini, mentre si è in viaggio, è la custodia per trasportare l'action cam.

Prezzo

Come abbiamo visto anche nella classifica, le action cam hanno costi variabili. Generalmente, possiamo dividerle in tre fasce principali:

– una fascia alta, dove sono raggruppate tutte le action cam più costose, che hanno costi che vanno dai 500 ai 900€: queste action cam sono quelle di ultima generazione, le nuove uscite, e promettono il meglio di funzioni e tecnologie. Solitamente sono dedicate agli esperti del settore.

– una fascia media, dove vengono raggruppate action cam costose e non accessibili a tutti, con costi che possono andare da sotto i 500€ e fino ai 200€: queste action cam appartengono sempre alle ultime generazioni, con funzioni e tecnologie aggiornate. Sono consigliate a chi ha già avuto esperienze con action cam in passato e ne conosce l'utilizzo.

– una fascia bassa, dove troviamo action cam con costi più accessibili, che vanno da sotto i 200€ a sotto i 100€: action cam che presentano un ottimo rapporto qualità/prezzo, con funzioni di ottima qualità. Sono consigliate per chi muove i primi passi all'interno del mondo delle action cam e del loro utilizzo.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.