Le migliori schede video NVIDIA e AMD del 2024: classifica e prezzi a confronto Una selezione delle migliori schede video – dalle più economiche alle più costose – per migliorare le performance grafiche del pc.

La nostra top 3

Le schede video, dette anche GPU (Graphics Processing Unit), sono una componente del computer fondamentale per poter avere una resa grafica ad alta prestazione. Questo aspetto è molto importante soprattutto per chi si occupa di lavori di grafica e montaggio di video e per chi è appassionato di gaming e non può rinunciare a giocare in FullHD.

Dopo un periodo durante il quale le schede grafiche sono diventate quasi del tutto irreperibili e/o particolarmente costose, adesso sono di nuovo acquistabili facilmente e con un buon rapporto qualità/prezzo. I marchi top di gamma sono NVIDIA e AMD, che offrono schede video prestanti, di qualità e appartenenti a diverse fasce di prezzo, per accontentare le esigenze e le tasche di tutti.

Gigabyte GeForce GT 1030

La più economica

Produttore processore scheda grafica: NVIDIA

RAM: 2 gb

Velocità di clock: 1227 MHz

Pro: questa scheda video è perfetta per chi è alle prime armi con video, editing e gaming

Contro: non è un modello professionale, ma è un buon compromesso per ridare vita a computer obsoleti

La scheda grafica Gigabyte GeForce GT 1030 è quella giusta per chi ne ha bisogno per la creazione di video e per degli amanti del gaming senza troppe pretese, con 2 giga di RAM. Ha un prezzo contenuto, ma i risultati ottenuti non avranno nulla da invidiare a quelli permessi dalle schede video di fascia alta. In uscita, è compatibile con VGA, DVI, HDMI.

Altre soluzioni consigliate di schede video economiche:

Asus Radeon RX 6500 XT

La migliore di fascia media

Produttore processore scheda grafica: AMD

RAM: 4 gb

Velocità di clock: 2694 MHz

Pro: dopo più di 100 ore di test, questa scheda grafica è garanzia di durabilità nel tempo

Contro: ad oggi, tutti coloro che hanno provato a installarla si dicono soddisfatti

Di più elevate prestazioni è la scheda grafica Asus Radeon RX 6500 XT. Tra i suoi punti di forza ci sono la resistenza e la durata nel tempo: i test fatti su questa componente, infatti, hanno dimostrato come l'alluminio e il metallo utilizzati per realizzare il supporto frontale e la piastra posteriore la rendono quasi indistruttibile. Ma non è tutto: la presenza di una piastra posteriore ventilata evita che si surriscaldi e, quindi, si rovini più facilmente.

Altre soluzioni consigliate di schede video di fascia media:

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090

La migliore di fascia alta

Produttore processore scheda grafica: NVIDIA

RAM: 24 gb

Velocità di clock: 2550 MHz

Pro: questo modello ha prestazioni fino a 4 volte superiori a quelle di altri

Contro: ha un prezzo molto elevato, ma congruo alla tecnologia con cui è realizzata

Se, invece, state cercando il top di gamma, la risposta è sicuramente la scheda grafica ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090. La prima cosa da notare è la capacità della RAM: i 24 giga permettono un utilizzo massiccio e l'installazione sul computer di programmi e giochi non di poco conto. Le ventole Axial-tech sono potenziate, e questo fornisce un flusso d’aria maggiore.

Altre soluzioni consigliate di schede video di fascia alta:

Come scegliere una scheda video

Per scegliere una scheda grafica bisogna avere ben in mente non solo l'uso che se ne deve fare, ma anche le caratteristiche del monitor a cui va associata. Di seguito proviamo ad aiutarvi a capirci qualcosa in più tra memoria, prestazioni, ray tracing e porte.

GPU

Prima di acquistare una qualsiasi scheda grafica è importante valutare le prestazioni e la risoluzione del monitor. La GPU, infatti, ha il compito di renderizzare le immagini e mostrarle sullo schermo in maniera fluida e definita, ed è importante che monitor e scheda siano compatibili sul piano delle prestazioni. In linea di massima la maggior parte delle schede che è possibile trovare online, quelle più mainstream, vanno benissimo per giocare in Full HD con 30/60 FPS. Se si cerca una qualità maggiore, per giocare o lavorare quindi con una definizione a 4K o superiore, è necessario puntare su una GPU di fascia alta che garantisca prestazioni migliori.

Memoria RAM e bandwidth

Per poter valutare una scheda video è importante conoscere anche la quantità di memoria RAM e memoria passante (o bandwidth) a disposizione. La memoria RAM è quella che permette di immagazzinare gli oggetti tridimensionali e bidimensionali mentre quella passante ha il compito di passare i dati da e verso la GPU. Avere un quantitativo di memoria elevato permette quindi di ottenere prestazioni grafiche migliori e trasmettere dati più rapidamente tra le componenti della scheda video. Per giocare a 1080p in maniera fluida sono necessari come minimo 3-4 GB di memoria mentre, per prestazioni in 4K, si parla di 6-8 GB.

Ray Tracing

Quando si parla di schede grafiche e videogiochi è impossibile non nominare anche il ray tracing. Questo non è altro che una tecnica per il rendering delle immagini, sfruttata per realizzare l'illuminazione della scena e il suo impatto sugli oggetti. In particolare viene sfruttata per realizzare riflessi più complessi e che seguano la fonte dell'illuminazione rispetto al punto di vista di chi guarda. Nei videogiochi di ultima generazione è una componente che migliora di molto il realismo. Affinché questo effetto sia ottimale è necessario utilizzare una scheda video abbastanza potente e performante.

Porte

Le schede grafiche hanno delle porte che permettono di connetterle con i monitor, in modo da restituire l'immagine. In commercio il tipo di porta più diffuso è l'HDMI in quanto compatibile con i moderni display e monitor di nuova generazione. In alternativa è possibile imbattersi anche nelle DisplayPort o la più datata uscita DVI. La scheda da acquistare dovrà quindi essere compatibile o, in ogni caso, ci si dovrà procurare l'adattatore apposito.

Prezzo

Ma quanto costa una scheda grafica? I prezzi per una componente del genere possono essere vari. I modelli di fascia bassa, o economica, sono quelli con prezzi che partono dai 100 € fino ai 350 €. In questo caso parliamo di schede grafiche con prestazioni non significative, adatte ai giocatori occasionali o a chi non deve svolgere particolari attività. I modelli di fascia media vanno dai 500 € fino anche ai 1000 €e rappresentano una sorta di upgrade rispetto ai precedenti. Un videogiocatore nella media può tranquillamente sfruttare queste schede e godersi a pieno i vari titoli. Infine ci sono i modelli di fascia alta, con prezzi che superano anche di molto i 1000 €, ideali per chi vuole godersi una grafica mozzafiato e prestazioni al top.

