Le migliori schede madri di aprile 2024: guida all'acquisto e quale scegliere La scheda madre è una delle componenti più importanti di un pc. Ecco quali sono le migliori in vendita in questo momento in base alle prestazioni, per lunghe sessioni di gaming e non solo.

La nostra top 6

La scheda madre è l'elemento principale di un computer, la componente a cui fanno capo tutte le altre e che ne determina il corretto funzionamento; è importante che si acquisti quella giusta, per evitare che il computer si rallenti mentre è in uso o non supporti lunghe sessioni di lavoro e di gaming, limitandosi in fatto di prestazioni. La condizione necessaria affinché sia acquistabile è che sia compatibile sia con il processore che con la RAM. A tal proposito, non bisogna sottovalutare il chipset, cioè la serie di connettori e circuiti integrati che determinano il corretto funzionamento della scheda madre e consentono il passaggio dei dati alle componenti del pc.

Sceglierne una può non essere semplice, soprattutto se non si è molto ferrati in fatto di tecnologia e non si ha una grande padronanza delle questioni informatiche. Per questo, abbiamo pensato di raccogliere le informazioni principali sull'argomento e aiutarvi a fare chiarezza. Inoltre, abbiamo provato a stilare una classifica dei modelli migliori in vendita al momento, da acquistare su Amazon o altre piattaforme online che ritenete affidabili.

Asus Rog Strix B550-F

La scheda madre compatibile con processore AMD

Consigliata a chi cerca una scheda video: veloce, eccellente in fatto di connettività; ideale per il gaming

Form factor: ATX

Dimensioni massime RAM: 128 giga

Pro: questa scheda video è l'ideale per chi è alle prime armi in fatto di assemblaggio di un pc e vuole sfruttarla per lunghe sessioni di gaming

Contro: l'esperienza e la professionalità del marchio rendono questo modello un top di gamma, pur senza il WiFi

Le più diffuse sono le schede madri compatibili con i processori del tipo AMD, adatte in particolar modo per lunghe sessioni di gaming. Tra tutte, vi segnaliamo soprattutto la Asus Rog Strix B550-F, del tipo ATX. Il socket AMD AM4 di cui è dotata offre ampia compatibilità con i processori AMD Ryzen delle serie 5000, 4000 G e 3000. La porta LAN Intel 2.5 Gbps garantisce una connettività veloce, stabile e performante; in alternativa, si possono sfruttare la porta HDMI 2.1, la porta USB 3.2 Gen 2 Type A e la porta USB 3.2 Gen 2 Type-C.

MSI X670E Gaming Plus

La migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliata a chi cerca una scheda video: con WiFi; con possibilità di overclocking; top di gamma

Form factor: ATX

Dimensioni massime RAM: 192 giga

Pro: questa scheda madre è predisposta per l'overclock, quindi sarà possibile avere un computer sempre aggiornato

Contro: ha un prezzo maggiore degli altri modelli proposti, perché le sue prestazioni sono tra le top di gamma del momento

Una scheda madre di alto livello può avere un prezzo non alla portata di tutti, ma le cui prestazioni valgono l'investimento. Tra le migliori di fascia alta in vendita vi segnaliamo la MSI X670E Gaming Plus. Si tratta di una scheda video che trova il suo punto di forza nella possibilità di sfruttare la connessione WiFi. Si può installare nei computer con sistema operativo Windows 10 e Windows 11. I circuiti isolati per l'overclocking permettono di migliorare le prestazioni del computer in qualsiasi momento.

MSI Pro A620M-E

La migliore compatibile con tecnologia RAM DDR5

Consigliata a chi cerca una scheda video: stabile; economica; facile da installare

Form factor: Micro-ATX

Dimensioni massime RAM: 64 giga

Pro: pensata per garantire prestazioni base, è anche molto economica

Contro: la RAM non è molto capiente, proprio come si conviene ad una scheda madre micro-ATX, ma il fatto che sia compatibile con la tecnologia DDR5 la rende facilmente espandibile

Se state cercando una micro-atx che sia compatibile con la tecnologia RAM DDR5, allora quella che fa per voi è la MSI ProA620M-E, espandibile fino a 64 giga. I boost che presenta non sono legati solo alla memoria, ma anche all'audio, che è così di qualità nettamente superiore a quella del pc in condizioni normali. Le porte posteriori disponibili sono una USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps), un'HDMI 2.1, un VGA e un 7.1 HD Audio. Il marchio di fabbrica è certamente garanzia di qualità nel campo dell'informatica.

Gigabyte B550M Aorus Elite

La più economica

Consigliata a chi cerca una scheda video: con Socket AM4; compatibile con DDR4; facile da oveclockare

Form factor: Micro-ATX

Dimensioni massime RAM: 128 giga

Pro: questa scheda madre è molto facile da installare ed è ideale per chi ha intenzione di procedere con l'overclock

Contro: stabile e performante, è apprezzata e consigliata da tutti coloro che hanno già effettuato l'acquisto, nessuno ha ravvisato difetti

Una scheda madre top di gamma può arrivare a costare anche più di 300 euro, fino a sfiorare anche i 1000 euro. Questo, però, non significa che chi non può spendere cifre elevate non possa avere un prodotto di qualità: tenete sotto controllo offerte e promozioni, ma soprattutto leggete attentamente le schede tecniche di ciascun modello, perché anche quelli con un prezzo basso possono rivelarsi sorprendenti; è il caso, ad esempio, della Gigabyte B550M Aorus Elite, il cui prezzo si aggira intorno ai 100 euro. Questa scheda madre può essere sfruttata per overclockare il proprio pc, ha una memoria capiente ed è molto semplice da installare.

MSI MPG B550

La migliore per il gaming

Consigliata a chi cerca una scheda video: veloce; compatibile con processori AMD Ryzen; con un buon rapporto qualità-prezzo

Form factor: ATX

Dimensioni massime RAM: 128 giga

Pro: grazie alla Lightning Gen 4, la trasmissione di dati è particolarmente veloce

Contro: non è professionale, ma è perfetta per lunghe sessioni di gaming

Una buona scheda madre, installata su un pc, permette di concedersi lunghe sessioni di gaming. Tra le migliori in tal senso, vi segnaliamo la MSI MPG B550, del tipo ATX e compatibile con i processori AMD Ryzen di terza generazione e con la tecnologia RAM DDR4 Boost. IL Lightning Gen 4 su entrambi gli slot PCI-E e M.2 rende la trasmissione dei dati molto veloce. L'Audio Boost garantisce una qualità del suono davvero molto elevata. Permette di sfruttare anche la connessione WiFi.

Asus Prime B450M-K II

La scheda madre compatibile con il processore Ryzen

Consigliata a chi cerca una scheda video: con supporto M.2; con porta HDMI; con USB 3.2

Form factor: Micro-ATX

Dimensioni massime RAM: 128 giga

Pro: il dissipatore di calore PCH e la ventola Xpert fanno sì che il pc non si surriscaldi neanche dopo lunghe sessioni di utilizzo

Contro: tutti coloro che hanno provato ad installare questa scheda madre riferiscono che l'esperienza è ottima, non ci sono falle nella sua progettazione

Il processore Ryzen è uno tra i più professionali in circolazione, ma per funzionare a dovere deve essere abbinato alle componenti giuste. Per esempio, può essere abbinato alla scheda video Asus Prime B450M-K II, che, se confrontata con le altre vendute su Amazon, è tra le più vendute e consigliate. Dispone di diverse porte che permettono di connetterlo a numerose periferiche. Dispone di multiple protezioni hardware, che tengono il pc al riparo da qualsiasi virus e qualsiasi fattore esterno possa limitarne o inficiarne le prestazioni.

Come scegliere una scheda madre

Scegliere una scheda madre non è per niente facile, soprattutto se non si hanno delle buone competenze informatiche. Proviamo ad aiutarvi a capirci qualcosa, spiegandovi con parole semplici quali sono gli aspetti tecnici da tenere in considerazione prima dell'acquisto.

Form factor

Il form factor è il formato della scheda madre e fa riferimento non solo alle dimensioni fisiche della scheda madre stessa, ma anche a come devono essere disposte la varie componenti al suo interno. Una scheda madre, infatti, può avere dimensioni e disposizione di componenti differenti; i form factor più diffusi sono ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, diversi per dimensioni, ma comunque tutti e tre molto prestanti e potenti.

Chipset

Il chipset è una componente fondamentale della scheda madre che gestisce il passaggio dei dati tra tutte le componenti del pc. Anche in questo caso, chiaramente, è necessario che sia compatibile con il processore e che sia performante e in grado di garantire il giusto funzionamento della trasmissione dei dati.

Socket

Il socket è il punto di connessione tra il processore e la scheda madre. È necessario essere certi che il socket sia compatibile con il processore, affinché tutto funzioni per il meglio: un processore Intel non è compatibile con lo stesso socket con cui è compatibile un processore AMD, ad esempio.

Connettività e porte

Una scheda madre di ultima generazione deve disporre anche di una buona connettività. Un modello versatile è quello che permette di scegliere tra USB, HDMI, Ethernet e connettori audio. Ma non solo: alcuni modelli supportano anche la connessione WiFi e il bluetooth, per poter essere funzionali anche con dispositivi wireless.

Overclock

Con il termine overclock si intende la pratica finalizzata a migliorare le prestazioni di un computer. Se si sta pensando di overclockare il proprio computer, è bene controllare che la scheda madre presente supporti eventuali modifiche e dia spazio ad un upgrade, che occuperà una memoria certamente maggiore.

Fascia di prezzo

Una scheda madre può costare dai 100 ai 1000 euro: tutto dipende dalla memoria della RAM, dalle prestazioni che garantisce e dai modelli di computer con cui è compatibile e da quanto siete disposti a spendere.