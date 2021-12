I 15 migliori videogiochi per bambini da 3 a 12 anni Nel mondo videoludico non mancano ormai i videogiochi per bambini. L’offerta anzi non è mai stata così ricca, sia sulle console più in voga, da Nintendo Switch a Play Station 5, passando per Xbox One ma anche su Pc, tablet e smartphone. Ecco quali sono i migliori videogiochi per bambini, dai più divertenti a quelli educativi.

Il mondo dei videogiochi è cambiato radicalmente rispetto a pochi anni fa. Se agli inizi degli anni 2000 il settore era tutto sommato rivolto a una tipologia di pubblico piuttosto omogenea, oggi non mancano titoli pensati per categorie di pubblico molto specifiche.

Tra queste c'è la categoria dei più piccoli: ad oggi è infatti possibile scegliere tra numerosi videogiochi per bambini su tutte le console del momento — come Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One — ma anche titoli più economici o gratis che si possono scaricare da Internet per utilizzarli su iPad o su tablet Android.

L'offerta insomma è decisamente vasta, ecco perché una guida ai migliori videogiochi per bambini dai 3 fino ai 12 anni può essere utile per orientarsi al suo interno. Per ogni videogioco scelto è specificato il livello di difficoltà, il numero di giocatori, l'età giusta per goderselo appieno (facendo riferimento alle etichette PEGI) e su quali piattaforme — che siano console, pc o tablet — ci si può giocare.

1. Mario Kart 8 Deluxe

Migliore videogioco per bambini classico

Tra i migliori videogiochi per bambini c'è sicuramente da menzionare Mario Kart 8 Deluxe, con il quale è possibile giocare fino a 8 giocatori in multiplayer. Con nuovi scenari per le battaglie e nuovi personaggi, tra cui Re Boo, il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Tartosso e Bowser Junior, la versione Deluxe di Mario Kart assicura anche nuovi circuiti come la Periferia urbana, il Kartodromo e il ritorno del Palazzo di Luigi.

Caratteristiche:

Età 3+ Difficoltà Variabile Console supportate Nintendo Switch Numero di giocatori 8

2. Minecraft

Migliore videogioco evergreen per bambini

C'è un motivo se Minecraft è il gioco di avventure e costruzioni virtuale più diffuso in tutto il mondo ed è sulla cresta dell'onda da oltre 10 anni: stimola la creatività in modo divertente, permettendo di realizzare sullo schermo qualunque tipo di opera in un mondo virtuale sterminato, lasciando completa libertà ai giocatori. Le abilità necessarie a realizzare costruzioni sempre più ingegnose si padroneggiano giocando.

Caratteristiche:

Età 7+ Difficoltà Variabile Console supportate PC e Mac, Nintendo Switch Numero di giocatori 1-2

3. Ratchet & Clank: Rift Apart

Migliore videogioco di avventura per bambini

Rift Apart è l'ultimo capitolo della serie Ratchet & Clank, tra i migliori videogiochi di avventura per bambini che unisce azione e personaggi divertenti. In questo capitolo gli eroi dovranno affrontare un imperatore robot che vuole conquistare mondi tridimensionali, a partire dalla dimensione Ratchet & Clank. Tra i nuovi personaggi del videogioco spunta la misteriosa Lombax.

Caratteristiche:

Età 7+ Difficoltà Variabile Console supportate Playstation 5 Numero di giocatori 1

4. Spyro: Reignited Trilogy

Migliore trilogia di videogiochi per bambini

La prima trilogia di giochi che ha visto per protagonista il draghetto viola Spyro è riproposta con un look ammodernato ma senza modifiche all'apprezzata formula. Spyro: Reignited Trilogy è un gioco di piattaforme in 3D del quale è facile imparare i comandi ma che non è altrettanto semplice da portare completamente a termine.

Caratteristiche:

5. Animal Crossing: New Horizons

Migliore gioco di simulazione per bambini

L'ultimo capitolo della saga, Animal Crossing: New Horizons trasporta il giocatore su di un'isola deserta col compito di costruire una nuova comunità da zero. Tante le attività da fare: dalla pesca al taglio della legna fino alla raccolta di frutti. Per costruire un vero e proprio villaggio su misura grazie anche all'aiuto di nuovi personaggi, sarà indispensabile collezionare le risorse.

Caratteristiche:

Età 3+ Difficoltà medio-bassa Console supportate Nintendo Switch Numero di giocatori Fino a 8 giocatori

6. Nintendo Labo

Migliore videogioco educativo per bambini

A rispondere al nome di Nintendo Labo non è un semplice videogioco ma una serie di kit in cartone che permette di trasformare la console Nintendo Switch in tanti dispositivi diversi: una pianola, una motocicletta, una canna da pesca, un caso per la realtà virtuale, un robot e molto altro. Il software incluso propone poi esperienze diverse a seconda del prodotto costruito, ma assemblare i marchingegni nei quali vanno infilati i pezzi della console fa parte del gioco e stimola la creatività.

Caratteristiche:

Età 3+ Difficoltà Bassa Console supportate Nintendo Switch Numero di giocatori 1-2

7. Overcooked 2

Migliore videogioco di cucina per bambini

Un simulatore di cucina dal ritmo frenetico nel quale occorre coordinarsi e lavorare velocemente per portare gli ordini ai propri clienti. Su Overcooked 2 si può giocare da soli o in più persone, che possono collaborare tra loro oppure ostacolarsi per riuscire a portare a casa la vittoria. Le basi del gioco sono semplici da afferrare, la grafica è semplice ma accattivante e il livello di sfida proposto può coinvolgere grandi e piccoli allo stesso modo.

Caratteristiche:

Età 3+ Difficoltà Bassa-Media Console supportate PlayStation 4, Xbox One, PC Numero di giocatori 1-4

8. Crash Bandicoot 4: it's about time

Migliore videogioco a diversi livelli di difficoltà

Tra i migliori videogiochi per bambini c'è anche Crash Bandicoot 4: it's about time che trasporta il giocatore in nuovissime avventure insieme ai protagonisti: i marsupiali Neo cortex e n. Tropy. Tra le caratteristiche del videogioco di avventura anche le famose trappole, ostacoli da superare prima di arrivare ai classici checkpoint del gioco.

Caratteristiche:

Età 12+ Difficoltà variabile Console supportate Play Station 4, Nintendo Switch, Xbox One Numero di giocatori Da 2 a 4 giocatori

9. Just Dance 2022

Migliore videogioco musicale

L'ultima edizione dell'ormai famosa serie di giochi di ballo. I giocatori devono seguire i passi illustrati dai personaggi sullo schermo muovendosi a tempo di musica su coreografie sempre più complesse. Per partecipare basta un po' di senso del ritmo e naturalmente a un minimo di passione per la musica: con questi ingredienti a disposizione divertimento e movimento sono assicurati anche dentro casa.

Caratteristiche:

Età 3+ Difficoltà Variabile Console supportate PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Numero di giocatori 1-4

10. Lego Worlds

Migliore videogioco lego per bambini

Lego World, un intero universo fatto da mattoncini Lego da smontare e rimontare a piacimento, o quasi. Il gioco unisce il fascino dei Lego alle potenzialità di una miriade di mondi virtuali tutti da esplorare. È soltanto uno degli ultimi in una lunga lista di giochi Lego ispirati a numerosi temi (come Star Wars, Lego City o gli Avengers) e basati sulle stesse, coinvolgenti dinamiche.

Caratteristiche:

Età 7+ Difficoltà Bassa Console supportate PlayStation 4, Xbox One Numero di giocatori 1-2

11. Ori and the Blind Forest: definitive edition

Migliore videogioco per bambini bidimensionale

Ori and the Blind Forest è un gioco di piattaforme in stile bidimensionale, ma capace di stregare chiunque. La storia è coinvolgente e formativa, la struttura del gioco è semplice ma non priva di sfide e la realizzazione artistica è impressionante. Il gioco ha anche un sequel uscito recentemente, che permette di proseguire nell'avventura.

Caratteristiche:

Età 7+ Difficoltà Media-Alta Console supportate Nintendo Switch Numero di giocatori 1

12. Scribblenauts Showdown

Migliore con mini-giochi

In Scribblenauts Showdown, i personaggi devono risolvere enigmi o cavarsela in situazioni bizzarre affidando al giocatore il compito di scrivere gli oggetti che desidera far comparire nella scena per aiutarli a raggiungere gli obbiettivi di ogni livello. In questo capitolo della serie si gioca in compagnia, su un tabellone virtuale che a ogni turno propone mini giochi diversi che mettono in competizione i partecipanti.

Caratteristiche:

Età 12+ Difficoltà Bassa Console supportate PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Numero di giocatori 1-4

13. Super Mario Maker 2

Migliore videogioco per bambini di Super Mario

Il classico Super Mario in due dimensioni degli anni 80 e 90 viene rei-mmaginato e ricostruito da zero dalla fantasia dei giocatori in Super Mario Maker 2. I livelli già inclusi da far affrontare all'idraulico baffuto sono numerosi, ma tutti possono crearne di nuovi o cimentarsi nelle opere che gli altri giocatori in tutto il mondo hanno caricato online. La difficoltà varia a seconda dei livelli scelti o creati: possono essere estremamente semplici o impietosi e diabolici.

Caratteristiche:

Età 3+ Difficoltà Variabile Console supportate Nintendo Switch Numero di giocatori 1-4

14. Splatoon 2

Migliore videogioco "sparatutto" per bambini

Splatoon 2 è il secondo capitolo della serie di successo che ritorna in una nuova veste insieme ai personaggi di Capitan Seppia con Marina e gli agenti numero 3 e numero 4. La guerra contro gli Octariani a colpi di "sparatutto" è il centro del videogioco, che si svolgerà su diversi livelli fino a raggiungere il QG Cefalopodix.

Caratteristiche:

Età 7+ Difficoltà Variabile Console supportate Nintendo Switch Numero di giocatori Multiplayer online fino a 8 giocatori

15. Rayman Legends

Migliore videogioco versatile

Gli incubi di Polokus diventano reali nel videogioco Rayman Legends: definitive edition, e saranno i protagonisti Rayman, Globox, Murphy e i Teensy a combattere contro le nuove minacce che invadono il loro mondo. Tra nuovi mondi che uniscono mito e leggenda e principesse rapite da portare in salvo, il videogioco si compone di tantissimi livelli da superare.

Caratteristiche:

Età 7+ Difficoltà Variabile Console supportate Nintendo Switch, Play Station 4, Xbox One Numero di giocatori Fino a 4 giocatori

I migliori videogiochi per bambini su PC e tablet

Anche su PC, iPad e sui tablet Android non mancano i videogiochi rivolti ai più piccoli. Diversi titoli della serie Lego sono ad esempio disponibili su App Store e Play Store, alcuni a titolo gratuito, mentre Minecraft dispone di versioni apposite per smartphone e tablet, proposte a prezzo decisamente inferiore rispetto a quello chiesto per le varianti console.

Grandi classici come Fruit Ninja possono regalare ore di svago a bambini e ragazzi di tutte le età, ma immettendo le giuste chievi di ricerca all'interno dei due negozi virtuali si trovano decine di titoli, molti dei quali consigliati direttamente dagli algoritmi di App Store e Play Store. Anche in quest'ultimo caso è possibile imbattersi in titoli gratuiti e altri a pagamento: il consiglio è dunque quello di effettuare i download in prima persona, in modo da non trovarsi brutte sorprese.