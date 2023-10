I dispositivi Amazon in offerta per il Prime Day di ottobre 2023 Dispositivi intelligenti con Alexa, Kindle, Fire Stick e sistemi di sicurezza sono alcuni dei prodotti Amazon in sconto durante la Festa delle Offerte Prime 2023. Ecco le promozioni da non perdere.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è tempo fino alla mezzanotte di oggi 11 ottobre per approfittare delle tante promozioni in corso su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime 2023. Tra i prodotti da non lasciarsi sfuggire ci sono anche dispositivi e accessori a marchio Amazon, proposti con sconti fino al 70%. Scopriamo quali sono quelli da non lasciarsi sfuggire.

Festa delle Offerte Prime: fino al 70% di sconto sui dispositivi Echo

I dispositivi intelligenti Echo con assistente vocale Alexa integrata sono tra i prodotti di punta di Amazon, perché facili da utilizzare semplicemente con la propria voce e molto versatili. In occasione del Prime Day 2023 molti degli ultimi modelli sono proposti ad un prezzo vantaggioso, con sconti fino al 70%: tra questi, il nuovo Echo Pop e l'Echo Auto di seconda generazione.

Accessori Amazon in promozione per il Prime Day di ottobre

Anche gli accessori a marchio Amazon sono coinvolti nelle promozioni della Festa delle Offerte Prime 2023: in sconto si possono trovare sia prodotti dedicati all'intrattenimento, come il Fire TV Stick, le Echo Buds e due diversi modelli di e-reader Kindle, sia l'Amazon Smart Air Quality Monitor, un piccolo dispositivo che monitora la qualità dell'aria in casa, e una presa intelligente da collegare al Wi-Fi.

Leggi anche Pc portatili e tablet per lo smart working in sconto per il Prime Day 2023

I sistemi di sicurezza Amazon da acquistare durante la Festa delle Offerte Prime

Non solo accessori e dispositivi smart: tra i prodotti targati Amazon ci sono anche sistemi di sicurezza intelligenti studiati per l'indoor o l'outdoor, da collegare comodamente al Wi-Fi di casa e controllare tramite il proprio smartphone. Le promozioni più interessanti riguardano la telecamera da esterno Blink Outdoor, la videocamera per interni Ring Indoor e il videocitofono HD Ring Video Doorbell.