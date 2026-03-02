Scienze
video suggerito
video suggerito

Un gruppo di scienziati sta lavorando a un batterio che “mangia il cancro”: cosa sappiamo

Un gruppo di ricercatori canadesi sta lavorando per sviluppare un batterio ingegnerizzato in grado di mangiare da dentro un tumore senza danneggiare il resto del corpo. Il progetto è ancora in fase di studio, ma i ricercatori puntano a iniziare presto la sperimentazione preclinica.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Maria Teresa Gasbarrone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Utilizzare una squadra di super batteri in grado letteralmente di "divorare" il cancro dall'interno. È questo l'ambizioso progetto su cui sta lavorando un gruppo di ricercatori della University of Waterloo, in Canada, in collaborazione con il Center for Research on Environmental Microbiology (Cremco Labs).

Anche se il loro progetto è ancora in una fase preliminare, gli autori puntano a testare presto il loro lavoro in una sperimentazione preclinica per verificarne il funzionamento contro i tumori.

Batteri "mangia-cancro"

Il lavoro dei ricercatori si è concentrato su uno specifico batterio, il Clostridium sporogenes, che si trova normalmente nel terreno e può sopravvivere solo in assenza di ossigeno. Questo microrganismo rientra nel gruppo dei batteri anaerobi. La loro caratteristica – come suggerisce il nome – è infatti quella di proliferare in ambienti privi di ossigeno, a differenza dei batteri aerobi, che invece ne hanno bisogno per sopravvivere.

Leggi anche
Tumore al pancreas eliminato nei topi: Roberto Burioni spiega perché la cura umana è ancora lontana

La scelta di questo batterio non è casuale. Il nucleo di un tumore solido e canceroso – spiega l'università canadese – è formato da cellule morte ed è privo di ossigeno, quindi rappresenta "un terreno fertile per la moltiplicazione del batterio", spiegano i ricercatori. All'interno del cuore del tumore quindi le spore batteriche incontrano un ambiente ideale e ricco di nutrienti: questo permette loro di crescere, consumando i nutrienti. In sostanza, si nutrono mangiando il tumore.

I limiti al progetto

In questo modello però c'era un problema: anche se all'interno del tumore non c'è ossigeno, man mano che i batteri lo mangiano procedono verso l'esterno. Quando raggiungono i margini esterni, i batteri vengono esposti a bassi livelli di ossigeno che ne causano la morte prima che abbiano portato a termine il loro compito, ovvero eliminare tutto il tumore.

Per ovviare a questo limite, i ricercatori hanno modificato i batteri modificandone il DNA con un gene prelevato da un batterio correlato più resistente all'ossigeno. In un studio pubblicato nel 2023 i ricercatori hanno dimostrato che in questo modo il Clostridium sporogenes può essere geneticamente modificato in modo da tollerare più a lungo l'ossigeno. In questo modo i ricercatori sperano che grazie a questo gene, i batteri riescano a sopravvivere più a lungo anche nei pressi dei margini esterni del tumore.

I problemi però non erano ancora finiti. Se da una parte infatti questa modifica permette ai batteri di sopravvivere più a lungo, dall'altra però pone un altro problema: il rischio che i batteri potessero annidarsi e proliferare anche in altre aree del corpo sane, in presenza di ossigeno, come il flusso sanguigno.

Ecco perché i ricercatori hanno pensato di sfruttare un meccanismo specifico del funzionamento dei batteri, il quorum sensing, per attivare il gene che aumenta la resistenza all'ossigeno solo al momento necessario. Il quorum sensing è infatti un sistema di regolazione dell'attività genica in base alla densità della popolazione cellulare che utilizza segnali chimici rilasciati dai batteri. In un altro studio i ricercatori hanno visto che la loro intuizione si è rivelata vincente: "Solo quando all'interno del tumore – spiegano – si è sviluppata un'elevata popolazione di batteri, il segnale è sufficientemente forte da attivare il gene resistente all'ossigeno, assicurando che ciò non accada troppo presto".

I prossimi passi

Ora i ricercatori hanno intenzione di unire nello stesso batterio le due modifiche, ovvero l'inserimento del gene correlato e il meccanismo di quorum sensing, e verificare in una sperimentazione preclinica se effettivamente insieme riescano a raggiungere i risultati sperati contro il tumore. Chiaramente si tratta di un progetto ancora in fase preliminare, visto che non siamo nemmeno ancora alla fase preclinica, che è il punto di partenza nello studio di un nuovo possibile trattamento. Si tratta infatti del momento in cui si osserva "come si comporta e qual è il livello di tossicità della molecola su un organismo vivente complesso: qual è la via di somministrazione, come viene assorbita e successivamente eliminata". In questa fase di solito si procede prima in vitro, su culture cellulari, e poi se questa fase ha esito positivo, si procede alla sperimentazione sugli animali.

Scienze
0 CONDIVISIONI
Immagine
3I/ATLAS
Nuova immagine mostra getti multipli di 3I/ATLAS, Avi Loeb: "È sorprendente"
La nuova immagine catturata dalla sonda JUICE dell'ESA
I risultati della nuova analisi fanno emergere una peculiarità dei getti simmetrici
Toni Scarmato risponde a Fanpage.it: com'è nata la collaborazione con Avi Loeb
I getti simmetrici e l'anti-coda: le anomalie più significative di 3I/ATLAS
"Loeb non si pone limiti e nemmeno io, ci siamo trovati subito in sintonia"
3I/ATLAS, nuove immagini svelano dimensioni del nucleo e composizione dell'oggetto interstellare
L'oggetto interstellare rilascia metanolo e un veleno usato nelle guerre mondiali
“È una capsula del tempo di 10 miliardi di anni”, secondo gli scienziati: cosa significa
Quanti oggetti come 3I/ATLAS si nasconderebbero nel Sistema solare: l'ipotesi di Avi Loeb
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Scienze
api url views